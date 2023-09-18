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    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    25 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    17 комментариев
    18 сентября 2023, 05:26

    Названо условие возвращения России в соревнования УЕФА

    Президент УЕФА Чеферин заявил о возвращении российских команд в соревнования под эгидой союза только после окончания СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Российские сборные и клубы смогут вновь принимать участие в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после того, как «закончатся события на Украине», заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

    Комментируя прекращение сотрудничества с Газпромом, Чеферин сказал, что это «должно было быть сделано как некий символический акт». По его словам, «сложно рекламировать эту компанию» во время игр, за которыми наблюдают «сотни миллионов» зрителей.

    Чеферин выразил сожаление в связи с подобным решением, но заявил, что УЕФА пришлось так поступить. При этом, по его словам, «чаще всего» жалобы в данном вопросе идут от «тех, кто до сих пор покупает газ у одной и той же компании», передает ТАСС со ссылкой на Sportklub.

    В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

    17 сентября 2023, 15:50
    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу

    Аналитик Онуфриенко: Уничтожение Харьковского бронетанкового завода заставит ВСУ гнать технику на ремонт во Львов

    Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу
    @ кадр из видео

    Tекст: Алёна Задорожная

    Харьковский бронетанковый завод – это огромные территории с множеством цехов и ангаров. Для полного разрушения предприятия потребуются месяцы системных ударов по объектам, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении цехов Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    «Речь идет о ремонтном заводе, который располагается на Холодной горе. Удары по предприятию наносились и ранее. Один из первых был зафиксирован еще весной прошлого года», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но проблема в том, что ни одного, ни двух прилетов для полного уничтожения завода недостаточно. Мы имеем дело с огромной площадью, на которой расположено много цехов и ангаров», – объясняет эксперт.

    «До начала СВО на Украине существовало 13 ремонтных заводов, функционировали из них только четыре. В Харькове ремонтируются советские танки, их у противника осталось еще достаточно много. Если вывести из строя этот завод, то ВСУ придется гнать технику во Львов», – добавил собеседник.

    «Соответственно, плечо доставки станет больше. Кроме того, объемы ремонта станут более ограниченными – на каждую единицу техники будет уходить больше времени. Так что преимущества для российской армии очевидны», – убежден аналитик.

    «Однако этого может быть недостаточно, ведь танки противника все равно будут попадать на фронт. Но если разорвать логистические цепочки, тогда у ВСУ возникнут реальные проблемы. И тут нам может помочь уничтожение мостов через Днепр», – считает эксперт.

    «Тогда просто не останется адекватных маршрутов доставки техники. Возить ее на тралах по автодорогам – занятие дорогое и не менее опасное. Речь идет о 12 переправах. Их не все можно разрушить, так как часть проходит через дамбы. Но в этом случае можно повредить полотно на подъезде», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков. В Telegram-канале ведомства отмечается, что на предприятии осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников утверждал, что также атакован сортировочный узел железной дороги. Координатор добавил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Коментарии (30)
    17 сентября 2023, 14:07
    На Украине заявили о катастрофических последствиях мобилизации

    Соскин: Всеобщая мобилизация на Украине привела к катастрофическим последствиям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всеобщая мобилизация на Украине привела к катастрофическим последствиям, если власти не изменят свою политику, это может привести к социальному взрыву, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, идет полномасштабное убийство украинских мужчин – и это национальная катастрофа, дальше будет гражданская и социальная война, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением, а если она будет продолжена в таком темпе, то «речь идет о том, что надо забрать каждого второго мужчину от 20 до 60 лет».

    При этом он подчеркнул, что потери украинских подразделений не пропорциональны их «достижениям».

    Соскин напомнил о резонансном выступлении и. о. начальника Полтавского территориального центра комплектования на сессии горсовета. «Тяжелейшие, страшные потери украинских войск, которые назвал этот товарищ из Полтавы. И это реальность. Она соответствует действительности», – подчеркнул Соскин.

    Ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что ВСУ потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года.

    Коментарии (27)
    17 сентября 2023, 18:48
    Трамп сказал, как Украина могла избежать боевых действий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим мог избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

    Киевский режим мог бы потерять территории меньшего масштаба, чем уже потерял, он мог заключить сделку, и тогда никто бы не погиб, сказал Трамп NBC News, передает ТАСС.

    Он добавил, что такое решение позволило бы действующему украинскому руководству сохранить страну.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что обещание Трампа за несколько дней разрешить острые проблемы, в том числе украинский кризис, не может не радовать.

    Коментарии (37)
    17 сентября 2023, 14:46
    Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
    Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
    @ IMAGO/Markku Ulander/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что западным странам важно найти способ поддерживать отношения с Россией.

    По его словам, он не имеет в виду способность к терпимости и «даже немного к взаимопониманию», передает РИА «Новости». Ниинисте добавил, что после окончания конфликта на Украине в отношениях с Россией необходимо будет доверие в качестве гарантии, что «новая война не поджидает за дверью».

    Говоря о рисках ядерной войны, он заявил, что поставляющим вооружения Украине странам необходимо учитывать возможность мировой войны.

    «Мы находимся в очень щекотливой ситуации. Даже мелочи могут сильно изменить ситуацию – и, к сожалению, к худшему... Риск применения ядерного оружия огромен», – заявил Ниинисте.

    Ранее глава финского МИД Элина Валтонен сообщила о решении властей Финляндии с 16 сентября запретить въезд в страну зарегистрированным в России легковым автомобилям.

    Коментарии (19)
    17 сентября 2023, 09:56
    Пашинян опроверг смену внешнеполитического вектора Армении
    Пашинян опроверг смену внешнеполитического вектора Армении
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армения не собирается менять внешнеполитический вектор, политика властей нацелена на интересы республики, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

    По его словам, внешняя политика Армении прозрачна, она не может изменить вектор в том смысле, что она всегда ориентирована в соответствии с государственными интересами Республики Армения, передает ТАСС.

    Пашинян заявил также, что он и президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре на встрече в Гранаде не планируют подписывать какой-либо документ и выразил надежду на то, что «интенсивные переговоры продолжатся и стороны придут к решению проблемы»

    Общаясь с журналистами на избирательном участке на выборах в городской Совет старейшин в Ереване, Пашинян заявил, что в своем письме президенту России Владимиру Путину он изложил свою оценку ситуации, то, что он представил во время встреч с Путиным в этом году.

    По его словам, тяжелый гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе оказывает негативное влияние на мирный процесс, поскольку тратится много времени на закрытие Лачинского коридора и гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Пашинян добавил, что эту энергию и время следовало направить на работу над мирным договором.

    «Я всегда считаю возможным подписать мирное соглашение до конца года, потому что я взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение. Да, считаем возможным подписание до конца года», – заявил он.

    Напомним, в начале августа сообщалось, что власти Армении и Азербайджана взяли «в домашнюю проработку» предложения России по деэскалации напряженности в регионе.

    Коментарии (37)
    17 сентября 2023, 07:43
    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским

    Дипломат Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН высокого уровня по Украине очередным «шоу» с Владимиром Зеленским

    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    «Выхлоп» от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине будет нулевой – это будет очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

    Высокопоставленный российский дипломат заявил в интервью РИА «Новости», что Москва реалистично оценивает «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису, как нулевой. Небензя выразил уверенность, что это будет очередное «шоу», главная роль в котором отводится украинскому президенту.

    Как отметил постпред России при всемирной организации, для Зеленского роль комика на сцене, конечно, привычна, но России, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями Запада высокая трибуна этой организации используется для самопиара, «если не сказать – лицедейства».

    Российский дипломат подчеркнул, что западные делегации, ослепленные стремлением наказать и «подавить» Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний», их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа.

    Ранее Небензя сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. Заседание СБ ООН по Украине намечено на 20 сентября.

    Коментарии (27)
    17 сентября 2023, 17:58
    Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной
    Лукашенко заявил о стервятниках над Россией, Белоруссией и Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокруг российских, белорусских и украинских земель «кружат стервятники», готовые заключить союз «хоть с дьяволом», чтобы занять места на политической карте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Такие политические деятели хотят стереть из мировой истории факты «политического позора и нравственного падения предшественников», сказал Лукашенко, говоря о Польше, передает БелТА.

    Польша одной из первых призвала нацистский рейх и подписала с ним договор о ненападении, а также секретное соглашение о разделе Чехословакии. После этого страна «была раздавлена» собственным бывшим союзником.

    В Варшаве не задаются вопросом: осталась бы Польша на карте мира, если бы не советские воины, и если бы осталась, то в каких границах. Польские власти вместо этого продолжают уничтожать следы памяти о своих освободителях, заключил президент Белоруссии.

    Ранее в Польше созвали специальную рабочую группу для подсчета ущерба, понесенного Польшей «по вине СССР» в ходе Второй мировой.

    Коментарии (7)
    17 сентября 2023, 12:37
    На Западе посоветовали Украине перейти к удержанию позиций

    WSJ: На Западе считают, что из-за распутицы Украине нужно перейти к удержанию позиций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украине необходимо перейти от попыток наступательных операций к удержанию позиций во второй половине октября, это связано с погодными условиями и приближением распутицы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западного военного представителя.

    Как приводит WSJ слова чиновника, примерно к концу октября Украине нужно будет перейти от наступательных действий к удержанию позиций, это связано с приближением сложных погодных условий, которые наступят в ноябре – начале декабря и приведут к размыванию дорог, передает РИА «Новости».

    Как сообщает издание, грязь и снег уменьшат возможности тяжелой бронетехники и ограничат маневренность украинских войск.

    Ранее военный эксперт Франц Штефан Гади заявил в эфире немецкого телеканала ZDF, что кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы.

    Коментарии (8)
    17 сентября 2023, 08:05
    Российские военные приняли участие в параде в честь Дня независимости Мексики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие стали участниками парада в честь Дня независимости Мексики, который прошел в Мехико, сообщило посольство России в латиноамериканской стране.

    Как говорится в сообщении российской дипмиссии, солдаты 154-го Преображенского полка приняли участие в военно-гражданском параде в честь Дня независимости Мексики, передает ТАСС.

    В этом году на парад были приглашены представители 19 стран, в том числе Бразилии, Колумбии, Венесуэлы, Кубы, Китая, Непала и Южной Кореи.

    Коментарии (6)
    17 сентября 2023, 15:58
    Лавров: США управляют войной на Украине
    Лавров: США управляют войной на Украине
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Что бы США ни говорили, они управляют войной на Украине, поставляют оружие, боеприпасы, разведданные – они ведут против нас войну, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Лавров, комментируя решение Вашингтона поставить Киеву еще более дальнобойные ракеты, отметил, что сейчас происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России, передает РИА «Новости».

    По его словам, США управляют войной на Украине, поскольку они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников – они ведут войну против России.

    Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин

    В пятницу газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти рассматривают передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS этой осенью.

    Представитель Белого дома Джон Кирби на фоне провала контрнаступления ВСУ заявил, что в США признали, что пока не видят возможности завершить конфликт на Украине так, чтобы это их устраивало.

    Коментарии (26)
    17 сентября 2023, 08:23
    США импортировали удобрения из России на рекордные 944 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в январе-июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 млн долларов, следует из анализа данных американской статслужбы.

    Предыдущий максимум был зафиксирован в прошлом году и составлял 900 млн долларов, за год стоимость экспорта выросла на 5%, передает РИА «Новости».

    Россия была вторым крупнейшим поставщиком удобрений в США в этом году. На первом месте расположилась Канада, которая за семь месяцев поставила удобрений на 2,8 млрд долларов. В ТОП-5 вошли также Саудовская Аравия (484,4 млн долларов), Израиль (216 млн долларов) и Катар (214,2 млн долларов).

    Ранее Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США.

    Коментарии (15)
    17 сентября 2023, 17:38
    Пентагон: Сбитый китайский аэростат не собирал разведданные в небе над США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Аэростат КНР, сбитый в феврале в воздушном пространстве Соединенных Штатов, не занимался сбором разведывательной информации, заявил глава комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

    Этот аэростат не занимался сбором разведданных и передачей их в Китай, об этом можно говорить с «высокой степенью уверенности», заявил Милли CBS, передает ТАСС.

    По мнению разведсообщества США, сбора разведданных с помощью аэростата не проводилось, метеозонд мог просто сбиться с курса. Генерал уточнил, что двигатель аэростата не позволял справиться с ветром на той высоте, где его засекли.

    В январе над США зафиксировали китайский аэростат. 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой.

    Коментарии (11)
    17 сентября 2023, 14:12
    Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода
    Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия поразила производственные цеха Харьковского бронетанкового завода вблизи Харькова, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России уничтожили ракетным ударом производственные цеха Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков, на заводе осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    Отмечается, что на Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Химика и Марьинки ДНР.

    Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 180 бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и боевую машину РСЗО «Град».

    В пресс-службе отметили, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

    В сообщении говорится, что в ходе боевых действий потери Украины составили до 140 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley производства США и четыре автомобиля, также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица М119 производства США и одно орудие Д-30.

    В ведомстве добавили, что в районе Новоданиловки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

    Как уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной украинской бригады в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества.

    Уточняется, что российская армия поразила до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    В пресс-службе заявили, что на Южно-Донецком направлении Россия отразила три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.

    В заявлении говорится, что потери ВСУ составили до 170 военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками на Херсонском направлении.

    Коментарии (10)
    17 сентября 2023, 13:13
    Президент Грузии продолжила зарубежные визиты без согласования с правительством

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Швейцарию, несмотря на то, что против нее начат процесс импичмента за совершение зарубежных визитов без требуемого конституцией согласования с правительством, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    До этого она посетила Германию, Бельгию и Францию также без утверждения этих визитов правительством.

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили накануне призвал президента «поступить правильно – признать нарушение конституции и не повторять этого».

    11 сентября 80 депутатов при необходимых 50 – одной трети парламентского корпуса Грузии – подписались под представлением в Конституционный суд страны о начале процедуры импичмента президента за несогласованные с правительством зарубежные визиты. Теперь в течение месяца КС вынесет решение и сообщит об этом парламенту. Если КС постановит, что закон был нарушен, за импичмент должны проголосовать сто депутатов.

    Президент утверждает, что ее поездки направлены на поддержку курса Грузии в Европу, а раз этот курс закреплен в конституции – значит, нет нарушения закона с ее стороны. Также она отмечает, что ездит на свои средства, а не на бюджетные деньги.

    Коментарии (6)
    17 сентября 2023, 11:28
    В Москве завели уголовное дело за жестокое обращение с котенком

    Tекст: Валентина Григоренко

    Следователи отдела МВД по Царицыно в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины за жестокое обращение с животным, сообщила пресс-служба МВД России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, на мужчину пожаловались в полицию жители, которые увидели в соцсетях видео, где он мучает домашнего котенка. Отмечается, что заявители сообщили, что мужчина может находиться в складском помещении в Тарном проезде.

    На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ППСП ОМВД России по району Царицыно г. Москвы. Подозреваемый был задержан полицейскими и доставлен в территориальный отдел полиции.

    В ведомстве отметили, что в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), а после обследования в ветеринарной клинике котенка забрали себе неравнодушные граждане.

    Ранее сообщалось, что в Думу может быть внесен проект поправок в КоАП, вводящих штраф за пропаганду жестокости к животным.

    В марте у блогера из Свердловской области изъяли кота, над которым он издевался на камеру.

    Коментарии (21)
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    Из каждой сотни мобилизованных в ВСУ в прошлом году в строю осталось 10-20 человек. Такие данные привел полтавский военком. Кроме того, сорваны планы мобилизации, поэтому украинские части остаются без пополнений. К таким результатам привела попытка контрнаступления и «мясные атаки» ВСУ без поддержки бронетехники. В экспертной среде уверены: данные о потерях Украины не являются вбросом и будут учтены российскими военными при освобождении новых территорий. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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