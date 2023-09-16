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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    28 комментариев
    16 сентября 2023, 07:30

    Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье

    Tекст: Антон Никитин

    Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморье.

    Поезд северокорейского лидера прибыл на железнодорожную станцию Артем в 45 километрах от Владивостока. На перроне Ким Чен Ына встречали министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а также школьники поселка Артемовский, передает ТАСС.

    Как пояснил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, Артем – это крупный транспортный центр Приморского края, здесь расположен аэропорт и железнодорожная станция. По его словам, это не первый раз, когда ребята из Артема, школьники, отличники учебы встречают глав иностранных государств. В качестве примера он привел май прошлого года, когда ребята из Артема встречали в Приморье президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Накануне Ким Чен Ын в ходе официального визита в Россию посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Перед этим президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный».

    14 сентября 2023, 03:23
    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»

    Посол Антонов осудил попытки США представить диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире

    Посол России отказал США в праве «учить нас жить»
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя попытки США представить продуктивный диалог России и КНДР как фактор нестабильности в мире, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у США «нет никакого права учить нас как жить».

    Антонов заявил, что Россия может сама «решать, с кем взаимодействовать», а заявления США «вызывают не только недоумение, но и отторжение». Он задался вопросом, как в таком случае следует относиться к «сколачиванию» американцами «военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств», сообщается в Telegram посольства.

    Посол подчеркнул, что США «не гнушаются нарушать свои обязательства». «Одним из таких фактов является накачка Киева огромным количеством оружия и поощрение сателлитов направлять военную технику, оставшуюся у них со времен СССР», – заявил он, отметив, что «двуличие Вашингтона уже давно не удивляет».

    Антонов указал, что США считают допустимым снабжать Украину вооружениями, а ВТС России с другими странами рассматривают как «незаконное». Он подчеркнул, что российским партнерам угрожают санкциями.

    «Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций, вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы. Разве что пойти по пути нелепых последних ограничений Евросоюза, запрещающих россиянам использовать западные товары первой необходимости», – заявил посол.

    Он призвал США «выбросить на свалку свою санкционную дубинку». Посол считает, что Вашингтону нужно постараться «выстраивать равноправные взаимоотношения со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности», поскольку удержать «так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится».

    Напомним, высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Коментарии (10)
    15 сентября 2023, 10:05
    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»

    Лидер КНДР внесен в базу сайта «Миротворец» как враг народа Украины

    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»
    @ Kcna/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель государственных дел КНДР, генсек Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России) как враг народа Украины.

    На сайте указывается, что северокорейского лидера подозревают в  «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России, передает ТАСС.

    На «Миротворце» (заблокирован в России) указали личные данные Ким Чен Ына, а также то, что он находится под санкциями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Коментарии (27)
    13 сентября 2023, 14:50
    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах

    Политолог Ткаченко: Встреча лидеров России и КНДР – сигнал к началу всестороннего сотрудничества между двумя странами

    Эксперт: Россия и КНДР переходят к новому уровню сотрудничества в четырех сферах
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Москва и Пхеньян, очевидно, нацелились на усиление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Этим объясняется риторика северокорейского лидера Ким Чен Ына на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России против «гегемонистических сил».

    «Для Северной Кореи крайне выгодно сейчас быть на стороне России. Если раньше Москве приходилось поддерживать санкции против Пхеньяна, то с началом СВО это потеряло всякий смысл», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Судя по всему, теперь сотрудничество с КНДР будет вестись сразу по нескольким направлениям. Первое – дипломатическое. Северная Корея будет поддерживать нашу позицию на международном уровне, а мы, соответственно, помогать им. Вторая сфера – военная. Пхеньян является крупнейшим производителем вооружений», – отмечает он.

    «Страны начнут налаживать и экономические связи. Например, мы можем обеспечить поставки продовольствия для КНДР. Этот вопрос сейчас очень важен. Также Москва может дать возможность северокорейским рабочим трудиться на Дальнем Востоке. Кроме того, Россия, вероятно, будет содействовать космической программе нашего соседа. Это четвертая сфера. Неслучайно встреча прошла на космодроме Восточный», – подчеркнул собеседник.

    «Немаловажно и то, что Россия поддержала нарратив КНДР об идеологической составляющей конфликта с западными странами. Для Москвы такая риторика не свойственна. Мы чаще говорим о наших стратегических интересах. Однако такой дипломатический жест несомненно оценят в КНДР», – акцентировал эксперт.

    «В целом встреча Путина и Ким Чен Ына прошла успешно. Стороны явно выражали заинтересованность в совместной работе и поддержали друг друга. Кроме того, этот визит на Западе уже вызвал реальные опасения о перспективах сближения государств, что также является многозначительным показателем», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на «священную» борьбу с «гегемонистическими силами», чтобы защитить свой суверенитет и безопасность. Также он выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут сражаться вместе против империализма и строить суверенные государства.

    Также глава КНДР на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным сказал, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии. Он добавил, что готов выстраивать с Москвой стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость. Кроме того, Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России, а также за развитие дружбы между нашими странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что Москва продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Пхеньяном, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания.

    Напомним, в среду на космодроме Восточный в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Диалог состоялся как в узком, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден при встрече глав государств в 2019 году.

    В российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.

    Также среди участников были отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 14:04
    ЕС пригрозил КНДР последствиями в случае военной помощи России

    Евросоюз пригрозил КНДР «ответными мерами» в случае военной помощи России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готов принять меры, направленные против КНДР, если Пхеньян окажет военную помощь Москве, заявил представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

    По его словам, любая помощь России со стороны Северной Кореи повлечет за собой последствия, Евросоюз примет соответствующие меры, передает ТАСС.

    Ранее высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи обсудили состоявшиеся встречи лидера России Владимира Путина с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

    Коментарии (36)
    13 сентября 2023, 07:49
    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный

    Путин: Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике

    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить космические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный.

    «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – сказал Путин, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты, передает ТАСС.

    Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть», – сказал Путин. Он также напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.

    Вместе с северокорейским лидером Путин осмотрел монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара». Экскурсию для лидеров провели вице-премьер – постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 17:48
    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в мире

    Песков раскрыл подробности разговора Путина и Ким Чен Ына
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын обсудили обстановку в мире, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Политики в беседе с глазу на глаз обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе, сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что северокорейский лидер дал пояснения, это было «весьма интересно» для его собеседника.

    Также Ким Чен Ын поинтересовался возможностями российской медицины, сотрудничество в этой области представляет большой интерес для обеих сторон, как и сотрудничество в сфере образования и в гуманитарной сфере.

    Глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 10:39
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Северной Кореей, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, взаимоотношения двух суверенных государств не должны быть предметом беспокойства третьих стран, Москва и Пхеньян будут развивать отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие двух стран происходит на благо их народов, а не против третьих стран.

    При этом Песков добавил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет продолжаться в чувствительных сферах, включая военную.

    Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».

    Коментарии (10)
    14 сентября 2023, 14:32
    Песков рассказал о подарках Путина Ким Чен Ыну

    Дмитрий Песков рассказал о подарках Владимира Путина Ким Чен Ыну

    Песков рассказал о подарках Путина Ким Чен Ыну
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну карабин отечественного производства и перчатку от космического скафандра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что перчатка, подаренная лидеру КНДР, несколько раз была в космосе. По его словам, главы государств подарили друг другу карабины, сувенир Ким Чен Ына сделан северокорейскими мастерами, передает ТАСС.

    Ранее северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына».

    Коментарии (8)
    13 сентября 2023, 09:43
    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на священную борьбу за защиту своего суверенитета

    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия поднялась на «священную» борьбу, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность, Пхеньян в этом вопросе поддерживает Москву, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    По словам Ким Чен Ына, Россия ведет борьбу с гегемонистическими силами, оберегая свой суверенитет и безопасность, передает ТАСС.

    Также северокорейский лидер выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе в борьбе с империализмом.

    «Надеемся, мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», – подчеркнул он, выразив благодарность Путину за приглашение посетить Россию.

    Напомним, переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (14)
    15 сентября 2023, 02:59
    Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

    Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре

    Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на поезде в Комсомольск-на-Амуре и отправился на местный авиационный завод, сообщают информационные агентства.

    На вокзале Ким Чен Ына встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Во встрече участвовали коллектив «Творческое объединение «Дружба» с хлебом и солью и ученики инженерной школы с небольшими флагами КНДР, передает ТАСС.

    После торжественной встречи Ким Чен Ын отправился на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, где выпускают современную боевую авиационную технику (в частности, истребители Су-35, Су-57).

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом и провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (2)
    13 сентября 2023, 12:13
    Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России
    Ким Чен Ын поднял тост за здоровье Путина и победу России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе обеда с президентом Владимиром Путиным поднял тост за победу России, здоровье главы российского государства и отношения Москвы и Пхеньяна.

    «Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан», – сказал Ким Чен Ын в ходе обеда на космодроме Восточный.

    Северокорейский лидер выразил уверенность, что его визит в Россию послужит стимулом к формированию нерушимого стратегического сотрудничества РФ и КНДР. Кроме того, он заявил о готовности защищать международную справедливость в сотрудничестве с Россией.


    Путин в свою очередь поднял тост в честь Ким Чен Ына и укрепление связей двух государств, передает ТАСС.

    «Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих», – сказал Путин.

    На обеде в честь Ким Чен Ына подавали сибирские и дальневосточные деликатесы, в том числе пельмени с камчатским крабом.

    Также в меню был салат из утки с сезонными фруктами – инжиром и нектарином. Затем на стол подали пельмени с камчатским крабом и уху из белого амура.

    На горячее по традиции подавали два блюда на выбор – осетрину с грибами и картофелем или антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.

    Из напитков лидеру КНДР были предложены российские вина: белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2021 года и красное «Усадьба Дивноморское. Западный склон» урожая 2020 года.

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    Коментарии (14)
    13 сентября 2023, 12:36
    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
    Ким Чен Ын выразил уверенность в победе армии и народа России над «сборищем зла»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что уверен в победе армии и народа России над «сборищем зла», питающим иллюзии о гегемонии.

    «Наш нынешний визит проходит в период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакционизмом, между справедливостью и несправедливостью, а процесс [построения] многополярного мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил», – отметил Ким Чен Ын.

    Он добавил, что готов выстраивать с Россией стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость.

    «Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и (одержат победу в борьбе) за создание стабильной обстановки для развития», – сказал он, передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Ким Чен Ына, он обсудил с Путиным во время переговоров ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

    Напомним, глава КНДР прибыл в Россию с визитом. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

    В ходе официального обеда северокорейский лидер поднял тост за победу России.

    Коментарии (12)
    14 сентября 2023, 11:12
    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына»
    Северокорейская пресса назвала эпохальной встречу «товарища Путина и товарища Ким Чен Ына»
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын провели историческую встречу, она стала эпохальным моментом, установившим новую веху на пути развития корейско-российских отношений, сообщили северокорейские СМИ.

    В КНДР отметили, что традиционные отношения дружбы между двумя странами поднимаются и развиваются на более высоком уровне, а товарищеские отношения и стратегические отношения непобедимы на вечные времена, передает северокорейское агентство ЦТАК.

    В СМИ также отметили теплую атмосферу на космодроме Восточный, а также «чувство наивысшего уважения» во время встречи Ким Чен Ына почетным караулом Сухопутных войск, ВМФ и ВВС ВС России.

    Особенно в СМИ подчеркнули радостную и теплую встречу Путина и Ким Чен Ына, во время которой президент России горячо приветствовал северокорейского лидера, который «снова наносит визит в России в знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период». В свою очередь товарищ Ким Чен Ын поблагодарил президента Путина за теплое приглашение и встречу, несмотря на занятость руководства делами государства, отметив, что рад тому, что данная встреча проводится в весьма особой обстановке.

    В СМИ КНДР также сообщили, что Ким Чен Ын искренне пожелал, чтобы блестяще наследовались благородный дух и традиции сильной России, открывшей путь к космосу, и поблагодарил Путина за личную организацию посещения важного космодрома.

    На память о посещении космодрома Восточный лидер КНДР оставил знаменательную запись в книге почетных гостей: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет. Ким Чен Ын. 13 сентября 2023 года».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что означает для России интенсификация взаимодействия с КНДР.

    Коментарии (6)
    13 сентября 2023, 14:17
    Песков заявил, что Путин и Ким Чен Ын не обсуждали размещение солдат на границе с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, речь шла о развитии двусторонних отношений, передает ТАСС.

    Так пресс-секретарь прокомментировал публикации западных СМИ о том, что якобы обсуждалась тема размещения военнослужащих КНДР на границе России и Украины.

    Также Путин и Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали риски ядерной войны, добавил Песков.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Коментарии (12)
    15 сентября 2023, 12:32
    Лукашенко предложил Путину задуматься о трехстороннем сотрудничестве с КНДР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что Минск, Москва и Пхеньян могли бы подумать о «сотрудничестве на троих».

    Он отметил, что наблюдал за встречей Путина и главы ЕНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Лукашенко напомнил, что они с Путиным также посещали этот космодром ранее, передает ТАСС.

    «Думаю, мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что у корейцев к вам огромный интерес. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом проблем, которые существуют», – сказал глава республики.

    В свою очередь Путин рассказал белорусскому коллеге о переговорах с Ким Чен Ыном.

    Напомним,  в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит лидера КНДР в Россию меняет баланс сил в Азии.

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