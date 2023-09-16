  • Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат «Маршал Шапошников»
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    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    28 комментариев
    16 сентября 2023, 08:43

    Шойгу и Ким Чен Ын прибыли на фрегат «Маршал Шапошников»

    Глава Минобороны России Шойгу и председатель КНДР Ким Чен Ын прибыли на фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» во Владивостоке

    Tекст: Александра Юдина

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

    Как отметил главнокомандующий Военно-Морским флотом России адмирал Николай Евменов, встретивший гостей командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов рассказал о характеристиках корабля и противолодочного вооружения, расположенного на верхней палубе и надстройках, – четырехтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбометах РБУ-6000, передает РИА «Новости».

    Ким Чен Ыну были продемонстрированы противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка А-190.

    По ходу осмотра лидер КНДР оставил отзыв в книге почетных посетителей фрегата и получил в подарок модель боевого корабля.

    Фрегат «Маршал Шапошников», построенный в середине 1980-х годов как большой противолодочный корабль проекта 1155 несколько лет назад прошел глубокую модернизацию, в ходе которой на него было установлено современное вооружение.

    Ранее председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье.

    13 сентября 2023, 12:04
    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю

    Военный эксперт Кнутов: В ответ на атаку по Севастополю России нужно нанести удар по местам дислокации пусковых установок ВСУ

    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для атаки по Севастополю противник, скорее всего, использовал ракеты «Нептун». Несмотря на то, что существенных успехов ВСУ добиться не удалось, России стоит задуматься о проведении качественных улучшений системы обороны полуострова. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на среду Украина нанесла удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю.

    «Осуществить подобную атаку Украина могла с помощью двух видов ракет. Первой на ум приходит Storm Shadow, однако для ее запуска необходимы самолеты Су-24. В последнее время у ВСУ наблюдается острая нехватка этих машин, поэтому данный сценарий я считаю маловероятным», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Более правдоподобным выглядит запуск ракет наземного базирования «Нептун», которые также обладают достаточно серьезной мощностью. Несмотря на сложность отражения массированных ударов противника, российская система ПВО справилась достаточно хорошо. Из десяти снарядов лишь трем удалось пробиться, в то время как семь были перехвачены», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем в данной ситуации было бы верным задуматься о качественном улучшении имеющихся средств обороны в районе полуострова, – считает эксперт. – Чтобы противник лишился самой возможности успеха при очередном нападении».

    «Кроме того, Россия могла бы провести модернизацию систем обнаружения. В частности, для более ранней фиксации самого факта запуска пригодились бы аэростаты. Не лишним будет и создание насыпных горок, на вершине которых могут быть размещены ЗРК «Бук», что существенно расширит зону обнаружения и поражения ракет», – предлагает собеседник.

    «Я также уверен, что оставлять без ответа такие действия Украины нельзя. И наиболее логичным стало бы уничтожение мест дислокации пусковых установок противника, а также складских помещений, где осуществляется хранение боеприпасов», – резюмирует Кнутов.

    В ночь на среду ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по городу Севастополю. Семь крылатых ракет были сбиты средствами ПВО. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Целью противника стал судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе. В результате попадания получили повреждения два корабля, находившиеся на ремонте.

    Еще три украинских безэкипажных катера (БЭК) пытались атаковать в море отряд кораблей Черноморского флота, но были уничтожены ответным огнем патрульного судна «Василий Быков».

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что после атаки противника в городе начался пожар на южной площадке Севморзавода. По его словам, на месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

    Кроме того, Развожаев сообщил, что по предварительным данным, пострадали 24 человека. Состояние четверых из них оценивается как «средней степени тяжести». При этом пациентам оказывают всю необходимую помощь.

    Ранее Украина предприняла несколько попыток атаки на Крым с помощью десантных групп. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в планах противника.

    Коментарии (77)
    14 сентября 2023, 03:23
    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»

    Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире

    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя попытки США представить продуктивный диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у США «нет никакого права учить нас как жить».

    Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.

    Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».

    Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.

    «Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.

    Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».

    Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Коментарии (10)
    15 сентября 2023, 10:05
    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»

    Лидер КНДР внесен в базу сайта «Миротворец» как враг народа Украины

    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»
    @ Kcna/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель государственных дел КНДР, генсек Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России) как враг народа Украины.

    На сайте указывается, что северокорейского лидера подозревают в  «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России, передает ТАСС.

    На «Миротворце» (заблокирован в России) указали личные данные Ким Чен Ына, а также то, что он находится под санкциями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

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    14 сентября 2023, 10:26
    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе

    Премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе

    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе, заявил американскому медиаизданию Politico премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась, а российские миротворцы якобы более не способны оказывать свое влияние, несмотря на то что Нагорный Карабах был зоной ответственности российских сил, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Пашинян отметил, что вопросы касательно закрытия Лачинского коридора все еще существуют, а «российские миротворцы провалили свою миссию».

    «Впрочем, если бы контингента (российских миротворцев. – Прим. ВЗГЛЯД) не было в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», – заявил он.

    Накануне премьер-министр Армении заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности.

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    13 сентября 2023, 14:50
    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах

    Политолог Ткаченко: Встреча лидеров России и КНДР – сигнал к началу всестороннего сотрудничества между двумя странами

    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Москва и Пхеньян, очевидно, нацелились на усиление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Этим объясняется риторика северокорейского лидера Ким Чен Ына на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России против «гегемонистических сил».

    «Для Северной Кореи крайне выгодно сейчас быть на стороне России. Если раньше Москве приходилось поддерживать санкции против Пхеньяна, то с началом СВО это потеряло всякий смысл», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Судя по всему, теперь сотрудничество с КНДР будет вестись сразу по нескольким направлениям. Первое – дипломатическое. Северная Корея будет поддерживать нашу позицию на международном уровне, а мы, соответственно, помогать им. Вторая сфера – военная. Пхеньян является крупнейшим производителем вооружений», – отмечает он.

    «Страны начнут налаживать и экономические связи. Например, мы можем обеспечить поставки продовольствия для КНДР. Этот вопрос сейчас очень важен. Также Москва может дать возможность северокорейским рабочим трудиться на Дальнем Востоке. Кроме того, Россия, вероятно, будет содействовать космической программе нашего соседа. Это четвертая сфера. Неслучайно встреча прошла на космодроме Восточный», – подчеркнул собеседник.

    «Немаловажно и то, что Россия поддержала нарратив КНДР об идеологической составляющей конфликта с западными странами. Для Москвы такая риторика не свойственна. Мы чаще говорим о наших стратегических интересах. Однако такой дипломатический жест несомненно оценят в КНДР», – акцентировал эксперт.

    «В целом встреча Путина и Ким Чен Ына прошла успешно. Стороны явно выражали заинтересованность в совместной работе и поддержали друг друга. Кроме того, этот визит на Западе уже вызвал реальные опасения о перспективах сближения государств, что также является многозначительным показателем», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами», чтобы защитить свой суверенитет и безопасность. Также он выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.

    Также глава КНДР на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным сказал, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии. Он добавил, что готов выстраивать с Москвой стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость. Кроме того, Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России, а также за развитие дружбы между нашими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Москва продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания.

    Напомним, в среду на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Диалог состоялся как в узком, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден при встрече глав государств в 2019 году.

    В российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.

    Также среди участников были отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 14:04
    ЕС пригрозил КНДР последствиями в случае военной помощи России

    Евросоюз пригрозил КНДР «ответными мерами» в случае военной помощи России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве, заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

    По его словам, любая помощь России со стороны Северной Кореи повлечет за собой последствия, Евросоюз примет соответствующие меры, передает ТАСС.

    Ранее высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    Коментарии (36)
    13 сентября 2023, 17:48
    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в мире

    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын обсудили обстановку в мире, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Политики в беседе с глазу на глаз обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе, сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что северокорейский лидер дал пояснения, это было «весьма интересно» для его собеседника.

    Также Ким Чен Ын поинтересовался возможностями российской медицины, сотрудничество в этой области представляет большой интерес для обеих сторон, как и сотрудничество в сфере образования и в гуманитарной сфере.

    Глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 10:39
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Северной Кореей, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, взаимоотношения двух суверенных государств не должны быть предметом беспокойства третьих стран, Москва и Пхеньян будут развивать отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие двух стран происходит на благо их народов, а не против третьих стран.

    При этом Песков добавил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет продолжаться в чувствительных сферах, включая военную.

    Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».

    Коментарии (10)
    15 сентября 2023, 12:40
    Глава Международного общественного трибунала взял на контроль видео с российскими пленными на минном поле

    Максим Григорьев: Международный общественный трибунал возьмет на контроль видео с российскими пленными на минном поле

    Глава Международного общественного трибунала взял на контроль видео с российскими пленными на минном поле
    @ Kaniuka Ruslan/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни одно преступление ВСУ нельзя оставлять без внимания. Ежедневно Международный общественный трибунал по преступлениям украинских военных фиксирует массу информации о зверствах противника. Видео с пленными в минном поле также будет приобщено к делу, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВСУ бросили пленных российских бойцов на минное поле в зоне спецоперации.

    «Жестокость стала чем-то привычным для военных ВСУ. Но оставлять эти случаи без внимания просто нельзя. Противник должен понимать, что за аморальные действия его рано или поздно будет ждать наказание», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, член ОП России.

    «Международный общественный трибунал по преступлениям украинских военных обязательно возьмет на контроль имеющиеся видеоматериалы. В структуре задействованы представители 28 стран мира. Ежедневно мы обрабатываем колоссальное количество информации, подтверждающей вину солдат ВСУ», – отмечает эксперт.

    «После тщательного анализа данных результаты передаются в компетентные международные органы, где и происходит рассмотрение имеющихся доказательств. Солдаты, подчиняющиеся офису Зеленского, нарушают тысячи международных норм. В порыве бесконтрольной агрессии они буквально плюют на правила обращения с пленными», – подчеркивает собеседник.

    «Перед нами стоит важная задача – показать истинное лицо «защитников Украины». В связи с этим работа должна вестись на всех международных площадках, где это остается возможным. Большая часть мировой общественности готова трезво воспринимать правду о том, что именно происходит в зоне СВО», – уточняет эксперт.

    «Конечно, западные государства до сих пор вставляют нам палки в колеса, интерпретируя происходящее в выгодном для них свете. Однако это не значит, что мы должны прекратить знакомить их с доказательствами преступлений ВСУ. Нельзя замыкаться исключительно на дружественных нам государствах. В конечном счете в США тоже есть здравомыслящие граждане», – резюмирует Григорьев.

    Ранее солдаты ВСУ отправили пленных российских бойцов на минное поле в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник. По его словам, видео, на котором запечатлено преступление украинских военных, было найдено в телефоне в одном из блиндажей противника.

    В ролике бойцы ВСУ отправляют на минное поле пленных россиян со словами: «Если дойдешь – свободен». При этом солдаты гонят безоружных людей под прицелами автоматов, комментируя происходящее: «Вот они пошли – освободители» и «Хорошо идут».

    На кадрах видно: одному из украинских военных не понравилось, как шла одна из жертв, после чего он открыл огонь в сторону пленного. В конце видео слышно, как в направлении движения российских солдат прогремел взрыв.

    На фоне распространения кадров Следственный комитет России организовал проверку. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, «следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего».

    «При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц», – заверили в СК.

    Это не первый случай зверств, учиненных ВСУ в отношении военнопленных. В феврале солдаты противника расстреляли лежащего на земле бойца ВС РФ. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что украинские служащие спрашивают у сдавшегося мужчины, из какого он подразделения. Не дожидаясь ответа, они убили безоружного выстрелом в голову.

    В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке. Тогда Минобороны сделало официальное заявление, назвав появившиеся в Сети кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает».

    Кроме того, в октябре прошлого года стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области. Материалы с запечатленными зверствами были выложены членом террористической организации «Азов» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией).

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 14:32
    Песков рассказал о подарках Путина Ким Чен Ыну

    Дмитрий Песков рассказал о подарках Владимира Путина Ким Чен Ыну

    Песков рассказал о подарках Путина Ким Чен Ыну
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну карабин отечественного производства и перчатку от космического скафандра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что перчатка, подаренная лидеру КНДР, несколько раз была в космосе. По его словам, главы государств подарили друг другу карабины, сувенир Ким Чен Ына сделан северокорейскими мастерами, передает ТАСС.

    Ранее северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына».

    Коментарии (8)
    13 сентября 2023, 09:43
    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на священную борьбу за защиту своего суверенитета

    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия поднялась на «священную» борьбу, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность, Пхеньян в этом вопросе поддерживает Москву, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    По словам Ким Чен Ына, Россия ведет борьбу с гегемонистическими силами, оберегая свой суверенитет и безопасность, передает ТАСС.

    Также северокорейский лидер выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе в борьбе с империализмом.

    «Надеемся, мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», – подчеркнул он, выразив благодарность Путину за приглашение посетить Россию.

    Напомним, переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (14)
    15 сентября 2023, 16:24
    Рар: Германия стала милитаристским лидером Европы

    Политолог Рар: Спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы

    Рар: Германия стала милитаристским лидером Европы
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия все больше и больше вовлекается в военные конфликты по всему миру. Украинский кризис стал возможностью для Берлина проявить себя на европейской арене, и теперь ФРГ смотрит на другие регионы, где также можно показать свою силу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбардировках Югославии.

    «Еще 30 лет назад ФРГ представляла собой пацифистскую страну, где существовало сильное общественное движение за мир. Тем не менее после объединения Германия стала милитаристским лидером Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «К сожалению, Вашингтон и Лондон совместными усилиями втянули Берлин в войну в Косово. Тогда ФРГ аргументировала вмешательство гуманитарными соображениями. Сейчас же Берлин самостоятельно, без указки из США, приобрел роль лидера военной коалиции для «защиты Украины», – отмечает собеседник.

    «При этом Германия утверждает, что у нее нет геополитических интересов, что она следует политике, «ориентированной на либеральные ценности» и защиту прав человека. И этой логики она придерживается как в Европе, так и в глобальном мире. Так что Шольц будет участвовать в провозглашенной Джо Байденом борьбе «демократий против диктатур», – продолжает эксперт.

    «Так, например, на Вестфальской конференции по миру в Мюнстере, где я сейчас нахожусь, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что новая ответственность Германии заключается в сохранении действующего мирового порядка, что означает военную поддержку не только Украины, но и Австралии, Южной Кореи и даже Японии. Кроме того, он считает, что Россия «не остановится на Украине», это служит оправданием размещения немецких войск в Литве. К сожалению, пацифизм как явление постепенно увядает в Германии», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбардировках Югославии. Об этом он заявил в эфире радиопередачи Cosmo. По его мнению, оба события стали «сменой эпох» для ФРГ. Во время конфликта на Балканах, Берлин впервые после Второй мировой войны решился на применение вооруженных сил и «вмешался в такую ситуацию с помощью собственного оружия».

    Он также отметил, что для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в Бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях на Балканах.

    Он назвал действия НАТО на полуострове «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». По мнению канцлера, стремление европейских государств как можно скорее включить в состав ЕС страны, образовавшиеся после распада Югославии – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав балканский кризис как повод заявить о себе в качестве серьезной международной силы после слияния ГДР и ФРГ.

    США, хотя и были ведущей силой НАТО в Югославии, подключились позднее и во многом с подачи европейцев. Изначально в Вашингтоне даже были против развала большой страны, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Примечательно, но это не первый случай, когда Олаф Шольц вспоминает конфликт на Балканском полуострове в контексте происходящего на Украине. В феврале 2022-го он сказал, что страны НАТО пытались остановить геноцид жителей региона. Вместе с тем он назвал «смешными» слова о том, что в Донбассе происходит геноцид русского населения.

    Заявления канцлера вызвали сильный резонанс в России. Так, в МИД подобное поведение Шольца назвали «неприемлемым, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии». Журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале написал: «немец, говорящий, что геноцид русских «это смешно», обладает абсолютной душевной глухотой и феноменальным историческим беспамятством».

    Коментарии (9)
    15 сентября 2023, 02:59
    Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

    Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре

    Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на поезде в Комсомольск-на-Амуре и отправился на местный авиационный завод, сообщают информационные агентства.

    На вокзале Ким Чен Ына встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Во встрече участвовали коллектив «Творческое объединение «Дружба» с хлебом и солью и ученики инженерной школы с небольшими флагами КНДР, передает ТАСС.

    После торжественной встречи Ким Чен Ын отправился на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, где выпускают современную боевую авиационную технику (в частности, истребители Су-35, Су-57).

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом и провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 12:13
    Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России
    Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе обеда с президентом Владимиром Путиным поднял тост за победу России, здоровье главы российского государства и отношения Москвы и Пхеньяна.

    «Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан», – сказал Ким Чен Ын в ходе обеда на космодроме Восточный.

    Северокорейский лидер выразил уверенность, что его визит в Россию послужит стимулом к формированию нерушимого стратегического сотрудничества РФ и КНДР. Кроме того, он заявил о готовности защищать международную справедливость в сотрудничестве с Россией.


    Путин в свою очередь поднял тост в честь Ким Чен Ына и укрепление связей двух государств, передает ТАСС.

    «Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих», – сказал Путин.

    На обеде в честь Ким Чен Ына подавали сибирские и дальневосточные деликатесы, в том числе пельмени с камчатским крабом.

    Также в меню был салат из утки с сезонными фруктами – инжиром и нектарином. Затем на стол подали пельмени с камчатским крабом и уху из белого амура.

    На горячее по традиции подавали два блюда на выбор – осетрину с грибами и картофелем или антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.

    Из напитков лидеру КНДР были предложены российские вина: белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2021 года и красное «Усадьба Дивноморское. Западный склон» урожая 2020 года.

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (14)
    13 сентября 2023, 12:36
    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии.

    «Наш нынешний визит проходит в период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакционизмом, между справедливостью и несправедливостью, а процесс [построения] многополярного мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил», – отметил Ким Чен Ын.

    Он добавил, что готов выстраивать с Россией стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость.

    «Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и (одержат победу в борьбе) за создание стабильной обстановки для развития», – сказал он, передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Ким Чен Ына, он обсудил с Путиным во время переговоров ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    В ходе официального обеда северокорейский лидер поднял тост за победу России.

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