Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.14 комментариев
«Зависающего» лидера республиканцев в Сенате признали пригодным к работе
Лидер республиканцев в Сенате Макконнелл получил справку о пригодности к работе
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, с которым за последнее время случилось несколько эпизодов впадения в прострацию на публике, получил справку о медицинской пригодности к продолжению работы.
Согласно заключению врача в Конгрессе США Брайана Монахана, «эпизодическая легкость в голове» является типичной в период восстановления после сотрясения мозга. Кроме того, в документе отмечается, что это может быть типичным признаком обезвоживания, передает РИА «Новости».
Врач написал, что после инцидента, который произошел накануне, он сообщил Макконнеллу о том, что с медицинской точки зрения политик допускается к продолжению работы по запланированному графику.
Напомним, 81-летний Макконнелл замолчал и замер примерно на полминуты после того, как его спросили про планы на переизбрание. Примечательно, что это не первый подобный инцидент.
Газета ВЗГЛЯД писала о проблеме геронтократии во властных структурах США.