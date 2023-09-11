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    Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.

    28 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Деколонизация как прикрытие колонизации

    В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».

    7 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

    64 комментария
    11 сентября 2023, 00:05

    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Сумской и Черниговской областях

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах объявлена воздушная тревога. Также режим воздушной тревоги объявили в Харьковской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на воскресенье также сообщалось о взрывах  в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, взрывы были в Киеве и Киевской области.

    10 сентября 2023, 15:06
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине

    Актер Харрельсон прокомментировал конфликт на Украине упоминанием про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    @ Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский актер Вуди Харрельсон в ответ на просьбу прокомментировать украинский конфликт напомнил про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею.

    «Это ужасно, когда сверхдержава, обладающая всей этой военной мощью, без всякой провокации нападает на страну, такую как Ирак,... нет, Афганистан,.... извините, Вьетнам?... Корею,... ой, простите, Украину.... Ужасно, ужасно», – заявил актер, улыбнувшись.

    Вуди Харрельсон – американский актер, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырехкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

    Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада, напомнив про нападение США на Ирак, Афганистан и Кубу.

    Woody Harrelson on Russia-Ukraine war
    byu/CollisionResistance inEndlessWar

    Коментарии (28)
    10 сентября 2023, 06:59
    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного

    Российская авиация уничтожила катера американского производства с десантными группами ВСУ в Черном море

    Российская авиация уничтожила катера с десантом ВСУ в районе Змеиного
    @ кадр из видео Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    В Черном море северо-восточнее острова Змеиный авиацией уничтожены катера производства США Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, над акваторией Черного моря у побережья Крыма силами ПВО сбито восемь украинских беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (31)
    10 сентября 2023, 01:42
    Взрывы произошли в Киеве

    Не менее шести взрывов прогремело в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, сообщают украинские СМИ, очевидцы и местные власти.

    По словам очевидцев, в столице Украины за 40 минут было «не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города», передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» «атакуют вражеские цели».

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве работает ПВО, раздаются взрывы. По его словам, попадания зафиксированы в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Подольском районах, пишет «Российская газета».

    До этого власти Киевской области сообщили, что в регионе работает противовоздушная оборона. Воздушная тревога действует в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Черниговской областях Украины.

    Коментарии (14)
    10 сентября 2023, 12:24
    В Германии заявили о мощной системе обороны России на южном участке фронта

    Журналист Репке: Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны

    Tекст: Антон Никитин

    Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны с отлично функционирующими артиллерийскими батареями и минными полями, написал журналист Юлиан Репке в статье для германского издания Bild.

    Репке рассказал читателям один из эпизодов на южном участке фронта, где, по его словам, наступающие танки ВСУ наткнулись на мины и встали как вкопанные, после чего в бой вступила русская артиллерия и полностью их уничтожила. Как сообщил журналист, затем вперед двинулись множество недавно привезенных на фронт украинских солдат и оказались буквально пригвожденными к земле артиллерийским огнем, передает РИА «Новости».

    Ранее в США назвали проблемой для ВСУ «нестандартные минные поля», которые российская армия построила на передовой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (39)
    10 сентября 2023, 15:35
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    Зеленский отменил на Украине День танкиста
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил на Украине празднование во второе воскресенье сентября Дня танкиста и установил празднование Дня танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

    В документе говорится, что на Украине необходимо установить День танковых войск, который будет отмечаться ежегодно 14 сентября. Из указа следует, что также необходимо признать утратившим силу указ президента Украины от 29 августа 1997 года «О Дне танкиста», передает ТАСС.

    Согласно утратившему силу указу, празднование на Украине проходило во второе воскресенье сентября. В России День танкиста отмечают в этот же день.

    10 сентября министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста, отметив, что танкисты в ходе спецоперации на Украине продемонстрировали несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей.

    Коментарии (18)
    10 сентября 2023, 03:14
    Глава украинской разведки подтвердил отказ Starlink у Крыма

    Начальник ГУР минобороны Украины Буданов подтвердил, что Starlink «не работал определенное время возле Крыма»

    Глава украинской разведки подтвердил отказ Starlink у Крыма
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сервис спутниковой связи Starlink «не работал определенное время возле Крыма», сообщил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов сказал, что может это «абсолютно подтвердить». «Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия, это, пожалуй, все, что я могу сказать», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Буданов, по его «личному мнению», нет уверенности, что американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск «оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов».

    Кроме того, Буданов сообщил, что терминалы Starlink «достаточно хорошо зарекомендовали себя». Начальник ГУР подчеркнул, что можно долго рассуждать о том, «хорошие они или плохие, но есть факты – абсолютно вся линия фронта работает на них».

    Напомним, сообщалось, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и сорвал украинскую атаку на ВМФ России. Маск пояснил, что ответил отказом на украинский запрос об активации Starlink на всем пути следования до Севастополя.

    Маск заявил, что Starlink не может быть использован для украинских атак на Крым, поскольку это запрещено пользовательским соглашением. Маск сказал, что, согласись он на просьбу Киева по активации Starlink на всем пути следования до Севастополя, его компания стала бы в соучастником «крупного военного акта и эскалации конфликта».

    Коментарии (9)
    10 сентября 2023, 02:48
    В Германии заявили о неспособности Запада компенсировать потери ВСУ

    Berliner Zeitung заявила о колоссальных потерях ВСУ в кадрах и западной технике в ходе контрнаступления

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки со стороны Запада не смогут компенсировать огромные потери вооруженных сил Украины, пишут немецкие СМИ.

    Как пишет Berliner Zeitung, потери ВСУ «в кадрах и западной технике» в ходе контрнаступления оказались «колоссальными». При этом существенного успеха контрнаступление не принесло. Кроме того, издание подчеркивает, что российская сторона все еще «не развернула основную часть своих военных сил», передает РИА «Новости».

    Напомним, полковник Бундесвера в отставке, военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что жалобы украинского президента Владимира Зеленского на уклонистов указывают на проблемы с личным составом в ВСУ. Украине, по его словам, приходится иметь дело с демографической проблемой.

    Коментарии (5)
    10 сентября 2023, 00:32
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Сумской и Черниговской областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях, сообщают украинские СМИ.

    Тревога также звучит в Киевской и Полтавской областях, передает ТАСС.

    В пятницу взрывы произошли в городах Кривой Рог Днепропетровской области Украины и Сумы Сумской области.

    Коментарии (3)
    10 сентября 2023, 07:38
    «Азов» попал под удары российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские авиация и артиллерия нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества авиацией и артиллерией нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    На Краснолиманском направлении в районе Торского выступа отражены попытки атак вооруженных сил Украины. Авиация нанесла удары по украинским командно-наблюдательным пунктам у Червоной Дибровы и Серебрянки, ВСУ потеряли до 50 боевиков, боевую бронированную машину и пикап. Также Савчук сообщил, что сбит украинский БПЛА, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что авиация атаковала позиции ВСУ в Спорном, Веселом, Белогоровке, Андреевке, Богдановке, Клещеевке, Майорском, Красногоровке. Также нанесены удары по району сосредоточения украинских войск, по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Выемка, Северск, Никаноровка, уничтожена радиолокационная станция П-18, передает ТАСС.

    Российская артиллерия уничтожила два пункта управления БПЛА, склад с топливом, командно-наблюдательный пункт, блиндаж подразделений ВСУ у населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Раздоловка, Соловьево. В Ласточкине уничтожен пикап с диверсионно-разведывательной группой ВСУ.

    Кроме того, ВСУ потеряли САУ польского производства Krab, две гаубицы американского производства М777, также американское орудие М-119, станцию контрбатарейной борьбы, гаубицы Д-20 и Д-30 в Белой Горе, Новоселовке Первой, Северске. В Верхнекаменском, Красногоровке и Троицком под российские удары попали три миномета ВСУ. Российские дроны-камикадзе уничтожили четыре блиндажа и пикап с украинскими военными в Васюковке, Красном, Раздоловке.

    Несколько дней назад у Серебрянского лесничества ударами авиации и артиллерии накрыли штурмовые группы 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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    10 сентября 2023, 19:54
    Над Мелитополем сработала система ПВО

    Администрация Мелитополя сообщила о работе над городом системы ПВО

    Tекст: Антон Никитин

    Над Мелитополем сработала система ПВО, сообщили в администрации города.

    Администрация Мелитополя сообщила в своем Telegram-канале о раздавшемся в городе звуке взрыва, уточнив, что над городом сработала система ПВО, и заверив, что город находится под надежной защитой.

    Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на безуспешные попытки Киева сорвать выборы в новых регионах России. Отметим, избирательные участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже завершили свою работу.

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    10 сентября 2023, 06:17
    ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников у побережья Крыма

    Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотников над акваторией Черного моря

    ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников у побережья Крыма
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма силами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки с использованием БПЛА самолетного типа.

    Напомним, в субботу Украина также пыталась атаковать Крым при помощи беспилотников, дежурными средствами ПВО дроны были сбиты. Черноморский флот за неделю уничтожил три пытавшихся атаковать Крымский мост украинских безэкипажных полупогружных катера.

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    10 сентября 2023, 15:30
    ВС России за день боев уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ

    Минобороны: ВС России в ходе СВО на Украине уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ на разных направлениях боевых действий

    Tекст: Антон Никитин

    ВС России в ходе СВО уничтожили 520 военнослужащих ВСУ, гаубицы«Мста-Б» и Д-30, а также М198, М119 и М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Акация», две самоходки «Гвоздика», три боевые бронированные машины, РЛС контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции и 13 автомобилей.

    Минобороны сообщило в своем Telegram-канале, что подразделения «Южной» группировки войск вооруженных сил России во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Красногоровка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики. В ведомстве сообщили, что в ходе боевых действий на Донецком направлении противник потерял до 260-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    Тем временем на Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое. В ведомстве сообщили, что в ходе боевых действий на Запорожском направлении уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы: М198, М119 и М777 производства США, а также орудия «Мста-Б» и Д-20. Также, в районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. Помимо этого, в районах населенных пунктов Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.

    В ведомстве также сообщили, что на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов», 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал продолжить контрнаступление ВСУ в любую погоду.

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    10 сентября 2023, 01:20
    Шойгу поздравил военных с Днем танкиста

    Шойгу поздравил военных, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста

    Tекст: Антон Антонов

    Танкисты в ходе специальной военной операции на Украине продемонстрировали несгибаемый боевой настрой в достижении поставленных целей, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, поздравив военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста.

    Шойгу указал, что танкисты не раз демонстрировали героизм, самоотверженность и беспримерное мужество, «надежно стояли на страже интересов Родины». Сегодня, по его словам, военные «достойно продолжают ратные традиции», сообщается на странице министерства в соцсети Telegram.

    Министр высоко оценил действия танкистов в ходе СВО и поблагодарил их за честное исполнение воинского долга и верность присяге. Также он указал на вклад работников ОПК в техническое оснащение войск. «Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо России!» – заявил Шойгу.

    В конце августа президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

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    10 сентября 2023, 02:24
    Должность военного омбудсмена собрались ввести на Украине

    Новый министр обороны Украины Умеров сообщил о планах ввести должность военного омбудсмена

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятно, на Украине введут должность военного омбудсмена, который должен будет заниматься «военными потребностями народа» и военнослужащих, сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

    Умеров обещал, что власти «сосредоточатся <...> на людях», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Также министр заявил, что Украине нужна «новая философия отношения» к военным, которых следует «обеспечить всем необходимым: оружием, военной техникой, обмундированием, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, питанием и медикаментами». Кроме того, он заявил, что Украине требуется вооружение, причем «уже сейчас» и «как можно больше», передает РИА «Новости».

    Напомним, Умеров заявил, что на Украине планируют цифровизировать «всю информацию» о конфликте, в том числе работу военно-врачебных комиссий, а также ввести электронный военный билет.

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    10 сентября 2023, 12:44
    ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами «натовского» калибра

    Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк кассетными боеприпасами калибра 155 мм

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк боеприпасами калибра 155 мм, в том числе кассетными, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в 12.10 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по Куйбышевскому району Донецка. В СЦКК уточнили, что обстрел велся из населенного пункта Карловка кассетными боеприпасами калибра 155 мм.

    Кроме того, в 11.35, 11.50, 11.56, 12.00 и в 12.05 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка снарядами калибром 155 мм с территории населенного пункта Галицыновка. Помимо этого, в 12.35 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка с территории населенного пункта Максимильяновка боеприпасами калибром 155 мм, стандартного для стран НАТО.

    Накануне ВСУ устроили над Донецком провокацию с украинским флагом и шариками в цветах нацистких батальонов. Вопреки обстрелам и провокациям со стороны Украины новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах.

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      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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