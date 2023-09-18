Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.2 комментария
В зоне спецоперации начали испытывать дрон-камикадзе «БАС-80»
Директор НПО «Андроидная техника» сообщил, что дрон-камикадзе «БАС-80» начали испытывать в зоне спецоперации
Собранные из композитных материалов дроны-камикадзе «БАС-80» со складными крыльями переданы для ВС России в зону спецоперации для испытания и начала применения на Украине, сообщил управляющий директор разработчика этого типа БПЛА НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
По его словам, несколько боевых моделей такого БПЛА переданы «Царским волкам», они смогут ввести беспилотники в эксплуатацию в зоне боевых действий, а затем продиагностировать, какими комплектующими можно дополнить дрон для конструктивного использования, передает РИА «Новости».
Также Дудоров добавил, что в связи с тем, что в разработке дрона применялись композитные материалы (карбон или стеклопластик), «БАС-80» максимально легкий и компактный.
Так, вес БПЛА составляет 1,7 кг. А конструкция со складными крыльями позволяет поместить его в тубус для безопасной транспортировки.
Как отметил представитель предприятия-разработчика, испытания дрона-камикадзе идут успешно, БПЛА подтвердил технические характеристики: развитие максимальной скорости полета до 130 км в час, достигая при этом высоты полета до 200 метров и дальности до 30 км.
Напомним, правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года.