Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Путин: Британские инструкторы подготовили украинских диверсантов для атаки АЭС
Путин заявил о подготовке британскими инструкторами диверсантов с Украины для атаки АЭС в России
Планировавшие атаку на атомный объект на российской территории диверсанты с Украины заявили, что ими руководили инструкторы из Британии, заявил президент Владимир Путин на ВЭФ.
ФСБ в ходе боестолкновения захватила в плен нескольких диверсантов из спецслужб киевского режима, они намеревались атаковать одну из атомных электростанций в России, сказал Путин, передает ТАСС.
«При этом на допросе они показали, что готовились под руководством британских инструкторов», – подчеркнул глава государства.
Он усомнился, что британские власти понимают ответственность за подготовку этих диверсантов. Президент задался риторическим вопросом о том, не рассчитывает ли Лондон спровоцировать Москву на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам и электростанциям.
«Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может, вообще не знают? Допускаю и такое, что,в свою очередь, (означает, что) британские спецслужбы действуют под руководством тех же самых американцев», – добавил Путин.
Провокаторы не видят «краев», их действия могут привести к серьезным последствиям, заключил президент.