Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.19 комментариев
В Нагорном Карабахе решили принимать гуманитарные грузы параллельно через Лачин и Агдам
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) согласились на предложение российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК) пропустить одновременно гуманитарные грузы по Лачинскому коридору и Агдамской дороге, сообщил ереванский портал 24News.am со ссылкой на инфоцентр НКР.
По сообщению издания, власти Республики Арцах решили принять совместное предложение Степанакертского офиса МККК и командования российской миротворческой группировки по синхронной транспортировке гуманитарных грузов через Лачинский коридор по трассе Горис-Степанакерт и по дороге Агдам-Степанакерт на машинах Международного комитета Красного Креста (товары иностранного происхождения), передает ТАСС.
В Карабахе заявили, что «организация этого процесса необходима как для нейтрализации угроз жизни и здоровью наших граждан, так и для обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Бердзорскому коридору».
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении на уровне лидеров провести четырехстороннюю встречу по вопросу Нагорного Карабаха.