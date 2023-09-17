В ВМФ России рассказали о длившемся девять часов слежении за подлодкой США

Названа причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина

Друзья и коллеги Гришечкина рассказали о серьезной депрессии и проблемах со здоровьем артиста

Tекст: Вера Басилая

На состояние Гришечкина серьезно повлияла смерть его жены Анны от онкологии, которая стала настоящей трагедией для актера. Вячеслав Германович начал сильно пить, передает «Комсомольская правда».

По словам Гришечкина, он носил кольцо с вмонтированными в него бриллиантами супруги, и ничего не менял в ее комнате.

Выйти из тяжелой депрессии ему помогли мать и теща, преподавание и общение с учениками в театральной студией при Московском университете МВД.

В начале 2023 года он попал в больницу с подозрением на инфаркт, до этого занимался самолечением. В итоге врачи поставили ему стент на сосуд.

Между тем, в театре на Юго-Западе и РАМТ выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Гришечкина. В пресс-службе Театра на Юго-Западе отметили, что Гришечкин стоял у истоков театра, с его именем связана славная, незабываемая эпоха восхождения и успеха, исполнил в нем более 30 ролей, был одинаково органичен как в комических ролях, так и в глубоко трагических, передает ТАСС.

Соболезнования родным и близким актера выразили в РАМТе, где он сыграл Биндо Альтовити, дядю Лоренцо Медичи, в спектакле «Лоренцаччо», Аристарха Доминиковича в «Самоубийце» и другие роли.

Коллега Гришечкина по съемочной площадке, актер театра и кино Игнат Акрачков поделился с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о совместной работе и дружбе с актером.

Гришечкин, по словам Акрачкова, запомнился ему не только как коллега, но и как хороший, веселый, порядочный человек, прекрасный партнер.

Актер отметил, что после смерти жены Гришечкин очень сильно сдал, это был сильный удар для него. Супруга помогала ему бороться с недугами, после ее смерти у него обострились проблемы со здоровьем, привыкший к опеке и вниманию, сам о себе позаботиться уже не мог.

Народный артист России Валерий Баринов и актриса Анна Фроловцева рассказали каналу «360», что при жизни он был приветливым и талантливым человеком.

По словам Баринова, Гришечкин всегда вызывал позитивные эмоции при встрече. Вместе с артистом Баринов принимал участие в нескольких работах и шоу. Актер выразил соболезнования в связи с его смертью.

Между Фроловцевой и Гришечкиным не было большой дружбы, они никогда не сталкивались на съемочных площадках, но она подтвердила слова Баринова о приветливости артиста и выразила сожаление, что хорошие люди уходят.

Ранее стало известно, что Заслуженный артист России Гришечкин, снимавшийся в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада», умер на 62-м году жизни.