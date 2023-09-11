Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.14 комментариев
Военкор Дубовой погиб в центре Донецка
Военкора Дубового насмерть сбила машина в центре Донецка
Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Бердичевский подтвердил, что военкора сбила машина, в то время когда он ходил за цветами. Депутат рассказал, что завтра должна была приехать жена погибшего, которую он всегда встречал с цветами. И в тот момент, по его словам, когда Дубовой подходил к дому, его сбила машина, передает РИА «Новости».
ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема, на месте гибели мужчины были рассыпаны цветы.
Напомним, в апреле во время взрыва в кафе в Петербурге погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.