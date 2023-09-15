Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Ким Чен Ын осмотрел российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре
Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе официального визита в Россию посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.
В Комсомольске-на-Амуре северокорейского лидера приветствовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ким Чен Ыну продемонстрировали инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина) – филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Лидера КНДР сопровождал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
Сотрудники завода приветствовали гостей около мемориала Славы заводчанам, погибшим в Великой Отечественной Войне. В фотогалерее почетных гостей инженерного центра КнААЗ представлены фотографии визита на завод в августе 2002 года председателя КНДР Ким Чен Ира.
В конструкторском подразделении предприятия инженеры продемонстрировали цифровые технологии, которые используются при создании современных самолетов. Ким Чен Ын и Мантуров осмотрели агрегатное-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Производственная линия выстроена по поточному принципу, что позволяет максимально эффективно обеспечить технологический процесс и сократить до минимума сроки сборки.
Также делегация осмотрела технологические мощности, обновленные в результате модернизации и техперевооружения предприятия – это механообрабатывающее производство и цех специальных покрытий.
Гостям продемонстрировали участки, где ведется работа в рамках кооперации по импортозамещенному Суперджет 100 (SJ-100) – на КнААЗ изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла. Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории другого предприятия – производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Там сейчас проходят испытания самолета SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к аэродромным отработкам самолета с российскими двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставляться в авиакомпании в полностью российском облике.
В завершение программы лидер КНДР и вице-премьер – глава Минпромторга оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35.
«Мы продемонстрировали лидеру Корейской Народно-Демократической Республики одно из ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так в других отраслях – это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета», - отметил Мантуров