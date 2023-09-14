  • Российские миллиардеры вывели из Европы активы на 50 млрд долларов
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    Провал «контрнаступа ВСУ» дал США выбор из трех путей
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    Блинкен признал конец прежнего миропорядка
    Корабль ЧФ России отбил атаку украинских беспилотников
    Экс-аналитик ЦРУ предсказал сроки окончания наступления ВСУ
    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе
    Новый глава МИД Японии заявила о курсе на мирный договор с Россией
    На Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Важно не только бить врага на поле боя, но и это показывать

    Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.

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    Борис Грызлов Борис Грызлов Белоруссия укрепляет связь с Дальним Востоком

    Пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Четыре круга ада для русских в санкционной метафизике

    Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.

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    14 сентября 2023, 10:26

    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе

    Премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе

    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе, заявил американскому медиаизданию Politico премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась, а российские миротворцы якобы более не способны оказывать свое влияние, несмотря на то что Нагорный Карабах был зоной ответственности российских сил, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Пашинян отметил, что вопросы касательно закрытия Лачинского коридора все еще существуют, а «российские миротворцы провалили свою миссию».

    «Впрочем, если бы контингента (российских миротворцев. – Прим. ВЗГЛЯД) не было в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», – заявил он.

    Накануне премьер-министр Армении заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности.

    13 сентября 2023, 12:04
    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю

    Военный эксперт Кнутов: В ответ на атаку по Севастополю России нужно нанести удар по местам дислокации пусковых установок ВСУ

    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для атаки по Севастополю противник, скорее всего, использовал ракеты «Нептун». Несмотря на то, что существенных успехов ВСУ добиться не удалось, России стоит задуматься о проведении качественных улучшений системы обороны полуострова. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на среду Украина нанесла удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю.

    «Осуществить подобную атаку Украина могла с помощью двух видов ракет. Первой на ум приходит Storm Shadow, однако для ее запуска необходимы самолеты Су-24. В последнее время у ВСУ наблюдается острая нехватка этих машин, поэтому данный сценарий я считаю маловероятным», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Более правдоподобным выглядит запуск ракет наземного базирования «Нептун», которые также обладают достаточно серьезной мощностью. Несмотря на сложность отражения массированных ударов противника, российская система ПВО справилась достаточно хорошо. Из десяти снарядов лишь трем удалось пробиться, в то время как семь были перехвачены», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем в данной ситуации было бы верным задуматься о качественном улучшении имеющихся средств обороны в районе полуострова, – считает эксперт. – Чтобы противник лишился самой возможности успеха при очередном нападении».

    «Кроме того, Россия могла бы провести модернизацию систем обнаружения. В частности, для более ранней фиксации самого факта запуска пригодились бы аэростаты. Не лишним будет и создание насыпных горок, на вершине которых могут быть размещены ЗРК «Бук», что существенно расширит зону обнаружения и поражения ракет», – предлагает собеседник.

    «Я также уверен, что оставлять без ответа такие действия Украины нельзя. И наиболее логичным стало бы уничтожение мест дислокации пусковых установок противника, а также складских помещений, где осуществляется хранение боеприпасов», – резюмирует Кнутов.

    В ночь на среду ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Целью противника стал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте.

    Еще три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать в море отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков».

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода. По его словам, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

    Кроме того, Развожаев сообщил, что по предварительным данным, пострадали 24 человека. Состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». При этом пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Ранее Украина предприняла несколько попыток атаки на Крым с помощью десантных групп. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в планах противника.

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    11 сентября 2023, 21:59
    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС

    Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России

    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Возможное решение о ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не будет направлено против России, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телеканалу.

    Пашинян, комментируя ратификацию Римского статута, указал, что этот процесс начался в декабре 2022 года и он не связан с армяно-российскими отношениями, а связан с ситуацией приграничной напряженности с Азербайджаном, передает ТАСС.

    В понедельник в Армении начались совместные с США учения, они продлятся до 20 сентября.

    В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии. Днем ранее в Кремле усомнились в стабилизации обстановки в Закавказье на фоне учений Армении и США.

    Напомним, армянское правительство передало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на утверждение в парламент.

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    13 сентября 2023, 11:21
    Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями о выборах в новых регионах

    Спикер МИД Захарова заявила, что Москва выразила демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах

    Москва выразила демарш Баку в связи с заявлениями о выборах в новых регионах
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила Азербайджану дипломатический демарш в связи с заявлениями МИД республики о том, что выборы в новых российских регионах якобы прошли незаконно, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Москве такие оценки сочли неприемлемыми, они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что диплинии азербайджанской стороне был проведен демарш, где российская сторона высказалась по этому поводу.

    Ранее в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что выборы на присоединенных территориях РФ якобы проведены незаконно и не имеют юридической силы.

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    13 сентября 2023, 18:28
    Пашинян перестал считать Россию гарантом безопасности Армении

    Пашинян: Армения перестала полагаться на Россию как гаранта безопасности

    Пашинян перестал считать Россию гарантом безопасности Армении
    @ Berlin Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico.

    Пашинян отметил, что Ереван не может полагаться на Москву, даже несмотря на растущие опасения по поводу возобновления конфликта с Баку, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр заявил, что Армения хочет иметь независимую, суверенную страну, но нельзя оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. «Не может быть случая, когда Армения станет «прокси», – заключил Пашинян.

    Ранее глава правительства Армении заявил о накапливании Азербайджаном сил на границе у Нагорного Карабаха.

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    13 сентября 2023, 14:50
    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах

    Политолог Ткаченко: Встреча лидеров России и КНДР – сигнал к началу всестороннего сотрудничества между двумя странами

    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Москва и Пхеньян, очевидно, нацелились на усиление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Этим объясняется риторика северокорейского лидера Ким Чен Ына на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России против «гегемонистических сил».

    «Для Северной Кореи крайне выгодно сейчас быть на стороне России. Если раньше Москве приходилось поддерживать санкции против Пхеньяна, то с началом СВО это потеряло всякий смысл», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Судя по всему, теперь сотрудничество с КНДР будет вестись сразу по нескольким направлениям. Первое – дипломатическое. Северная Корея будет поддерживать нашу позицию на международном уровне, а мы, соответственно, помогать им. Вторая сфера – военная. Пхеньян является крупнейшим производителем вооружений», – отмечает он.

    «Страны начнут налаживать и экономические связи. Например, мы можем обеспечить поставки продовольствия для КНДР. Этот вопрос сейчас очень важен. Также Москва может дать возможность северокорейским рабочим трудиться на Дальнем Востоке. Кроме того, Россия, вероятно, будет содействовать космической программе нашего соседа. Это четвертая сфера. Неслучайно встреча прошла на космодроме Восточный», – подчеркнул собеседник.

    «Немаловажно и то, что Россия поддержала нарратив КНДР об идеологической составляющей конфликта с западными странами. Для Москвы такая риторика не свойственна. Мы чаще говорим о наших стратегических интересах. Однако такой дипломатический жест несомненно оценят в КНДР», – акцентировал эксперт.

    «В целом встреча Путина и Ким Чен Ына прошла успешно. Стороны явно выражали заинтересованность в совместной работе и поддержали друг друга. Кроме того, этот визит на Западе уже вызвал реальные опасения о перспективах сближения государств, что также является многозначительным показателем», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами», чтобы защитить свой суверенитет и безопасность. Также он выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.

    Также глава КНДР на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным сказал, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии. Он добавил, что готов выстраивать с Москвой стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость. Кроме того, Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России, а также за развитие дружбы между нашими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Москва продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания.

    Напомним, в среду на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Диалог состоялся как в узком, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден при встрече глав государств в 2019 году.

    В российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.

    Также среди участников были отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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    13 сентября 2023, 10:39
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Северной Кореей, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, взаимоотношения двух суверенных государств не должны быть предметом беспокойства третьих стран, Москва и Пхеньян будут развивать отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие двух стран происходит на благо их народов, а не против третьих стран.

    При этом Песков добавил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет продолжаться в чувствительных сферах, включая военную.

    Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».

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    11 сентября 2023, 16:48
    Начались совместные военные учения США и Армении

    France Presse: Совместные военные учения США и Армении начались

    Начались совместные военные учения США и Армении

    Tекст: Вера Басилая

    В Армении начались совместные с США учения, они продлятся до 20 сентября, передает агентство France Presse.

    Представитель командования Армии США в Европе и Африке заявил, что церемония открытия учений Eagle Partner в Армении началась, передает РИА «Новости».

    Военные двух стран отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Цель учений, по данным Минобороны Армении, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к операциям в рамках концепции оперативного потенциала НАТО.

    Командование Армии США в Европе и Африке сообщило, что в учениях примут участие примерно 85 американских и 175 армянских военных. Американская сторона планирует подготовить 12-ю миротворческую бригаду ВС Армении к оценке в рамках концепции оперативного потенциала НАТО.

    Ранее Минобороны Армении сообщило, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner – 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение Армении о военных учениях с Соединенными Штатами, а не с ОДКБ, требует серьезного анализа, но Москва будет вести его вместе с Ереваном.

    В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии.

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    11 сентября 2023, 18:14
    Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР

    Кореевед Асмолов рассказал о важности сближения России и КНДР

    Эксперт: Северная Корея ценна для России как боеспособный союзник в АТР
    @ Александр Сафронов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Налаживание отношений с КНДР – важная, но непростая задача. В рамках диалога с Пхеньяном нужно учитывать санкционные решения СБ ООН и мнение Сеула, однако сближение двух стран сегодня важно как никогда раньше. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал кореевед Константин Асмолов. Ранее в Кремле анонсировали визит председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию.

    «В настоящий момент КНДР и Россия пребывают в достаточно сложной, но вместе с тем в перспективной и интересной ситуации. С одной стороны, Пхеньян стал актором, который активно и открыто поддерживает действия Москвы на территории Украины. Это важный фактор в рамках двустороннего диалога, который наделяет наши отношения большим потенциалом», – сказал Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН.

    «В то же время Россия долгое время поддерживала санкции СБ ООН, предпринимаемые в отношении Северной Кореи. Сегодня это накладывает некоторую тень на возможности развития сотрудничества. Например, при наращивании торговли могут возникнуть серьезные юридические сложности», – подчеркивает собеседник.

    «Этим и объясняется трудность достижения конкретных результатов в рамках встреч лидеров России и КНДР. Напомню, что визит Сергея Шойгу в Пхеньян завершился без подписания каких-либо документов и публичного оглашения принятых решений. Но тот факт, что руководители и политики двух стран все чаще говорят с глазу на глаз – уже является важным прорывом», – считает эксперт.

    «Интенсификация связей с Северной Кореей позволит создать полноценный треугольник Москва-Пекин-Пхеньян, что станет своеобразным ответом на развитие треугольника Вашингтон-Токио-Сеул. Соперничество великих держав в азиатском регионе постепенно обостряется, и в этой связи ценность боеспособного союзника в АТР повышается», – отмечает Асмолов.

    «Разумеется, США не понравится сближение России и Северной Кореи. Скорее всего, сетования по этому вопросу займут свое место в риторике американских политиков, однако особого внимания обращать на это не нужно. Штаты в любом случае будут наращивать санкционное давление на обе страны, и встреча Путина с Ким Чен Ыном ситуацию не усугубит», – уточняет он.

    Однако, по мнению эксперта, Москве нельзя забывать и про опасность ухудшения диалога с Сеулом. «Руководство Республики Корея (РК) всегда очень чувствительно относилось к отношениям России с КНДР. И в случае их улучшения значимость нашей страны для Сеула только возрастет, возникнет и повод для беспокойства относительно появления у Севера еще одного мощного союзника», – отмечает Асмолов в публикации для журнала «России в глобальной политике».

    Ранее в России анонсировали визит председателя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Отмечается, что глава государства посетит РФ по личному приглашению президента Владимира Путина. До этого на телеканале YTN заявили, что лидер Северной Кореи прибудет на встречу с Владимиром Путиным уже на этой неделе.

    Подчеркивается, что Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на поезде 11 сентября. По информации СМИ, он должен встретиться с президентом России, однако их разговор будет проходить за рамками проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ).

    В августе глава КНДР заявил, что страна намерена развивать сотрудничество с российской стороной в военной сфере. Напомним, в июле министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. В ходе поездки он обменялся с главой Северной Кореи мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

    Кроме того, он встретился с главой военного ведомства КНДР – Кан Сун Намом. Беседа прошла в конструктивном и положительном тоне. Шойгу выразил намерение последовательно развивать двусторонние связи между государствами. Также министр обороны РФ возглавил российскую делегацию на параде по случаю 70-летия подписания перемирия в корейской войне.

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    12 сентября 2023, 13:58
    Эксперт объяснил опасность поломки у севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

    Заслуженный пилот Смирнов: Новое чудо на пшеничном поле было бы невозможно без профессионализма пилотов

    Эксперт объяснил опасность поломки у севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»
    @ Владимир Николаев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Как посадка на пшеничном поле, так и отказ гидросистемы могли привести рейс Сочи – Омск к катастрофе. Однако пилотам удалось повторить подвиг летчиков, посадивших самолет в кукурузном поле четыре года назад. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал заслуженный пилот Олег Смирнов. Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области.

    «Отказ гидросистемы – очень опасная поломка. Элемент отвечает за торможение самолета. Соответственно, при неисправности увеличивается длина пути остановки. На обычной полосе это привело бы к выезду машины за пределы ВПП. Вероятно, поэтому было принято решение лететь в Новосибирск, там полосы длиннее», – сказал Олег Смирнов, заслуженный летчик СССР, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации».

    «Вынужденная посадка в поле в свою очередь также несет за собой высокие риски. На местности может оказаться препятствие, например камень или бревно. Экипаж большого лайнера не может этого увидеть глазами из кабины», – акцентирует собеседник.

    «Нынешняя посадка – это настоящее чудо в поле. И оно не первое за последние годы. Ранее похожий случай произошел на кукурузной плантации в Подмосковье. Однако счастливый финал происшествий был бы невозможен без высокого уровня профессионализма наших летчиков», – подчеркивает эксперт.

    «Надо понимать, что пилоты были вынуждены принимать важнейшие решения на огромной высоте. Летчики не могут остановиться, чтобы подумать. Правильный выбор должен быть совершен за несколько секунд. Способны на это только мастера своего дела», – отмечает он.

    «Отдельно следует сказать и о профессионализме других членов экипажа. Бортпроводники смогли сохранить жизнь и здоровье всем пассажирам самолета. Кроме того, члены команды грамотно выпустили аварийные трапы, что позволило безопасно покинуть лайнер и избежать паники на борту», – резюмировал Смирнов.

    Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в районе села Убинского Новосибирской области. Отмечается, что на борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.

    По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано. В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.

    Пассажиров самолета, как сообщали в Росавиации, разместили в ближайшем населенном пункте. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью обратился один пассажир – у него поднялось давление. Однако позднее число нуждающихся в помощи возросло до пяти, уточнила пресс-служба Минздрава региона.

    Согласно сообщению ведомства, после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, еще двум оказали медпомощь на месте. Летевшие этим рейсом дети не пострадали.


    СМИ также опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле.

    «Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.

    «Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.

    Как сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, у лайнера отказала одна из гидросистем, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха, на поле с выпущенным шасси.

    Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области. Экипаж будет временно отстранен от полетов до конца расследования.

    Саму машину уже решили отправить в Новосибирск для ремонта. Как пояснил глава Омской области Виталий Хоценко, это связано с наличием специальной ремонтной базы для этого типа воздушных судов в этом регионе, однако это предварительные данные.

    Напомним, 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Посадка прошла удачно. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Все они были эвакуированы. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле».

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    11 сентября 2023, 18:05
    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ

    Германский политолог Рар: Немцы забыли, благодаря кому стало возможно объединение ГДР и ФРГ

    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ
    @ IMAGO/Deutzmann/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Сегодня в Германии преобладают нарративы холодной войны. Поэтому немцы забыли то чувство благодарности к России, которое испытывали в 1990 году, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания так называемого договора «Два плюс четыре», который определил порядок объединения ФРГ и ГДР.

    «Благодарность Германии к России за содействие объединению ФРГ и ГДР бесследно пропала. Исчезла и благодарность Горбачеву и Ельцину за позитивную роль в этом процессе, в том числе за отвод советских войск», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Нынешнее поколение немцев считает, что признательность надо выражать лишь американцам за освобождение Германии от фашизма в 1945 году. Якобы Советский Союз был враждебной державой, которая 45 лет оккупировала Восточную Германию и построила Берлинскую стену. Это нарративы холодной войны, они прочно укоренились в сознании многих поколений западных элит», – указывает собеседник.

    Именно этими тенденциями Рар объяснил крайне негативную риторику Германии в адрес России за проведение спецоперации. По словам политолога, немцы опасаются параллелей между объединением ФРГ и ГДР и «объединением российских земель», поскольку последнее происходит посредством вооруженного конфликта.

    Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, известного также как договор «Два плюс четыре». В 1990 году в Москве подписантами выступили ГДР, ФРГ, Франция, СССР, Британия и США.

    Документ включал десять статей и, по сути, становился мирным договором между Германией и странами – победительницами во Второй мировой войне. После этого ФРГ и ГДР объединились в одно государство.

    Также было принято решение о выводе советских войск с территории ГДР. При этом американцы свой военный контингент не выводили. Договор «Два плюс четыре» был причислен ЮНЕСКО к важнейшим документам человечества.

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    12 сентября 2023, 17:47
    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО

    Военные эксперты Сивков и Бартош считают, что реорганизация ВВС США потребует ответа со стороны России

    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО
    @ Harald Tittel/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Крупные военные конфликты всегда приводили к новаторству в сфере авиации. Поэтому США, учитывая опыт СВО, используют полученные данные для реорганизации своих ВВС. И России за этой реформой необходимо внимательно следить, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Александр Бартош. Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию ВВС и ВКС.

    «США являются основными поставщиками как разведывательной информации, так и военной техники ВСУ. Поэтому за весь период СВО у американцев накопилось достаточно большое количество данных по авиации, анализ которых и навел Пентагон на мысль о необходимости реорганизации ВВС и ВКС», – сказал Константин Сивков, капитан I ранга запаса.

    «Скорее всего, командование Штатов пришло к выводу, что проведение воздушно-наступательных операций в том виде, в котором они их планировали ранее, в условиях современных военных действий окажется неэффективным. Соответственно, возникла необходимость качественного пересмотра основных концепций, в рамках которых функционируют воздушные силы страны», – отмечает он.

    «Однако столь масштабная реформация непременно приведет к колоссальным изменениям и внутри всей структуры ВВС. Кроме того, американцам потребуется качественно переосмыслить и технические требования к уже имеющимся машинам. Ничего нового в этом плане нет: крупные конфликты всегда приводили к нововведениям в авиации», – считает собеседник.

    «Так, на фоне окончания военных действий во Вьетнаме США сумели создать F-16 – истребитель, который максимально точно следовал тенденциям своего времени. Видимо, сегодня пришло время для нового технического витка в этой сфере. Теоретически Вашингтон может потянуть подобную реформацию ВВС – на армейские расходы в Штатах никогда не скупились», – акцентирует Сивков.

    «В целом подобные инициативы со стороны Пентагона представляют прямую угрозу для Российской Федерации. Дело в том, что американцы обладают колоссальным массивом данных о действиях наших летчиков в рамках конфликта на Украине. Они получают доступ к ценной информации, которую можно обратить против Москвы», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Вполне возможно, что те изменения, которые будут внесены в работу ВВС США, в перспективе десяти лет принесут им плоды и в противостоянии с Россией. В связи с этим нам уже сегодня необходимо тщательно наблюдать за тем, в каком ключе протекает реорганизация», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, нужно работать над качественным улучшением собственных ВКС. Требованием времени является и модернизация нашего авиапарка: его стоит насыщать самолетами пятого поколения. В случае чего противник должен быть встречен нами во всеоружии», – резюмирует Бартош.

    Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию Военно-воздушных и Воздушно-космических сил. Об этом сообщил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл. Он подчеркнул, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований», которые оптимизируют ведомство «для конкуренции великих держав».

    По его словам, крупные усилия будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – подчеркнул Кендалл срочность введения изменений.

    Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

    Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве Вашингтона и Пекина. По его мнению, Китай «готовится к войне, конкретно к войне с Соединенными Штатами». Тем не менее в его докладе также прозвучали и упоминания России. Однако, по словам Кендалла, работа ведомства заключается в том, чтобы «сдержать» конфликт и «быть готовыми, если он случится».

    Кроме того, он напомнил о Русско-японской войне 1904-1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Министр отметил, что «оперативные тактические поражения», особенно в случае, если это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Владимир Зеленский потребовал от США волшебства в воздухе.

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    13 сентября 2023, 21:08
    Ереван предложил Баку зеркально отвести войска от границы

    Ереван предложил Баку зеркально отвести войска от границы на основании карт 1975 года

    Ереван предложил Баку зеркально отвести войска от границы
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Армении выдвинули Азербайджану предложение зеркально отвести вооруженные силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года, сообщили в МИД страны.

    «Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения», — говорится в заявлении. Отмечается также, что стороны должны быть заинтересованы в установлении стабильности и мира в регионе, передает ТАСС.

    Ранее Пашинян заявлял о накапливании Азербайджаном сил на границе у Нагорного Карабаха.

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    11 сентября 2023, 21:48
    Госдеп назвал «рутинными» военные учения США и Армении

    Госдеп: Военные учения США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку

    Госдеп назвал «рутинными» военные учения США и Армении
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Совместные учения войск США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Руководитель пресс-службы Госдепа США выступил с утверждением, что это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник в Армении начались совместные военные учения с США. В Кремле заявили о необходимости серьезно проанализировать решение Армении о проведении военных учений с США вместо ОДКБ.

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    11 сентября 2023, 11:42
    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах

    Шеслер: Жители новых регионов проголосовали за будущее в России

    Политолог объяснила победу «Единой России» на выборах в новых регионах
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на угрозу обстрелов со стороны ВСУ, новые регионы продемонстрировали очень высокую явку. Это объясняется желанием еще раз подтвердить, что их выбор в пользу России оказался верным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в России завершился ЕДГ-2023. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области впервые голосовали в составе РФ. Во всех регионах победила «Единая Россия»

    «Жители новых регионов с особым трепетом отнеслись к возможности поучаствовать в выборах. Для них это первое голосование в составе России. Они ощущают ответственность за будущее своей малой Родины, поэтому и пошли на избирательные участки. Это демонстрация поддержки действий федеральной власти», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И на эти процессы не смогла повлиять даже угроза обстрелов со стороны ВСУ. Наоборот, опасность не только закалила людей, но и подстегнула их желание принять участие в выборах. Это принципиальный момент: есть российская власть, которая защищает, и есть прошлые «хозяева», отголоски взаимодействия с которыми, в виде летящих снарядов, необходимо преодолеть», – отмечает собеседница.

    «Сделать это можно исключительно за счет еще более плотной интеграции в состав России. Участие в прошедших выборах воспринимается местным населением как важный шаг на пути трансформации регионов. Этим же объясняется и победа «Единой России», – подчеркивает эксперт.

    «Для жителей этих территорий, партия власти является относительно новой. Фактически, ей еще только предстоит оправдать то доверие, которое выразили граждане. Население связывает с действиями «Единой России» качественные перемены в своей жизни и надеется, что в будущем их города станут еще лучше», – считает Шеслер.

    «Многие в новых регионах приятно удивлены уровнем социального обеспечения, который приносит Россия на эти земли. Например, люди удивляются истинно бесплатной медицине. Никто не просит закупать шприцы, йод, наволочки и другие «расходники». Пациентов кормят хорошими обедами, а не перловой баландой, как на Украине», – уточняет собеседница.

    «Преобразились и школы. В сентябре детей встретили ухоженные классы, а к учебным заведениям проложили асфальт. Эти вещи привычны для большой России, но жители новых регионов впервые сталкиваются с подобным отношением. Конечно, они связывают эти достижения с правительством РФ, которое прочно ассоциируется с «Единой Россией», – резюмирует Шеслер.

    Накануне в новых регионах России завершились выборы в рамках единого дня голосования. В ДНР участки закрылись в 15.00, так как большинство желающих к этому моменту успели выразить свое мнение. Схожая ситуация наблюдалась и в ЛНР, где процедура завершилась в 16.00. По словам зампредседателя избиркома республики Марианны Сумской важное мероприятие было проведено «без происшествий».

    При этом во всех регионах отмечается высокая явка. В ДНР показатель превысил 76%, в ЛНР – 72,5%, а в Запорожской и Херсонской областях – более 66% и 65% соответственно. Об этом сообщает ТАСС. Желание граждан поучаствовать в выборах отмечают и иностранные наблюдатели. Так, глава «Прусского общества Берлин – Бранденбург» Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия) отметил, что жители стремились отдать свой голос, несмотря на боевые действия.

    По его словам, выборы ощущались как значимый исторический момент. В то же время, его коллега из Исландии, Конрад Магнуссон, рассказал о том, что на один из участков в Херсонской области прилетел дрон. «Однако люди все равно пришли, чтобы выполнить свой гражданский долг. Они хотят быть частью РФ и не желают возвращаться к тому, что было раньше», – подчеркивает он.

    В голосовании во всех новых регионах  победила «Единая Россия».  Так, на выборах в Народный совет ДНР партия показала результат 78,03%, в Херсонской области – 74,86%, в Запорожской – 83,01%, а в ЛНР – 74,63%.

    Ранее газета ВЗГЛЯД оценила первые итоги прошедшего Единого дня голосования.

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    11 сентября 2023, 21:40
    Пашинян заявил о накапливании Азербайджаном сил на границе

    Премьер Армении Пашинян заявил о скоплении сил Азербайджана у Нагорного Карабаха

    Tекст: Валентина Григоренко

    Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телеканалу.

    Как указал Пашинян, Азербайджан скапливает силы у армянской границы, у Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

    В субботу Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, французским лидером Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

    Напомним, Пашинян заявил о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и у разделительной линии Нагорного Карабаха. Он также отметил, что антиармянские высказывания, разжигающие ненависть, стали более интенсивными в азербайджанской прессе и на пропагандистских платформах.

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