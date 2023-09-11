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Квартиры дизайнера Лебедева передали в Фонд госимущества Украины
Правительство Украины утвердило передачу активов подсанкционного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Фонд госимущества Украины (ФГИУ), сообщила пресс-служба фонда.
Как указали в пресс-службе фонда, кабмин передал имущественные активы блогера Артемия Лебедева в управление Фонда госимущества Украины, передает ТАСС.
В фонде добавили, что указанные активы включают две квартиры в Киеве, площадью 138,5 кв. м и 193,2 кв. м. В июле Высший антикоррупционный суд Украины подтвердил конфискацию квартиры дизайнера Артемия Лебедева в Киеве.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение Лебедеву после репортажа о Запорожской АЭС.