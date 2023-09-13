Лавров: Западу не удастся протащить резолюцию против КНДР в СБ ООН

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава дипведомства отметил, что Запад переносит на юг Корейского полуострова элементы своих стратегических сил, идут разговоры о том, чтобы ядерное оружие в том или ином виде появилось на юге Корейского полуострова, в Южной Корее и Японии, передает ТАСС.

Лавров добавил, что их категорический отказ заниматься любыми мерами политического характера ставит крест на любых дальнейших попытках протащить в Совете Безопасности резолюцию о санкциях.

Министр напомнил, что прежние санкции против КНДР принимались в совершенно другой геополитической обстановке, но с момента принятия последней резолюции Россия сказала, что больше санкций не будет против Северной Кореи, такую же позицию занял Китай, прежде всего потому, что параллельно с мерами, которые Совет Безопасности принимал, все западные коллеги обещали двигаться по политическому треку, решать гуманитарные вопросы – и это была очередная ложь.

«Когда весной прошлого года американцы захотели принять очередную резолюцию, мы ее не пропустили. Более того, мы с китайскими друзьями подготовили проект резолюции, которая нацелена на решение гуманитарных вопросов, они довольно серьезно стоят в КНДР. И резолюцию, которая была нацелена на возобновление политического процесса в рамках задач укрепления безопасности в Северо-Восточной Азии. Вместо этого американцы вместе с Южной Кореей, Японией, подключая в регион англичан, австралийцев, и Новую Зеландию уже в эти игры втягивают, занимаются накачиванием вооружениями», – добавил Лавров.

Ранее заседание Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию и закрытые консультации по ракетным испытаниям КНДР были отменены без объяснения причин.