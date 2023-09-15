СК начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях

Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях

Tекст: Вера Басилая

Утверждается, что видеозапись, где российских солдат заставляют идти на мины, была обнаружена в одном из электронных устройств в украинском блиндаже.

Военное следственное управление СКР по Объединенной группировке войск организовала проверку данной информации, устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи и обстоятельства произошедшего, следует из сообщения в Telegram-канале СК.

Отмечается, что если сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими подтвердится, то будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, виновных привлекут к уголовной ответственности.

Ранее украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.