Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимы ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.0 комментариев
Нефть подорожала на сохранении ожиданий снижения предложения
Мировые цены на нефть выросли на сохранении ожиданий снижения предложения на рынке
Мировые цены на нефть в понедельник выросли: котировки поддерживают ожидания снижения предложения на фоне уменьшения добычи ОПЕК+.
Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.29 растет на 0,69%, достигая 94,58 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,81%, до 90,75 доллара, передает РИА «Новости».
Одним из основных факторов на рынке остаются усилия стран ОПЕК+ по снижению добычи. В начале сентября Россия и Саудовская Аравия решили продлить добровольное сокращение предложения, после чего ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячных докладах оценили перспективы дефицита предложения на рынке.
Стоимость нефти поддерживают и ожидания улучшения спроса из-за оптимизма вокруг экономики Китая. В понедельник китайские фондовые индексы поднимаются, и это позитивно для котировок.