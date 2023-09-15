Telegraph рассказала об убийствах иностранными наемниками друг друга на Украине

Telegraph сообщила об участившихся случаях конфликтов между иностранными наемниками на Украине

Tекст: Антон Антонов

Так, британский наемник Дэниел Берк, который в августе пропал в Запорожье, может быть убит сослуживцами. Правоохранители на Украине не исключают, что его исчезновение связано с денежным спором – конфликт у Берка возник с другими членами так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Жертвой своих коллег-наемников мог стать и Джордан Чедвик, тело которого обнаружили в водоеме со связанными за спиной руками, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Telegraph пишет, что в случае с Чедвиком ходили сообщения о том, что он был убит либо во время мелкой ссоры либо во время воинской церемонии «посвящения», которая пошла не так, как надо, передает РИА «Новости».

Издание указывает, что среди иностранных наемников, которые приехали на Украину, часто встречаются люди с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.

В сентябре британское внешнеполитическое ведомство сообщило, что на Украине погиб еще один наемник, прибывший из Великобритании. Погибшего звали Джордан Чедвик, он прибыл из графства Ланкашир. По информации СМИ, его тело обнаружили в водоеме со связанными руками.