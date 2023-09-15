  • Глава Международного общественного трибунала взял на контроль видео с российскими пленными на минном поле
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    В условиях СВО российским партиям стало сложно быть непохожими друг на друга
    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки
    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады
    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО
    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
    Ким Чен Ына объявили врагом народа Украины
    Газпром впервые поставил в Китай партию СПГ по Северному морскому пути
    Китай ввел санкции против Lockheed Martin и Northrop Grumman
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии
    Мнения
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    15 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    9 комментариев
    15 сентября 2023, 12:45

    В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»

    В соцсетях сравнили видео с пленными российскими бойцами на минном поле с кадрами фильма «Судьба»

    В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»
    @ кадр из фильма "Судьба","Мосфильм"

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне появившихся в Сети кадров, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат, в соцсетях сравнили его с эпизодом из советского кинофильма «Судьба».

    В Сети распространяются кадры, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат. Пользователи соцсетей указали, что эта нечеловеческая жестокость показана в советском кинофильме «Судьба». В одном из эпизодов пленных советских бойцов отправили разминировать поле. После того, как раздался взрыв, фашисты открыли огонь по пытавшимся спастись из минной ловушки солдатам.

    Ранее Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях.

    Напомним, украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.

    15 сентября 2023, 08:59
    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

    Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле

    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации, рассказал осведомленный источник.

    Обнаружен телефон с видеозаписью, как боевики ВСУ заставляют российских военнопленных идти «на мины», передает РИА «Новости».

    «Если дойдешь, свободен», – говорят украинские военнослужащие, взяв на прицел из автоматов безоружных людей в форме российской армии.


    Издевательства сопровождались комментариями боевиков ВСУ «вот пошли освободители», «хорошо идут».

    Также на кадрах видно, как одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону.

    В конце видео в направлении движения одного из пленных прогремел взрыв.

    Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

    Коментарии (66)
    14 сентября 2023, 19:50
    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области

    Рогов: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен без боя

    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Группа бойцов ВСУ без сопротивления сдалась в плен у поселка Новомайорское на Времевском выступе, сообщил Рогов РИА «Новости». По его словам, в плен их захватили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС России.

    Ранее боевой медик из механизированной бригады ВСУ, попавший в плен, рассказывал, что получил должность без медицинского образования и без подготовки.

    Коментарии (14)
    15 сентября 2023, 02:31
    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО

    Би-би-си заявила о попытке пилота российского истребителя Су-27 сбить британский самолет RAF RC-135 вблизи Украины

    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Британские СМИ утверждают, что пилот российского истребителя Су-27 якобы целенаправленно выпустил две ракеты по британскому самолету наблюдения RAF RC-135 Rivet Joint в сентябре 2022 года.

    По версии, опубликованной Business Insider со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России), российская сторона заявляла, что инцидент был вызван «технической неисправностью», но западные источники в оборонных ведомствах утверждают, что пилот якобы промахнулся. По версии источников, пилот полагал, что получил разрешение на выстрел. Источники ссылаются на «перехваченные сообщения».

    Как утверждается, диспетчер заявил летчикам, что у них «есть цель», один из пилотов принял это за команду на открытие огня. По версии источников, из радиопереговоров якобы следует, что второй пилот возмутился действиями первого, но тот выпустил еще одну ракету. Сообщается, что первая ракета не попала в цель, а другая либо вышла из строя, либо была деактивирована.

    В октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.

    В апреле Washington Post заявила, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось.

    Коментарии (20)
    15 сентября 2023, 00:48
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил немецкую поддержку Украины с решением Германии принять участие в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский кризис и вмешательство НАТО в события на Балканах стали «сменой эпохи» для Германии, ее поддержка Украины сравнима по значению с участием в бомбардировках Югославии, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц сказал, что события на Балканах оказались «рубежом времен» для Германии, когда страна впервые после Второй мировой войны решила применить свои вооруженные силы и «вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», передает РИА «Новости» со ссылкой на WDR.

    Он отметил, что и для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях в Югославии.

    Шольц назвал действия НАТО «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». Он также заявил, что стремление включить в ЕС образовавшиеся после распада Югославии страны – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав югославский кризис как повод заявить о себе как о серьезной международной силе после слияния ГДР и ФРГ. США, хотя и были ведущей силой НАТО на Балканах, подключились позднее и во многом с подачи европейцев, изначально в Вашингтоне даже был против развала Югославии, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Коментарии (27)
    15 сентября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли на Западной Украине

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах, а также еще в четырех областях Западной Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге, а также в Сумской области. Сообщалось, что взрывы звучали в Херсоне и городе Запорожье, которые удерживаются Вооруженными силами Украины.

    Коментарии (9)
    15 сентября 2023, 04:27
    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке

    Заявление замминистра обороны Украины Маляр о контроле ВСУ над Андреевкой спровоцировало скандал

    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке
    @ Kirill Chubotin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.

    Возмущение выразили как военные, так и политики. Одна из украинских бригад опровергла слова Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». Военные подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения военных. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Геращенко обвинила Маляр в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Маляр поначалу отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она заявила, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления Киева о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВФУ поверили сами украинские военнослужащие. В результате силы ВСУ направились закреплять позиции, но оказались под огнем российского Первого армейского корпуса.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 14:53
    Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть предложения по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва готова рассмотреть все предложения по решению украинского конфликта, но с учетом законных интересов России, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Свеем.

    Министр заявил о готовности Москвы изучить все предложения, учитывающие «реалии на земле и базовые законные интересы РФ», передает ТАСС.

    Он сообщил о ряде стран глобального Юга, которые направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине, руководствуясь искренними побуждениями.

    Также Лавров добавил, что Москва высоко оценивает «взвешенную, сбалансированную, объективную позицию мьянманских друзей» по этому вопросу.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 17:59
    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам

    Наемник из Польши пожаловался на отказ Украины выплачивать компенсации погибшим иностранцам

    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам
    @ REUTERS/Yannis Behrakis

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины не выплачивают обещанные компенсации за погибших наемников из Польши, рассказал поляк, сражавшийся на стороне Киева.

    В интервью он сообщил, что ни одна из семей поляков, погибших на Украине, не получила компенсацию, которая должна была составлять 15 млн гривен (около 400 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД), сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны», передает «Российская газета».

    По его словам, у него в группе погибли 10 человек. Сам наемник рассказал, что обратился к властям Украины с просьбой сдержать обещания и выплатить обещанные деньги.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в районе Соледара взяли в плен наемников из Польши и солдат ВСУ.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 16:07
    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении в зоне СВО

    ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали применять FPV-дрон «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица») на Донецком направлении в зоне спецоперации, сообщил представитель предприятия-производителя.

    По его словам, российские дроны «Упырь» применяются и на Донецком направлении, на данный момент одним из них операторы уже уничтожили пикап ВСУ, передает ТАСС. «Использование FPV-дронов заставляет противника отводить военную технику на более далекие позиции», – указал информатор.

    Представитель предприятия-производителя отметил, что объемы производства дрона достигли 300-400 машин в месяц, а техника собирается за счет средств, которые присылают жители России. Так, в случае, если появится помощь с помещением для цехов и финансированием, есть перспектива роста производства до тысячи дронов в месяц.

    Впервые дрон «Упырь» успешно применили в бою в мае, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника он сумел поразить блиндажи и укрепления ВСУ, уничтожив украинских военных.

    Коментарии (23)
    14 сентября 2023, 22:49
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти решили эвакуировать гражданское население подконтрольной им части Херсонской области, сообщают СМИ.

    Обязательная эвакуация объявлена для семей с детьми, такое решение принял на подконтрольной Киеву части Херсонской области местный совет обороны, сообщает издание «Страна».

    По данным издания, решение об эвакуации касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

    Напомним, еще зимой украинские войска проводили принудительную эвакуацию жителей из Херсона. После разрушения в результате украинских ударов Каховской ГЭС Киев велел устроить эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области.

    Летом власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения в связи с продвижением российских сил в регионе.

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    14 сентября 2023, 22:23
    Украина обиделась на Берлинскую оперу из-за Нетребко

    МИД Украины выразил недовольство из-за возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы

    Украина обиделась на Берлинскую оперу из-за Нетребко
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское посольство в Берлине пыталось помешать возвращению российской певицы Анны Нетребко на сцену Берлинской оперы, но не добилось успеха, сообщил МИД Украины.

    МИД заявил, что украинская сторона «вела работу» по данному вопросу после появления первых сообщений о возвращении Нетребко, но «аргументы не нашли должного отклика». Также против Нетребко действовало немецкое представительство Украинского института, который под эгидой кабмина Украины должен заниматься распространением украинской культуры в других странах. При этом Киев считает, что «голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», передает ТАСС.

    Напомним, на Западе разрывают контракты с российскими деятелями культуры, в том числе с Нетребко. Против Нетребко введены украинские санкции. В Берлинской опере заявили, что певица в последнее время не вела творческой деятельности в России и не планирует в ближайшее время там выступать.

    Коментарии (7)
    15 сентября 2023, 10:05
    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»

    Лидер КНДР внесен в базу сайта «Миротворец» как враг народа Украины

    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»
    @ Kcna/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель государственных дел КНДР, генесек Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России) как враг народа Украины.

    На сайте указывается, что северокорейского лидера подозревают в  «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России, передает ТАСС.

    На «Миротворце» (заблокирован в России) указали личные данные Ким Чен Ына, а также то, что он находится под санкциями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Коментарии (22)
    15 сентября 2023, 09:21
    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады

    Врио главы ДНР Гагин заявил, что ВС России сознательно загнали в засаду первый уничтоженный британский Challenger 2

    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные охотились целенаправленно за британским танком Challenger 2, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Так, разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, после чего была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса, передает РИА «Новости».

    Гагин подчеркнул, что бронегруппы ВСУ хорошо охраняли танк, так как он обладает неплохими характеристиками – хорошее вооружение, хорошая пушка.

    «Challenger 2 не подлежит восстановлению, он полностью выгорел и развеял полностью миф о непобедимости британского оружия», – отметил Гагин.

    По словам ври главы ДНР, такая судьба ждет всех «иномарок», которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО.

    «На них будет объявлена охота. У бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт», – заключил он.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина.

    Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

    Коментарии (4)
    14 сентября 2023, 18:34
    Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль
    Морской дрон ВСУ уничтожили при попытке атаковать российский корабль

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попытались атаковать ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Самум» безэкипажным катером, атаку отразили, сообщили в Минобороны России.

    Атака проводилась около 16.30 мск в акватории Черного моря, ВСУ попытались напасть на корабль на воздушной подушке «Самум», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что в ходе отражения атаки безэкипажный катер был уничтожен огнем из штатного вооружения.

    Ранее в ведомстве сообщали о попытке ВСУ атаковать пятью безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», попытка была отражена, катера уничтожены.

    Коментарии (29)
    15 сентября 2023, 06:28
    Telegraph рассказала об убийствах иностранными наемниками друг друга на Украине

    Telegraph сообщила об участившихся случаях конфликтов между иностранными наемниками на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, видимо, стали чаще конфликтовать и убивать друг друга, сообщают британские СМИ.

    Так, британский наемник Дэниел Берк, который в августе пропал в Запорожье, может быть убит сослуживцами. Правоохранители на Украине не исключают, что его исчезновение связано с денежным спором – конфликт у Берка возник с другими членами так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

    Жертвой своих коллег-наемников мог стать и Джордан Чедвик, тело которого обнаружили в водоеме со связанными за спиной руками, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Telegraph пишет, что в случае с Чедвиком ходили сообщения о том, что он был убит либо во время мелкой ссоры либо во время воинской церемонии «посвящения», которая пошла не так, как надо, передает РИА «Новости».

    Издание указывает, что среди иностранных наемников, которые приехали на Украину, часто встречаются люди с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.

    В сентябре британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. Погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.

    Коментарии (3)
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