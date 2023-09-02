Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.0 комментариев
Житель Херсонской области пострадал от атаки беспилотников ВСУ
Администрация Новокаховского городского округа Херсонской области: Житель села Масловка пострадал от атаки дронов ВСУ
Мирный житель получил ранения в Херсонской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Масловка, сообщили в пресс-службе администрации Новокаховского городского округа.
Власти Новокаховского городского округа Херсонской области сообщили в своем Telegram-канале, что 2 сентября около 07.30 боевики украинских вооруженных формирований атаковали дронами село Масловка, в результате атаки пострадал мирный житель, получил повреждения дом 34 на ул. Степная и газопровод. К 9.45 повреждения газопровода удалось устранить, восстановив газоснабжение.
Напомним, в среду ВСУ обстреляли детсад в Новой Каховке Херсонской области.