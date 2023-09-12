Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.4 комментария
Политолог: Высокие цифры губернаторов на выборах – это успех Путина
Политолог Чеснаков: Высокие цифры губернаторов на выборах – это успех Путина
Высокие результаты победителей на выборах высших должностных лиц регионов обязаны популярностью президенту Владимиру Путину, уверен политолог Алексей Чеснаков.
Различные эксперты разной идеологической ориентации «выражают удивление» высокими результатами у действующих глав регионов на выборах, но на деле это – не столько их результат, сколько результат главы государства, указал Чеснаков в материале на портале «Актуальные комментарии».
«С Путиным под камеры встречались? Некоторые даже неоднократно. Путина в выступлениях упоминали? Каждую неделю. Путинские инфраструктурные и социальные проекты выполняли? И даже приглашали президента поучаствовать в открытии новых объектов», – напомнил политолог.
Президент также регулярно упоминался в региональной прессе в качестве «национального лидера команды, в которую губернаторы входят», указал Чеснаков.
Потому результатам губернаторов не стоит удивляться. Также излишним будет беспокойство по поводу слишком высоких результатов по сравнению с цифрами поддержки главы государства на предыдущих президентских выборах в 2018 году, а также с будущими цифрами в 2024 году.
«И сравнивать их не нужно. Мартовские федеральные показатели – одно. А сентябрьские региональные – другое. И все это – показатели поддержки Путина. Не сомневайтесь», – заключил он.