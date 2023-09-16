Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой

Политолог Шеслер: Пропаганда посольства США в Польше не заставит украинцев вернуться домой

Tекст: Евгений Поздняков

«Американцы заинтересованы в пополнении рядов ВСУ. Однако возможности мобилизации ограничены тем, что множество мужчин призывного возраста не захотели быть пушечным мясом и выехали с Украины. Также не вернулись многие гастарбайтеры, находившиеся в странах Европы еще до СВО», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

«Депортировать множество мужчин призывного возраста из ЕС легально очень сложно, практически нереально. Для этого нужно проводить судебный процесс по делу каждого беженца. Это очень долгий процесс. Поэтому США пытаются развернуть информационную кампанию, которая поощряет возвращение украинцев в родную страну», – отмечает собеседница.

«Польша – очень удобное место для реализации данной инициативы. Это одна из тех стран, которая уже заявляла о возможной депортации украинцев, правда, в ограниченном режиме. В отличие от Германии или Чехии, у Польши слабое миграционное законодательство. Также известно, что Варшава последовательно реализует политику Вашингтона. Кроме того, на территории страны находится наибольшее число украинских беженцев», – подчеркивает она.

«Однако я не думаю, что беженцы поддадутся манипуляции и вернутся домой. Как бы им не было некомфортно в Польше или где-нибудь еще в Европе, там безопасно. На Украине же им грозит опасность, особенно мужчинам призывного возраста», – резюмировала Шеслер.

Ранее американское посольство в Польше разместило на своем официальном сайте грант на поддержку в местных польских СМИ темы возвращения украинцев на Родину.

Власти Польши, в свою очередь, начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом пишет газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава уже выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

О том, что офис Зеленского пытается надавить на Польшу, чтобы ему разрешили отравить туда своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать беженцев на Украину. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия не будет депортировать уклонистов. «РИА Новости» пишет, что аналогичное решение было принято в Чехии.

Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.