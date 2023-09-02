Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.3 комментария
В Китае будущее Зеленского увязали с Купянском
«Гуаньча» предрек конец политической карьеры Зеленского в случае утраты Украиной контроля над Купянском
Освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского, пишет обозреватель Чэнь Фэн.
Чэнь Фэн отметил, что с провалом контрнаступления вооруженных сил Украины Зеленский «теряет весь свой лоск», но наиболее опасным для Зеленского местом обозреватель портала «Гуаньча» считает Купянск. Как пишет Чэнь Фэн, украинское военное руководство «не настолько глупо, чтобы не увидеть огромную брешь в Купянске», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что освобождение Купянска позволит российским войскам развить наступление с покинутого ВСУ фланга и даже соединиться с подразделениями со стороны Белгорода для взятия Харькова, что «станет огромной политической и военной катастрофой для Украины». Чэнь Фэн полагает, что после этого «политическая карьера Зеленского рухнет». Тот еще сможет оставаться «политиком-любителем», но лишится поддержки военных, и это будет для Зеленского фатально, заявил Чэнь Фэн.
Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска.
Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, сообщили СМИ. Тем самым он «явно нарушает рекомендации Пентагона».