Путин: Британские инструкторы подготовили украинских диверсантов для атаки АЭС

Путин заявил о подготовке британскими инструкторами диверсантов с Украины для атаки АЭС в России

Tекст: Алексей Дегтярев

ФСБ в ходе боестолкновения захватила в плен нескольких диверсантов из спецслужб киевского режима, они намеревались атаковать одну из атомных электростанций в России, сказал Путин, передает ТАСС.

«При этом на допросе они показали, что готовились под руководством британских инструкторов», – подчеркнул глава государства.

Он усомнился, что британские власти понимают ответственность за подготовку этих диверсантов. Президент задался риторическим вопросом о том, не рассчитывает ли Лондон спровоцировать Москву на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам и электростанциям.

«Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может, вообще не знают? Допускаю и такое, что,в свою очередь, (означает, что) британские спецслужбы действуют под руководством тех же самых американцев», – добавил Путин.

Провокаторы не видят «краев», их действия могут привести к серьезным последствиям, заключил президент.