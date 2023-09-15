Депутат: Президент уверен в патриотизме воинов СВО и в победе России

Депутат Светлана Журова: Каждый воин в зоне СВО понимает, почему борьба с нацизмом необходима

Tекст: Олег Исайченко

«Я согласна с президентом в том, что наши бойцы воюют не за деньги, а за интересы людей, которые долгое время подвергались обстрелам в Донбассе. И теперь бойцы воюют за наши регионы, за наших сограждан. Каждый воин понимает, что он делает в зоне СВО, и почему борьба с нацизмом необходима. Президент уверен в них, в их патриотизме, поэтому уверен и в победе России», – пояснила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Еще один основной принцип нашего характера состоит в том, что русские своих не бросают. Мы это продемонстрировали в Крыму, затем в Донбассе и сейчас по всей зоне СВО. Русский характер в его деятельном проявлении тоже играет важную роль, добавляя уверенности в победе», – добавила собеседница.

«Что касается возможных переговоров с властями в Киеве: если они и будут – то точно на наших условиях. Это все понимают, в том числе за пределами России. Именно по этой причине Запад оказывает давление на Украину. В этой связи у Москвы возникает справедливый вопрос: а точно ли с Украиной надо вести переговоры? Самостоятельна ли она? Именно об этом говорил президент, когда упомянул метафору про танго и гопак», – указала депутат.

«Поэтому давление на нас, в том числе через санкции и манипуляции с переговорами, бесполезно. И президент на это не поддастся. К тому же, мы знаем о том, что в Европе идут кулуарные разговоры о необходимости выстраивать диалог с Россией в случае нашей победы. Отсюда и рассуждения о допущении мирных переговоров», – резюмировала Журова.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко ответил танцевальной метафорой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы не хочет мирных переговоров. Ранее американский дипломат заявлял, что для «танго всегда нужны двое», и если Москва проявит инициативу, то Украина подключится.

«Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать это танго. Это, конечно, замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, – но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы: или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Скорее всего, просто не хотят. Это первое», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Также президент России в этом же контексте упомянул Украину. «Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется «Барыню», ну или в лучшем случае «Казачка», – отметил Путин.

Кроме того, президент сообщил об увеличении числа контрактников в России. «Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными Силами Российской Федерации [в количестве] 270 тыс., но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тыс. контрактов подписано людьми, которые – я хочу еще раз подчеркнуть – готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», – сказал Путин.

«Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше – гораздо выше, – чем в среднем по стране, но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет. И прежде всего мужчины наши, которые заключают эти контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями. Даже это само по себе вызывает уважение», – добавил глава государства.

Ранее политолог Евгений Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины.