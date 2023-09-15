Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
СК начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях
Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях
Организована проверка сведений, представленных в видеоматериалах, где зафиксировано, что представители вооруженных формирований Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне СВО, сообщили в Следственном комитете.
Утверждается, что видеозапись, где российских солдат заставляют идти на мины, была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже.
Военное следственное управление СКР по Объединенной группировке войск организовала проверку данной информации, устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи и обстоятельства произошедшего, следует из сообщения в Telegram-канале СК.
Отмечается, что если сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими подтвердится, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, виновных привлекут к уголовной ответственности.
Ранее украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.