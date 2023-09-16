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    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    10 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    7 комментариев
    16 сентября 2023, 15:10

    Польша запретила въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Польши с 17 сентября не пустят в страну автомобили, зарегистрированные в России, сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский.

    По его словам, решение принято в связи с публикацией ЕК от 8 сентября, в которой говорится о запрете въезда на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, передает ТАСС.

    Ранее власти Латвии с 12 сентября запретили въезд автомобилям, зарегистрированным в России.

    13 сентября 2023, 15:48
    Страны ЕС призвали относиться к Африке, как к Украине

    В ЕК заявили о важности единства по отношению к Африке, ранее проявленного к Украине

    Страны ЕС призвали относиться к Африке, как к Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борелль разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.

    По ее словам, ЕС должен продемонстрировать «такое же единство по отношению к Африке, какое показал к Украине», так как необходимо развивать выгодное для обеих сторон партнерство, передает ТАСС.

    «Мы вместе с …Боррелем разработаем новую стратегическую концепцию, которую представим на следующем саммите ЕС – Африка», – отметила она, подчеркнув, что ЕС следует сконцентрироваться на сотрудничестве как с правительствами стран Африки, так и общественными организациями.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

    Коментарии (33)
    14 сентября 2023, 17:59
    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам

    Наемник из Польши пожаловался на отказ Украины выплачивать компенсации погибшим иностранцам

    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам
    @ REUTERS/Yannis Behrakis

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины не выплачивают обещанные компенсации за погибших наемников из Польши, рассказал поляк, сражавшийся на стороне Киева.

    В интервью он сообщил, что ни одна из семей поляков, погибших на Украине, не получила компенсацию, которая должна была составлять 15 млн гривен (около 400 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД), сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны», передает «Российская газета».

    По его словам, у него в группе погибли 10 человек. Сам наемник рассказал, что обратился к властям Украины с просьбой сдержать обещания и выплатить обещанные деньги.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в районе Соледара взяли в плен наемников из Польши и солдат ВСУ.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 11:25
    Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

    В комитете Европарламента призвали МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Лукашенко

    Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к МУС выдать ордер на арест белорусского лидера Александра Лукашенко, следует из релиза ЕП.

    Уточняется, что, «так как МУС уже выдавал ордер на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, нужно рассмотреть выдачу аналогичного ордера на арест Лукашенко», передает РИА «Новости».

    В отчете указано, что Минск якобы несет ответственность за «ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастен к незаконной передаче детей».

    Кроме того, евродепутаты призывали Совет ЕС расширить санкционный список против россиян и граждан Белоруссии, предложив включить туда всех, кто якобы принимал участие в «насильной депортации детей с Украины».

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 14:04
    ЕС пригрозил КНДР последствиями в случае военной помощи России

    Евросоюз пригрозил КНДР «ответными мерами» в случае военной помощи России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве, заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

    По его словам, любая помощь России со стороны Северной Кореи повлечет за собой последствия, Евросоюз примет соответствующие меры, передает ТАСС.

    Ранее высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    Коментарии (36)
    16 сентября 2023, 09:14
    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей

    Сенатор Пушков: Киев продолжит курс на евроинтеграцию, несмотря на решение по зерну

    Пушков предсказал действия Киева после отрезвляющих шагов соседей
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжит стремиться в Европу, несмотря на условия неопределенности по вступлению в ЕС и НАТО и показательных шагов соседских стран по блокировке украинской агропродукции, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что перспективы вступления Украины в западные союзы в данный момент «тонут в вязком тумане геополитической неопределенности», а Польша, Венгрия и Словакия решительно блокируют поставки украинского зерна вопреки Брюсселю и Берлину.

    «При этом Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана – всячески прорываться в Европу», – заверил Пушков.

    Также сенатор добавил, что у Киева «не может быть другой политики», власти Украины будут позиционировать себя в качестве «последнего рубежа, защищающего Запад от России».

    «Даже если ее так никуда и не примут, нынешняя киевская власть так и будет довольствоваться ролью буфера, изображая ее как историческое призвание Украины», – заключил Пушков.

    Накануне власти Польши заявили о том, что намерены продлить запрет на ввоз зерна с Украины, вопреки решению Еврокомиссии снять эмбарго.

    Коментарии (4)
    13 сентября 2023, 18:36
    В Польше решили подсчитать «ущерб» от действий СССР во Второй мировой войне
    В Польше решили подсчитать «ущерб» от действий СССР во Второй мировой войне
    @ Георгий Зельма/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польские власти созвали специальную рабочую группу для подсчета ущерба, понесенного Польшей «по вине СССР» в ходе Второй мировой, заявил замглавы МИД страны и уполномоченный по репарациям Аркадиуш Мулярчик.

    Группа начнет работу 19 и 20 сентября, она изучит размер потерь, понесенных Польшей «со стороны СССР» в 1939–1945 годах, сказал Мулярчик в интервью Польскому агентству печати, передает РИА «Новости».

    В ее состав войдут польские ученые и исследователи из других стран, включая Украину. Группа подготовит сводные отчеты, которые затем включат в общий доклад о потерях.

    По словам замглавы МИД, у этой работы будут проблемы, поскольку Польша после Второй мировой войны стала страной, «зависимой от Советского Союза».

    Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что республика должна требовать репараций по итогам Второй мировой войны от Германии и от России.

    Коментарии (40)
    14 сентября 2023, 23:10
    Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС

    Министр сельского хозяйства Польши Телус пригрозил Киеву блокировкой вступления Украины в ЕС

    Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в ЕС
    @ Martin Wagner/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если не будет решена проблема с украинским зерном, польские власти могут заблокировать вступление Украины в Евросоюз, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

    «Польша блокирует вступление Украины в ЕС? Мы можем это сделать», – сказал министр. Телус подчеркнул, что украинское зерно должно быть направлено «в страны, где его мало». Вместо этого, по словам министра, «оно идет в Европу, а Европа хочет, чтобы оно шло только в Польшу».

    Телус отметил, что во время вступления Польши в ЕС были поставлены очень жесткие условия, которые также должна будет выполнить Украина, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Do Rzeczy.

    По словам министра, если Украина подаст иск на Польшу в арбитраж ВТО, то ей одновременно придется подать и на Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, а также весь ЕС. Он выразил уверенность, что в нынешних условиях «польское сельское хозяйство никогда не победит украинское», ведь на Украине «сотни тысяч ферм» и совсем другой принцип ведения сельского хозяйства, пишет «Российская газета» со ссылкой на Radio Plus.

    Польша уверена, что ее готовность продлить запрет на ввоз зерновых с Украины отвечает решениям Брюсселя, просто опережает евробюрократию. «Иногда приходится действовать на национальном уровне, но боремся за то, чтобы решения принимались на уровне Евросоюза», – заявил польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк.

    Напомним, власти Польши заявили о готовности продлить эмбарго самостоятельно, если это решение не примет Европейская комиссия. Польша считает, что агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится в международный арбитраж, если запрет на ввоз украинского зерна в страны ЕС будет продлен после 15 сентября.

    Коментарии (3)
    14 сентября 2023, 14:47
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    Польский министр заявил об угрозе АПК Украины всему сельскому хозяйству Европы
    @ IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Агропромышленный комплекс Украины угрожает всему сельскому хозяйству Европы, заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

    По его словам, угроза АПК Украины касается не только приграничных стран,  передает ТАСС.

    Телус добавил, что выступает за прием Украины в Евросоюз, но страна должна выполнить условия.

    Министр сельского хозяйства Польши заявил, что в Европе есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы сильнее дестабилизировать рынок. На это может указывать нежелание ЕК продлевать эмбарго на ввоз зерна с Украины.

    Ранее власти Польши заявили о готовности продлить эмбарго самостоятельно, если это решение не примет Европейская комиссия.

    Коментарии (3)
    13 сентября 2023, 15:43
    ЕС заявил о снятии санкций с четверых россиян

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз объявил о решении снять санкции с четырех российских граждан, сообщили в Совете ЕС в среду.

    Введенные из-за «угрозы и подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» санкции в отношении четырех россиян решили не продлевать, заявили в Совете ЕС, передает ТАСС.

    В отношении кого именно снимаются рестрикции, не уточняется.

    Ранее Reuters сообщал, что ЕС не планирует продлевать санкции против российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова.

    Коментарии (4)
    13 сентября 2023, 19:51
    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой

    Политолог Шеслер: Пропаганда посольства США в Польше не заставит украинцев вернуться домой

    Политолог объяснила желание посольства США в Польше ускорить возвращение украинцев домой
    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Чтобы пополнить ряды ВСУ, американцы вынуждены начать информационную кампанию для возвращения беженцев. Однако сбежавшие от мобилизации мужчины вряд ли снова приедут в воюющую страну. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    «Американцы заинтересованы в пополнении рядов ВСУ. Однако возможности мобилизации ограничены тем, что множество мужчин призывного возраста не захотели быть пушечным мясом и выехали с Украины. Также не вернулись многие гастарбайтеры, находившиеся в странах Европы еще до СВО», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Депортировать множество мужчин призывного возраста из ЕС легально очень сложно, практически нереально. Для этого нужно проводить судебный процесс по делу каждого беженца. Это очень долгий процесс. Поэтому США пытаются развернуть информационную кампанию, которая поощряет возвращение украинцев в родную страну», – отмечает собеседница.

    «Польша – очень удобное место для реализации данной инициативы. Это одна из тех стран, которая уже заявляла о возможной депортации украинцев, правда, в ограниченном режиме. В отличие от Германии или Чехии, у Польши слабое миграционное законодательство. Также известно, что Варшава последовательно реализует политику Вашингтона. Кроме того, на территории страны находится наибольшее число украинских беженцев», – подчеркивает она.

    «Однако я не думаю, что беженцы поддадутся манипуляции и вернутся домой. Как бы им не было некомфортно в Польше или где-нибудь еще в Европе, там безопасно. На Украине же им грозит опасность, особенно мужчинам призывного возраста», – резюмировала Шеслер.

    Ранее американское посольство в Польше разместило на своем официальном сайте грант на поддержку в местных польских СМИ темы возвращения украинцев на Родину.

    Власти Польши, в свою очередь, начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом пишет газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава уже выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

    О том, что офис Зеленского пытается надавить на Польшу, чтобы ему разрешили отравить туда своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

    Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать беженцев на Украину. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия не будет депортировать уклонистов. «РИА Новости» пишет, что аналогичное решение было принято в Чехии.

    Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

    Коментарии (2)
    14 сентября 2023, 00:27
    Польша признала невозможность принять Украину в НАТО в данный момент

    Дуда заявил о невозможности принять Украину в НАТО в данный момент из-за конфликта с Россией

    Польша признала невозможность принять Украину в НАТО в данный момент
    @ Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    О непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи, заявил президент Польши Анджей Дуда.

    Дуда рассказал, что перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос вступления Украины в альянс. «С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос», – сказал Дуда. Он заявил, что «все прекрасно отдавали себе отчет» в этом, передает РИА «Новости».

    Как отметил Дуда, «это сложно просто потому», что на Украине продолжается конфликт. Суть пятой статьи Североатлантического договора ведет к тому, что сейчас в случае вступления Украины в НАТО альянсу пришлось бы вести боевые действия против России, сказал он. По его словам, «было очевидно, что страны НАТО не согласятся», на саммите обсуждали готовность «открыть Украине дверь в НАТО».

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали Киеву некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

    Коментарии (3)
    15 сентября 2023, 05:54
    Украина оценила потери в случае продления запрета ЕС на поставки зерна

    Замглавы Нацбанка Украины Николаевчук оценил потери Киева от продления запрета ЕС на поставки зерна в 600 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Если ЕС сохранит запрет на поставки украинского зерна на европейский рынок, Украина потеряет около 600 млн долларов, заявил замглавы Нацбанка Украины Сергей Николаевчук.

    Николаевчук со ссылкой на июльский макроэкономический прогноз заявил о потере примерно 600 млн долларов «от запрета экспорта в соседние страны агропромышленной продукции», такая оценка «более или менее» сохраняется. Николаевчук рассчитывает, что в случае продления запрета Украина сможет использовать альтернативные каналы экспорта, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, 15 сентября истекает эмбарго Еврокомиссии, введенное для зерновых культур из Украины на «восточных рубежах» ЕС – в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.


    Коментарии (3)
    13 сентября 2023, 20:59
    Венгрия продлила запрет на импорт зерна с Украины

    Правительство Венгрии решило сохранить запрет на импорт зерна с Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство Венгрии приняло решение в одностороннем порядке сохранить в силе истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, если не поступит соответствующего решения от ЕК.

    «Венгерское правительство будет вынуждено действовать по собственному усмотрению», — сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС. Вопрос о продлении эмбарго на поставки украинского зерна рассматривался на заседании кабинета министров.

    Ранее власти Польши направили в ЕК ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Также правительство Польши утвердило запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

    Коментарии (0)
    14 сентября 2023, 09:53
    ЕС исключил из черного списка россиян Ахмедова, Березкина, Шуваева и Шульгина

    Россиян Ахмедова, Березкина, Шуваева и Шульгина исключили из санкционного списка ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз снял санкции с российского предпринимателя Фархада Ахмедова, бизнесмена Григория Березкина, погибшего полковника Георгия Шуваева и экс-главы компании Ozon Александра Шульгина, следует из опубликованного в «Официальном журнале ЕС» нормативного акта.

    В тексте акта указано, что записи, касающиеся Фархада Ахмедова, Григория Березкина, Александра Шульгина, Георгия Шуваева удалены, передает ТАСС.

    В начале сентября суд Евросоюза аннулировал решение о включении экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина в санкционный список. При этом Шульгин останется в списке до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.

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    15 сентября 2023, 10:02
    FT: В Словакии к власти могут прийти дружественные России партии

    Financial Times: Выборы в Словакии приведут к ослаблению поддержки Украины на Западе

    Tекст: Александра Юдина

    Предстоящие в Словакии парламентские выборы могут изменить ход поддержки Западом Украины, так как ожидается, что у власти в стране окажутся «дружественные» России партии, пишет Financial Times.

    В частности, издание указывает на наличие хороших шансов у нескольких популистских и ультраправых партий Словакии на то, чтобы присоединиться к правительству по итогам досрочных выборов, передает РИА «Новости».

    «Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член ЕС и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев», – отмечается в статье.

    Так, по итогам опросов лидером является партия Smer – партия экс-премьер-министра Роберта Фицо, который делает акцент на высокой цене, которую словакам приходится платить за помощь Украине.

    Как заметил старший аналитик словацкого аналитического центра Globsec Доминик Хайду, помощь Украине стала частью предвыборной кампании, в которой «ведущая партия выступает против оказания этой помощи».

    Кроме того, Фицо публично выступал против поддержки Украины и осуждал Запад за «расстилание красной дорожки» перед украинскими нацистами.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в одной из стран Европы, которая прямо сейчас снабжает Украину оружием, к власти могут прийти «пророссийские силы». Соцопросы в Словакии действительно показывают совершенно определенное настроение избирателей.

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