«Зависающего» лидера республиканцев в Сенате признали пригодным к работе

Лидер республиканцев в Сенате Макконнелл получил справку о пригодности к работе

Tекст: Ольга Никитина

Согласно заключению врача в Конгрессе США Брайана Монахана, «эпизодическая легкость в голове» является типичной в период восстановления после сотрясения мозга. Кроме того, в документе отмечается, что это может быть типичным признаком обезвоживания, передает РИА «Новости».

Врач написал, что после инцидента, который произошел накануне, он сообщил Макконнеллу о том, что с медицинской точки зрения политик допускается к продолжению работы по запланированному графику.

Напомним, 81-летний Макконнелл замолчал и замер примерно на полминуты после того, как его спросили про планы на переизбрание. Примечательно, что это не первый подобный инцидент.

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