Политолог: Высокие цифры губернаторов на выборах – это успех Путина

Политолог Чеснаков: Высокие цифры губернаторов на выборах – это успех Путина

Различные эксперты разной идеологической ориентации «выражают удивление» высокими результатами у действующих глав регионов на выборах, но на деле это – не столько их результат, сколько результат главы государства, указал Чеснаков в материале на портале «Актуальные комментарии».

«С Путиным под камеры встречались? Некоторые даже неоднократно. Путина в выступлениях упоминали? Каждую неделю. Путинские инфраструктурные и социальные проекты выполняли? И даже приглашали президента поучаствовать в открытии новых объектов», – напомнил политолог.

Президент также регулярно упоминался в региональной прессе в качестве «национального лидера команды, в которую губернаторы входят», указал Чеснаков.

Потому результатам губернаторов не стоит удивляться. Также излишним будет беспокойство по поводу слишком высоких результатов по сравнению с цифрами поддержки главы государства на предыдущих президентских выборах в 2018 году, а также с будущими цифрами в 2024 году.

«И сравнивать их не нужно. Мартовские федеральные показатели – одно. А сентябрьские региональные – другое. И все это – показатели поддержки Путина. Не сомневайтесь», – заключил он.