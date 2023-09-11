Взрывы прогремели на Украине

ВС России за день боев уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ

Минобороны: ВС России в ходе СВО на Украине уничтожили до 520 военнослужащих ВСУ на разных направлениях боевых действий

Tекст: Антон Никитин

Минобороны сообщило в своем Telegram-канале, что подразделения «Южной» группировки войск вооруженных сил России во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Красногоровка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики. В ведомстве сообщили, что в ходе боевых действий на Донецком направлении противник потерял до 260-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Тем временем на Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое. В ведомстве сообщили, что в ходе боевых действий на Запорожском направлении уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы: М198, М119 и М777 производства США, а также орудия «Мста-Б» и Д-20. Также, в районе населенного пункта Широкое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции. Помимо этого, в районах населенных пунктов Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.

В ведомстве также сообщили, что на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 130-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов», 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал продолжить контрнаступление ВСУ в любую погоду.

