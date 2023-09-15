Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»
В соцсетях сравнили видео с пленными российскими бойцами на минном поле с кадрами фильма «Судьба»
На фоне появившихся в Сети кадров, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат, в соцсетях сравнили его с эпизодом из советского кинофильма «Судьба».
В Сети распространяются кадры, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат. Пользователи соцсетей указали, что эта нечеловеческая жестокость показана в советском кинофильме «Судьба». В одном из эпизодов пленных советских бойцов отправили разминировать поле. После того, как раздался взрыв, фашисты открыли огонь по пытавшимся спастись из минной ловушки солдатам.
Ранее Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях.
Напомним, украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.