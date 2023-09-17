Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.4 комментария
В ВМФ России рассказали о длившемся девять часов слежении за подлодкой США
ВМФ: Авиация ВМФ России девять часов незаметно следила за субмариной США
Противолодочные силы морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России в марте текущего года обнаружили и девять часов незаметно сопровождали субмарину ВМС США, сообщил начальник морской авиации ВМФ России полковник Андрей Пахомов.
Как сказал Пахомов в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда», весной была внезапная проверка Тихоокеанского флота по указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, в процессе которой силами противолодочной авиации была обнаружена американская подводная лодка, шедшая в подводном положении, передает ТАСС. Он добавил, что американцы не обнаружили, что лодку сопровождают в течение почти девяти часов.
При этом, как отметил Пахомов, если бы на субмарине заметили, что ее сопровождают, то был бы предпринят маневр уклонения и ухода от преследования.
Напомним, 17 апреля противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки провели учения по поиску и слежению за подлодками противника.