  • ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
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    В Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным
    Эрдоган допустил, что пути Турции и ЕС разойдутся
    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия пока не подводит

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    10 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    16 сентября 2023, 15:11

    Анкара предложила провести четырехстороннюю встречу по Карабаху

    Анкара предложила России, Азербайджану и Армении провести четырехсторонние переговоры по Карабаху

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении на уровне лидеров провести четырехстороннюю встречу по вопросу Нагорного Карабаха.

    По его словам, в приоритетах Турции остается необходимость провести переговоры в трехстороннем формате, однако есть возможность встретиться и в четырехстороннем формате, это предложение передано всем сторонам, передает ТАСС.

    Отмечается, что предложения получили российский лидер Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Как указал Эрдоган, в данный момент конкретных ответов не поступало.

    Ранее премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе.

    13 сентября 2023, 18:28
    Пашинян перестал считать Россию гарантом безопасности Армении

    Пашинян: Армения перестала полагаться на Россию как гаранта безопасности

    Пашинян перестал считать Россию гарантом безопасности Армении
    @ Berlin Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

    Пашинян отметил, что Ереван не может полагаться на Москву, даже несмотря на растущие опасения по поводу возобновления конфликта с Баку, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр заявил, что Армения хочет иметь независимую, суверенную страну, но нельзя оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. «Не может быть случая, когда Армения станет «прокси», – заключил Пашинян.

    Ранее глава правительства Армении заявил о накапливании Азербайджаном сил на границе у Нагорного Карабаха.

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    14 сентября 2023, 10:26
    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе

    Премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе

    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе, заявил американскому медиаизданию Politico премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась, а российские миротворцы якобы более не способны оказывать свое влияние, несмотря на то что Нагорный Карабах был зоной ответственности российских сил, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Пашинян отметил, что вопросы касательно закрытия Лачинского коридора все еще существуют, а «российские миротворцы провалили свою миссию».

    «Впрочем, если бы контингента (российских миротворцев. – Прим. ВЗГЛЯД) не было в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», – заявил он.

    Накануне премьер-министр Армении заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности.

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    14 сентября 2023, 18:23
    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с Россией

    В Госдепе признали, что добиваются изменения отношений Армении с Россией

    В Госдепе признали, что добиваются ухудшения отношений Армении с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США считают, что еще рано судить о том, изменила ли Армения свои отношения с Россией, но Вашингтон добивается этого, заявила и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

    Ким подчеркнула, что Вашингтон должен «превратить отношения именно в то, какими бы мы их хотели видеть», чтобы речь шла о партнерстве США и Армении, а не Армении с Россией, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник в Армении начались совместные военные учения с США.

    Ранее в ходе интервью изданию Politico премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, даже если появятся опасения по поводу конфликта с Азербайджаном. Также премьер заявил, что российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (25)
    16 сентября 2023, 09:52
    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Бомбардировщики Ту-160 получили оснащение крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км

    Минобороны: Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 оснащены новыми крылатыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6,5 тыс. км, следует из распространенного Минобороны видео.

    Как сообщил в ходе посещения аэродрома Кневичи в Приморье главой Минобороны России Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, бомбардировщики оснастили двумя кассетами по шесть ракет, передает РИА «Новости».

    Также, Ким Чен Ыну представили турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.


    Напомним, в субботу Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где осмотрели противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.

    Коментарии (27)
    15 сентября 2023, 12:40
    Глава Международного общественного трибунала взял на контроль видео с российскими пленными на минном поле

    Максим Григорьев: Международный общественный трибунал возьмет на контроль видео с российскими пленными на минном поле

    Глава Международного общественного трибунала взял на контроль видео с российскими пленными на минном поле
    @ Kaniuka Ruslan/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни одно преступление ВСУ нельзя оставлять без внимания. Ежедневно Международный общественный трибунал по преступлениям украинских военных фиксирует массу информации о зверствах противника. Видео с пленными в минном поле также будет приобщено к делу, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВСУ бросили пленных российских бойцов на минное поле в зоне спецоперации.

    «Жестокость стала чем-то привычным для военных ВСУ. Но оставлять эти случаи без внимания просто нельзя. Противник должен понимать, что за аморальные действия его рано или поздно будет ждать наказание», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, член ОП России.

    «Международный общественный трибунал по преступлениям украинских военных обязательно возьмет на контроль имеющиеся видеоматериалы. В структуре задействованы представители 28 стран мира. Ежедневно мы обрабатываем колоссальное количество информации, подтверждающей вину солдат ВСУ», – отмечает эксперт.

    «После тщательного анализа данных результаты передаются в компетентные международные органы, где и происходит рассмотрение имеющихся доказательств. Солдаты, подчиняющиеся офису Зеленского, нарушают тысячи международных норм. В порыве бесконтрольной агрессии они буквально плюют на правила обращения с пленными», – подчеркивает собеседник.

    «Перед нами стоит важная задача – показать истинное лицо «защитников Украины». В связи с этим работа должна вестись на всех международных площадках, где это остается возможным. Большая часть мировой общественности готова трезво воспринимать правду о том, что именно происходит в зоне СВО», – уточняет эксперт.

    «Конечно, западные государства до сих пор вставляют нам палки в колеса, интерпретируя происходящее в выгодном для них свете. Однако это не значит, что мы должны прекратить знакомить их с доказательствами преступлений ВСУ. Нельзя замыкаться исключительно на дружественных нам государствах. В конечном счете в США тоже есть здравомыслящие граждане», – резюмирует Григорьев.

    Ранее солдаты ВСУ отправили пленных российских бойцов на минное поле в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник. По его словам, видео, на котором запечатлено преступление украинских военных, было найдено в телефоне в одном из блиндажей противника.

    В ролике бойцы ВСУ отправляют на минное поле пленных россиян со словами: «Если дойдешь – свободен». При этом солдаты гонят безоружных людей под прицелами автоматов, комментируя происходящее: «Вот они пошли – освободители» и «Хорошо идут».

    На кадрах видно: одному из украинских военных не понравилось, как шла одна из жертв, после чего он открыл огонь в сторону пленного. В конце видео слышно, как в направлении движения российских солдат прогремел взрыв.

    На фоне распространения кадров Следственный комитет России организовал проверку. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, «следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего».

    «При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц», – заверили в СК.

    Это не первый случай зверств, учиненных ВСУ в отношении военнопленных. В феврале солдаты противника расстреляли лежащего на земле бойца ВС РФ. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что украинские служащие спрашивают у сдавшегося мужчины, из какого он подразделения. Не дожидаясь ответа, они убили безоружного выстрелом в голову.

    В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке. Тогда Минобороны сделало официальное заявление, назвав появившиеся в Сети кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает».

    Кроме того, в октябре прошлого года стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области. Материалы с запечатленными зверствами были выложены членом террористической организации «Азов» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией).

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    15 сентября 2023, 16:24
    Рар: Германия стала милитаристским лидером Европы

    Политолог Рар: Спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы

    Рар: Германия стала милитаристским лидером Европы
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия все больше и больше вовлекается в военные конфликты по всему миру. Украинский кризис стал возможностью для Берлина проявить себя на европейской арене, и теперь ФРГ смотрит на другие регионы, где также можно показать свою силу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбардировках Югославии.

    «Еще 30 лет назад ФРГ представляла собой пацифистскую страну, где существовало сильное общественное движение за мир. Тем не менее после объединения Германия стала милитаристским лидером Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «К сожалению, Вашингтон и Лондон совместными усилиями втянули Берлин в войну в Косово. Тогда ФРГ аргументировала вмешательство гуманитарными соображениями. Сейчас же Берлин самостоятельно, без указки из США, приобрел роль лидера военной коалиции для «защиты Украины», – отмечает собеседник.

    «При этом Германия утверждает, что у нее нет геополитических интересов, что она следует политике, «ориентированной на либеральные ценности» и защиту прав человека. И этой логики она придерживается как в Европе, так и в глобальном мире. Так что Шольц будет участвовать в провозглашенной Джо Байденом борьбе «демократий против диктатур», – продолжает эксперт.

    «Так, например, на Вестфальской конференции по миру в Мюнстере, где я сейчас нахожусь, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что новая ответственность Германии заключается в сохранении действующего мирового порядка, что означает военную поддержку не только Украины, но и Австралии, Южной Кореи и даже Японии. Кроме того, он считает, что Россия «не остановится на Украине», это служит оправданием размещения немецких войск в Литве. К сожалению, пацифизм как явление постепенно увядает в Германии», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбардировках Югославии. Об этом он заявил в эфире радиопередачи Cosmo. По его мнению, оба события стали «сменой эпох» для ФРГ. Во время конфликта на Балканах, Берлин впервые после Второй мировой войны решился на применение вооруженных сил и «вмешался в такую ситуацию с помощью собственного оружия».

    Он также отметил, что для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в Бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях на Балканах.

    Он назвал действия НАТО на полуострове «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». По мнению канцлера, стремление европейских государств как можно скорее включить в состав ЕС страны, образовавшиеся после распада Югославии – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав балканский кризис как повод заявить о себе в качестве серьезной международной силы после слияния ГДР и ФРГ.

    США, хотя и были ведущей силой НАТО в Югославии, подключились позднее и во многом с подачи европейцев. Изначально в Вашингтоне даже были против развала большой страны, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Примечательно, но это не первый случай, когда Олаф Шольц вспоминает конфликт на Балканском полуострове в контексте происходящего на Украине. В феврале 2022-го он сказал, что страны НАТО пытались остановить геноцид жителей региона. Вместе с тем он назвал «смешными» слова о том, что в Донбассе происходит геноцид русского населения.

    Заявления канцлера вызвали сильный резонанс в России. Так, в МИД подобное поведение Шольца назвали «неприемлемым, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии». Журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале написал: «немец, говорящий, что геноцид русских «это смешно», обладает абсолютной душевной глухотой и феноменальным историческим беспамятством».

    Коментарии (9)
    15 сентября 2023, 09:15
    Турция захотела «более разумные цены» на российский газ

    Власти Турции захотели «более разумные цены» на российский газ

    Tекст: Вера Басилая

    Турция рассчитывает получить «более разумные цены» на российский газ в ближайшие годы и надеется на взаимопонимание с Газпромом, заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

    Министр заявил, что Турция заплатила 38 млрд долларов за импорт газа и 40% пришлось на Россию. По его словам, у Анкары и Москвы было соглашение об установлении предельного уровня на цену российского газа, а в случае колебания индекса TTF предельная цена защищает турецкую цену, передает ТАСС.

    Он также объяснил, что турецкие цены на газ высоки, поэтому власти Турции ожидают от надежного поставщика Газпрома более разумных цен в ближайшие годы. По его словам, необходимо учитывать конкурентоспособность, Турция надеется на взаимопонимание в этом вопросе.

    Кроме того, Байрактар заявил, что запуск АЭС «Аккую» запланирован на 2024 год. Он пояснил, что сегодня в Турции есть 22 тыс. мегаватт  за счет солнечной и ветровой энергии, в планах через 12 лет утроить эту мощность для будущих нужд. Для увеличения мощности соединений с соседними странами необходим новый набор сетей. Министр подчеркнул, что если АЭС «Аккую» начнет работать в следующем году, то это даст 9-10 тераватт-часов базовой энергии из чистых источников.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему интерес России к газовому хабу в Турции ослаб.

    Коментарии (17)
    13 сентября 2023, 21:08
    Ереван предложил Баку зеркально отвести войска от границы

    Ереван предложил Баку зеркально отвести войска от границы на основании карт 1975 года

    Ереван предложил Баку зеркально отвести войска от границы
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Армении выдвинули Азербайджану предложение зеркально отвести вооруженные силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года, сообщили в МИД страны.

    «Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения», — говорится в заявлении. Отмечается также, что стороны должны быть заинтересованы в установлении стабильности и мира в регионе, передает ТАСС.

    Ранее Пашинян заявлял о накапливании Азербайджаном сил на границе у Нагорного Карабаха.

    Коментарии (9)
    14 сентября 2023, 12:05
    Пашинян: Гуманитарный груз из России не может исправить ситуацию в Карабахе

    Премьер Армении Пашинян заявил, что присланный Россией гуманитарный груз не сможет исправить ситуацию в Карабахе

    Пашинян: Гуманитарный груз из России не может исправить ситуацию в Карабахе
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Обстановка в Нагорном Карабахе остается крайне тяжелой, присланный Россией через населенный пункт Аскеран гуманитарный груз не сможет повлиять на ситуацию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне сложной, ситуацию не может изменить и въехавший один российский грузовик с гуманитарным грузом, передает ТАСС.

    Пашинян отметил также, что армянское правительство получило от азербайджанской стороны предложения по мирному соглашению и собирается ответить на них в разумные сроки.

    «Миру нет альтернативы в нашем регионе, это единственное решение, гарантирующее безопасность и территориальную целостность стран региона», – подчеркнул он.

    Премьер Армении уже обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе.

    Тем временем власти Армении выдвинули Азербайджану предложение зеркально отвести вооруженные силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года.

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    16 сентября 2023, 08:43
    Шойгу и Ким Чен Ын посетили фрегат «Маршал Шапошников»

    Глава Минобороны России Шойгу и председатель КНДР Ким Чен Ын посетили с визитом на фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» во Владивостоке

    Tекст: Александра Юдина

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу совершили ознакомительный визит на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

    По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, встретивший гостей командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов рассказал об основных характеристиках и противолодочном вооружении, расположенном в надстройках и на верхней палубе, где расположены торпедные аппараты и реактивные бомбометы РБУ-6000, передает РИА «Новости».

    Также Ким Чен Ыну были продемонстрированы модели противокорабельных ракетных комплексов «Уран» и универсальных комплексов крылатых ракет «Калибр». Кроме того, была показана 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.

    По ходу осмотра лидер КНДР оставил свой отзыв в книге почетных посетителей, после чего получил подарок – модель боевого корабля.

    «Маршал Шапошников» был построен в середине 1980, как противолодочный корабль. Несколько лет назад началась работа по его модернизации, в частности, фрегат оснастили современным вооружением.

    Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье.

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    14 сентября 2023, 17:02
    США ввели санкции против пяти турецких компаний за помощь России

    Reuters: США решили ввести санкции против «пророссийских» турецких компаний

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести санкции против пяти турецких компаний и одного физического лица якобы за помощь России в обходе санкций, сообщило агентство Reuters.

    Источник в Минфине США сообщил, что турецкому правительству и частному сектору не раз были выражены опасения о значительных рисках ведения бизнеса с теми, на кого наложены санкции, передает ТАСС.

    Между тем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу.

    Коментарии (7)
    14 сентября 2023, 20:12
    Эксперт объяснил необходимость усилить поражение объектов ВСУ в Причерноморье

    Военный эксперт Кнутов: Защита Крыма требует увеличения атак по объектам в Причерноморье

    Эксперт объяснил необходимость усилить поражение объектов ВСУ в Причерноморье
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Лучше всего для поражения целей на правом берегу Днепра подойдут управляемые боеприпасы ФАБ-1500. В сочетании с барражирующими боеприпасами и беспилотными системами, это позволит улучшить защиту Крыма со стороны Причерноморья. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Напомним, ранее ВСУ заметно увеличили количество атак на Крым со стороны Причерноморья.

    «Правый берег Днепра, в частности, район от Тилигульского лимана и до Херсона, действительно является крайне сложным для нанесения ударов. Однако работать на опережение необходимо: это позволит существенно сократить количество атак, предпринимаемых противником в отношении Крыма и Севастополя», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Тем не менее, перед началом нанесения ударов, необходимо понимать, какой именно объект нам предстоит уничтожить. Поэтому первоначальной задачей при работе по целям на правом берегу Днепра становится наращивание разведывательных способностей России в данном регионе», – отмечает собеседник.

    «Переходя непосредственно к способам поражения территории, я бы отметил, что лучше всего в настоящий момент для этой цели подходят управляемые боеприпасы ФАБ-1500. Данные снаряды обладают способностью нанесения существенного ущерба без обхода самолетом зоны противовоздушной обороны противника», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что классическая артиллерия решить эту задачу едва ли сможет. Учитывая рельеф местности, а также факт нахождения наших войск на нижнем берегу реки Днепр, нанесение подобных ударов здесь будет осложнено», – акцентирует собеседник.

    «Также могут помочь барражирующие боеприпасы. Кроме того, в настоящий момент разрабатываются системы, которые призваны оказаться более дешевыми аналогами «Ланцета». Теоретически, перечисленный мною комплекс мер поможет России успешно наносить удары по объектам, которые находятся на правом берегу Днепра и тем самым усилить защиту Крыма с севера», – резюмирует Кнутов.

    «Киев кратно увеличил количество нападений на Черном море с помощью безэкипажных катеров. Только с начала этих суток, по официальным данным, отражены три атаки. Почему эти атаки пошли именно сейчас? Тут сразу несколько доводов», – считает член СПЧ, военкор «Комсомолки» Александр Коц.

    «Во-первых, Киев накопил достаточное количество средств поражения, чтобы иметь возможность наносить удары не просто каждый день, но и по несколько раз в день. Во-вторых, в ходе этих атак разведка НАТО фиксирует алгоритм реакции российской стороны, местонахождение центров принятия решений, средств противодействия и так далее, выявляя цели для будущих ударов. Мы делали так же, противник учится и на нашем опыте», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

    «В-третьих, при отсутствии стратегических успехов на земле, Украина пытается добыть перемогу на море, комбинируя удары с земли, воздуха и воды. Цель – лишить защиты и парализовать Черноморский флот и нанести ему максимальный урон», – объяснил военкор.

    «Как видим, с надводными дронами наши моряки справляться научились. Будем делать выводы и из комбинированных атак с воздуха и земли. Противник получает больше технических возможностей, значит будем учитывать это в дальнейшей работе. И тоже будем учиться. Ну и, как сказал когда-то герой Сухорукова, «вы мне еще за Севастополь ответите», – резюмировал Коц.

    Напомним, в ночь на среду ВСУ атаковали десятью крылатыми ракетами Севастополь, семь из них сбили системы ПВО, сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Противником был нанесен удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте. Позднее в ведомстве проинформировали, что оба корабля будут полностью восстановлены и вернутся на службу.

    Помимо этого, три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода.

    Это не первый случай атаки на полуостров за последние недели. Ранее ВСУ пытались высадить десант в районе мыса Тарханкут Крымского побережья. Однако авиация уничтожила четыре военных катера, служивших средством передвижения для бойцов противника. До этого 30 августа самолет ВС РФ поразил украинские суда, участвовавшие в переброске около 50 солдат к границам республики.

    Кроме того, ВСУ регулярно предпринимают попытки атак на полуостров с помощью беспилотников. Одно из наиболее масштабных нападений произошло в ночь на 12 августа, когда российским средствам ПВО удалось уничтожить 14 БПЛА противника. Еще шесть оказались подавлены комплексами РЭБ.

    14 сентября была зафиксирована очередная атака. Она была отражена, сообщает Минобороны. Катер противника уничтожен. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как именно можно усилить защиту полуострова.

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    15 сентября 2023, 15:36
    ЦБ спрогнозировал темпы роста экономики России во II полугодии

    Глава Банка России Набиуллина: Темпы роста экономики России в II полугодии будут более умеренными

    Tекст: Александра Юдина

    Ожидается, что темпы роста российской экономики во втором полугодии будут более умеренными, чем в первом, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    Также Набиуллина отметила, что ослабление рубля стало одной из причин повышения ЦБ ключевой ставки до 13%, передает ТАСС. Она подчеркнула, что предпринятые с июля шаги по увеличению ключевой ставки стали ответом на реализацию инфляционных рисков.

    Кроме того, глава ЦБ заверила, что Банк России будет удерживать ставку на высоком уровне до стабилизации ситуации с инфляцией. «В базовом сценарии за остаток текущего года средняя ключевая ставка составит 13-13,6%, в следующем году – 11,5-12,5% годовых. Это подразумевает, что мы будем удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий», – заключила она.

    Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых, объяснив решение высокими проинфляционными рисками.

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    14 сентября 2023, 09:53
    ЕС исключил из черного списка россиян Ахмедова, Березкина, Шуваева и Шульгина

    Россиян Ахмедова, Березкина, Шуваева и Шульгина исключили из санкционного списка ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз снял санкции с российского предпринимателя Фархада Ахмедова, бизнесмена Григория Березкина, погибшего полковника Георгия Шуваева и экс-главы компании Ozon Александра Шульгина, следует из опубликованного в «Официальном журнале ЕС» нормативного акта.

    В тексте акта указано, что записи, касающиеся Фархада Ахмедова, Григория Березкина, Александра Шульгина, Георгия Шуваева удалены, передает ТАСС.

    В начале сентября суд Евросоюза аннулировал решение о включении экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционный список. При этом Шульгин останется в списке до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.

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    13 сентября 2023, 17:31
    Путин и Ким Чен Ын обсудили возможную подготовку северокорейского космонавта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили потенциальную подготовку северокорейского космонавта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В ходе визита Ким Чен Ына на космодром Восточный на переговоры с Владимиром Путиным обсуждалась возможность подготовки и запуска в космос северокорейского космонавта, передает ТАСС слова Пескова.

    Ранее в Кремле заявили, что КНДР заинтересована в сотрудничестве с Россией в области авиации и транспорта.

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