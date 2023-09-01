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    Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Ко продолжают шантажировать Запад

    Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку ждет гонка на политических лафетах

    Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

    5 комментариев
    1 сентября 2023, 03:51

    «Зависающего» лидера республиканцев в Сенате признали пригодным к работе

    Лидер республиканцев в Сенате Макконнелл получил справку о пригодности к работе

    «Зависающего» лидера республиканцев в Сенате признали пригодным к работе
    @ Julia Nikhinson – CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, с которым за последнее время случилось несколько эпизодов впадения в прострацию на публике, получил справку о медицинской пригодности к продолжению работы.

    Согласно заключению врача в Конгрессе США Брайана Монахана, «эпизодическая легкость в голове» является типичной в период восстановления после сотрясения мозга. Кроме того, в документе отмечается, что это может быть типичным признаком обезвоживания, передает РИА «Новости».

    Врач написал, что после инцидента, который произошел накануне, он сообщил Макконнеллу о том, что с медицинской точки зрения политик допускается к продолжению работы по запланированному графику.

    Напомним, 81-летний Макконнелл замолчал и замер примерно на полминуты после того, как его спросили про планы на переизбрание. Примечательно, что это не первый подобный инцидент.

    Газета ВЗГЛЯД писала о проблеме геронтократии во властных структурах США.

    31 августа 2023, 08:31
    Стало известно об отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 в Индии

    Reuters: Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии

    Стало известно об отказе Си Цзиньпина ехать на саммит G20 в Индии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Китай, как ожидается, будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По сообщению агентства, Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии, Китай на саммите 9-10 сентября будет представлять премьер Ли Цян, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию страны на саммите Группы двадцати (G20) в Индии.

    Коментарии (19)
    31 августа 2023, 11:20
    Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России

    Il Fatto Quotidiano: Украина в своей ненависти к России дошла до абсурда

    Итальянцев шокировало заявление Киева после слов папы римского о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Негативная реакция на Украине на речь папы римского Франциска о величии России доказывает ярую русофобию киевского режима, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

    Как отмечает издание, эта полемика – доказательство того, что военный конфликт вызывает отказ мыслительных функций и способности рассуждать критически, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркнуло, что, поскольку понтифик один из немногих сторонников мира на Западе, многие видят в нем союзника России и врага Украины, Европы и НАТО.

    «Но что должен был посоветовать папа молодым россиянам: быть недостойными страны, породившей вечную культуру и красоту, являющуюся наследием человечества? Отказаться называть себя русскими, чтобы напакостить Путину? Смотреть сериал с Зеленским в главной роли?» – задается вопросом автор статьи.

    В материале говорится также, что все, кто не оскорбляет русский народ и его великую историю, подвергаются жесткой критике, папа римский не исключение, говорится в материале.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что папа римский Франциск, который поддержал «русский мир», стал инструментом «российской пропаганды».

    Напомним, слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II.

    Коментарии (10)
    31 августа 2023, 19:30
    Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз
    Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюзу нужно подготовиться к вступлению 10 государств, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Новыми членами объединения должны стать Украина и страны Западных Балкан, боевые действия на украинской территории ускорили эти события, сказал Боррель, передает ТАСС.

    Необходимо определить цели, чтобы придать импульс процессу, надо быть готовыми к принятию 10 новых членов ЕС. По его словам, нужно определить временные рамки для приема.

    Ранее Боррель заявил, что ЕС не смог разблокировать очередной транш для помощи Украине.

    Коментарии (25)
    31 августа 2023, 10:04
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    ФСБ, Росгвардия и МВД разгромили группу украинских диверсантов в Брянской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Группа диверсантов, состоящая из представителей СБУ, Главного управления разведки и Службы специальных операций ВС Украины разгромлена в Брянской области, сообщает ЦОС ФСБ.

    Уточняется, что операция была проведена совместными усилиями ФСБ, Росгвардии и МВД. Диверсанты проникли на российскую территорию с целью устроить «серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    По информации ФСБ, в Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро задержаны, трое из них получили ранения.

    Диверсанты имели при себе мощный арсенал оружия – автоматы производства США с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, огромное количество гранат и патронов образца НАТО, а также приборы ночного видения.

    Ранее сотрудники управления ФСБ по Омской области задержали агента украинских спецслужб, который занимался разведкой и наносил ущерб объектам инфраструктуры.

    До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который планировал совершить теракт, а после собирался выехать на Украину и вступить в «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Коментарии (58)
    31 августа 2023, 14:50
    Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км

    Президент Украины Зеленский сообщил об успешном применении украинскими военными оружия с дальностью поражения 700 км

    Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, украинские военные успешно применили дальнобойное оружие собственного производства и поразили цель в 700 километрах, передает РИА «Новости».

    Также Зеленский отметил, что Киев получил большую партию бронированных автомобилей медицинской эвакуации, что сейчас необходимо для ВСУ.

    Кроме того, украинский президент добавил, что готовятся следующие шаги в рамках «зернового коридора».

    «Кабмин, наш офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, пункты «несокрушимости», бомбоубежища», – сообщил он.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит западных партнеров поставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS как можно быстрее.

    Коментарии (49)
    31 августа 2023, 09:40
    Кабмин не поддержал идею закрывать уголовные дела против добровольцев СВО

    Кабмин не поддержал идею закрывать уголовные дела против решивших стать добровольцами СВО

    Кабмин не поддержал идею закрывать уголовные дела против добровольцев СВО
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, освобождающий от уголовного преследования лиц, решивших пойти добровольцами в воинские формирования в условиях СВО, так как документом в том числе не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением.

    Документ предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, согласно которым прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если им будет принято «решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях».

    Как говорится в проекте отзыва, законопроектом не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением, что создает риск нарушения законных интересов потерпевших, передает ТАСС.

    Также в кабмине указали, что новое основание освобождения от уголовной ответственности должно быть предусмотрено в Уголовном кодексе, а возложение на прокурора полномочий по прекращению уголовного дела не соответствует компетенции прокурора.

    В проекте отзыва указано, что законопроект не определяет, с каким юридически значимым действием должно быть связано принятие подозреваемым или обвиняемым решения о добровольном прохождении военной службы. Следовательно, использование для достижений целей разработки законопроекта такого понятия, как «принятие решения», необоснованно, так как создает юридическую неопределенность.

    В кабмине указали также, что в законопроекте не предусмотрены процессуальные последствия неисполнения контракта о прохождении военной службы лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено по предлагаемому основанию, аналогично тому, как это предусмотрено для случая неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера.

    Коментарии (13)
    31 августа 2023, 18:33
    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км

    Военный эксперт Кнутов: Новым дальнобойным оружием Украины могли быть БПЛА, атаковавшие аэропорт Пскова

    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Владимира Зеленского об использовании ВСУ нового дальнобойного оружия неслучайно прозвучало именно сейчас. Тем самым он косвенно признал удар по аэропорту Пскова, чтобы поднять боевой дух своей аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский сообщил об успешном применении украинскими военными оружия с дальностью поражения 700 км.

    «Когда Зеленский говорит о применении оружия с дальностью 700 км, он скорее всего имеет в виду новые БПЛА, производство которых недавно было анонсировано Украиной», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Однако Зеленский врет, что этот БПЛА является собственной разработкой Украины. Действительно, внутри страны могут собирать дрон и производить часть деталей для него, но самые ценные запчасти и финансирование идут из западных государств», – акцентировал он.

    «Эти слова неслучайно прозвучали на Украине именно сейчас. Существует вероятность, что новый тип дронов использовался во время атаки на аэропорт Пскова. Зеленский своим заявлением косвенно подтвердил эту теорию и тем самым повысил боевой дух своей аудитории», – подчеркивает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Напомним, накануне Украина атаковала беспилотниками аэропорт Пскова. Специалисты в тот же день завершили устранение всех последствий налета БПЛА на инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор области Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    После атаки БПЛА Росавиация закрыла аэропорт Пскова для гражданских рейсов. Сегодня утром объект возобновил свою работу в штатном режиме.

    В результате удара на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв нет.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов подробно объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников на Россию. Им было отмечено, что офис Зеленского за счет массовых атак дронами пытается снизить эффективность защиты воздушного пространства РФ, а также посеять панику среди населения.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что спутники НАТО помогли украинским беспилотникам долететь до Пскова.

    Коментарии (14)
    31 августа 2023, 13:51
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На подконтрольных киевскому режиму территориях осталось менее 20 млн жителей, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, приведя примерные расчеты численности населения страны.

    К 2022 году на Украине оставалось чуть больше 37 млн человек, но за вычетом населения неподконтрольных Киеву регионов и мигрантов получаются «грустные цифры» – 19,7 млн человек, указал зампред СБ России в своем Telegram-канале.

    В 2001 году на Украине, согласно переписи населения, проживало около 48,5 млн человек, многие из них уже тогда трудились за рубежом. В 2014 году отделились Крым и Донбасс. К началу февраля 2022 года «Украинский институт будущего» указывал, что в стране проживают 37,6 млн человек, схожие цифры приводило украинское правительство с опорой на электронную перепись 2019 года.

    Жители страны бегут оттуда, поскольку страна «нищая и опасная для жизни», это признают и украинские ведомства, и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, подчеркнул Медведев.

    Согласно данным ООН, после 24 февраля 2022 года в европейских странах проживают 8,6 млн человек, из них 2,8 млн – в России. Зампред Совбеза подчеркнул, что в отношении России у подсчетов ООН есть неувязка «пропагандистского толка».

    В начале февраля 2022 года на российской территории уже жили 1,9 млн граждан Украины, после 24 февраля 2022 года, согласно данным правоохранительных органов, в Россию прибыло свыше 5,2 млн человек. В сумме это до 7,1 млн человек.

    «ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 млн украинцев, для которых Великая Россия – историческая родина», – подчеркнул зампред Совбеза.

    По данным администраций Запорожской, Херсонской областей, статистических служб ДНР и ЛНР, после 24 февраля 2022 года там проживает 5,1 млн человек.

    Медведев отметил, что часть людей могут вернуться на Украину, но «верится в это с трудом», и отчетливо виден «вектор распада» страны.

    Коментарии (27)
    31 августа 2023, 16:28
    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»

    В районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл

    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, которые боятся попасть на горячие участки купянского фронта, все чаще прибегают к «самострелам», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Также он отметил, что отмечается и другое причинение вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах, передает РИА «Новости».

    Источник уточнил, что по данным, полученным от пленных, иногда украинские военнослужащие просят своих сослуживцев за деньги нанести легкие увечья.

    Ранее стало известно о поставках Киевом кассетных снарядов под Купянск.

    Коментарии (16)
    31 августа 2023, 16:36
    Миллер назвал объемы снижения потребления газа в Европе
    Миллер назвал объемы снижения потребления газа в Европе
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Потребление газа в Европе за восемь месяцев 2023 года снизилось на 26 млрд кубометров, заявил глава Газпрома Алексей Миллер во время совещания в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

    Он подчеркнул, что в Европе потребление газа падает второй год подряд. В 2022 году оно сократилось на 56 млрд кубометров газа, передает ТАСС. При этом Миллер отметил, что импорт газа Китаем за восемь месяцев текущего года увеличился.

    Напомним, что цены на газ в Европе по итогам торгов выросли на 1,3%, составив примерно 398 долларов за тыс. кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.

    Коментарии (10)
    31 августа 2023, 18:36
    ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

    Минобороны: ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

    ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревался дискредитировать российские ВС в ходе ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но российские бойцы смогли обеспечить их безопасный переход, сообщило Минобороны России.

    В ходе ротации украинская сторона попыталась дискредитировать российских военных как гарантов безопасности проведения мероприятия, сообщило ведомство, передает ТАСС. Украинские боевики пытались с помощью имитации взрывов боеприпасов нарушить маршрут движения инспекторов.

    Министерство подчеркнуло, что у места перехода наблюдателей МАГАТЭ – поселка Васильевка – был объявлен режим прекращения огня, он неукоснительно соблюдался российскими военными.

    Коментарии (5)
    31 августа 2023, 14:22
    В Грузии назвали «омерзительным» убийство грузина украинским полицейским

    Правящая партия Грузии назвала «омерзительным» убийство грузина украинским полицейским

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Убийство украинским полицейским грузина Джумбера Силагава в Днепропетровске (Днепре) – это «омерзительно», заявил глава правящей в Грузии «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Убийство человека не оправдывают ни его нетрезвое состояние, ни неподчинение полиции. Это омерзительное преступление совершено на глазах жены и детей», – заявил он.

    По его словам, на Украине «виден тот же почерк, что и в Грузии (при правлении экс-президента Михаила Саакашвили) в 2004-2012 годах, и это проявляется не только в убийстве на улице, а и в рэкэте бизнеса, переоформлении телекомпаний и так далее, что вызывает сожаление».

    Кобахидзе также подверг критике «грузинских либералов» и сторонников экс-президента, которые пытаются найти оправдание этому убийству и пожелал Украине скорее освободиться от влияния Саакашвили.

    Силагава был застрелен полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, в спину и на глазах у жены и маленьких детей. В Тбилиси также возмущены, что на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

    На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением о превышении полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава бвл нетрезв и вел себя агрессивно.

    До этого в соцсетях Грузии призвали правительство страны жестко отреагировать на убийство украинскими полицейскими Силагава.

    Коментарии (15)
    31 августа 2023, 10:52
    В Тбилиси призвали к жесткой реакции на убийство полицейскими грузина на Украине

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В социальных сетях Грузии призывают правительство страны жестко отреагировать на убийство украинскими полицейскими грузина Джумбера Силагава в Днепре, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Только представьте себе на минуту, что было бы, если бы наши патрульные застрелили на глазах у жены и детей украинца в Тбилиси! Украина разорвала бы дипломатические отношения с Грузией и потребовала бы от международного сообщества санкций против нас», «Надо срочно предоставить семье убитого статус беженцев в Грузии. Ей грозит серьезная опасность!», «Мы не должны ограничиться протестом в социальных сетях, выйдем на улицы на акцию протеста», «Официальные лица в Грузии, отреагируйте!» – пишут пользователи.

    Особое возмущение вызывает то, что Силагава был застрелен полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, в спину и на глазах у жены и маленьких детей, а на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

    На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением о превышении полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава был нетрезв и вел себя агрессивно.

    После начала СВО Украина отозвала посла из Грузии, выражая недовольство отказом Тбилиси ввести двусторонние санкции против Москвы. Недавно президент Украины Владимир Зеленский фактически изгнал грузинского посла из Киева, критикуя Грузию за якобы плохое состояние здоровья арестованного экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили.

    Коментарии (27)
    31 августа 2023, 13:34
    В Иране заявили о крупнейшей сорванной диверсии Моссада на ракетном производстве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранские контрразведчики пресекли попытку диверсии израильской службы внешней разведки (Моссад) в ракетно-космической отрасли Тегерана, утверждают иранские СМИ.

    Диверсию удалось предотвратить благодаря бдительности департамента разведки страны, сообщило иранское госагентство IRIB, передает РИА «Новости».

    Израильские разведчики якобы планировали провести самую сложную диверсию за последние несколько лет, в Иране ликвидирована профессиональная сеть. Моссад якобы намеревался с помощью внедренных агентов поставлять производящим современные ракеты предприятиям бракованные и снабженные диверсионными устройствами детали, утверждает агентство Tasnim.

    Члены сети должны были превращать ракеты во взрывные устройства для взрыва промышленных линий и нанесения травм сотрудникам предприятий.

    Коментарии (0)
    31 августа 2023, 15:14
    Сбившая прохожую насмерть на самокате петербурженка получила условный срок
    Сбившая прохожую насмерть на самокате петербурженка получила условный срок
    @ Михаил Кутузов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница Петербурга Анна Исаева получила условно полгода исправительных работ за то, что сбила насмерть на самокате прохожую, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

    Кроме исправительных работ, суд назначил Исаевой удержание 5% заработка в доход государства, а также взыскал в счет возмещения морального вреда миллион рублей и материальный ущерб – 381 910 рублей, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности, при этом Исаева свою вину признала.

    В ноябре прошлого года она врезалась в женщину-пешехода, которая упала затылком об асфальт, получила черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.

    Ранее в Петербурге ввели запреты для электросамокатов.

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    Прибалтика и Польша шантажируют Китай Белоруссией

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

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