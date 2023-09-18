Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.25 комментариев
Названо условие возвращения России в соревнования УЕФА
Президент УЕФА Чеферин заявил о возвращении российских команд в соревнования под эгидой союза только после окончания СВО
Российские сборные и клубы смогут вновь принимать участие в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после того, как «закончатся события на Украине», заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Комментируя прекращение сотрудничества с Газпромом, Чеферин сказал, что это «должно было быть сделано как некий символический акт». По его словам, «сложно рекламировать эту компанию» во время игр, за которыми наблюдают «сотни миллионов» зрителей.
Чеферин выразил сожаление в связи с подобным решением, но заявил, что УЕФА пришлось так поступить. При этом, по его словам, «чаще всего» жалобы в данном вопросе идут от «тех, кто до сих пор покупает газ у одной и той же компании», передает ТАСС со ссылкой на Sportklub.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.