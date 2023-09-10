ВС России уничтожили в Черном море три десантных катера ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили три десантных катера ВСУ Willard в акватории Черного моря

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что в акватории Черного моря в темное время суток Морской авиацией уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с украинскими десантными группами общей численностью до 36 военнослужащих.

Отмечается, что в районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка ДНР ВС РФ нанесли поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

Кроме того, в Минобороны добавили, что на Купянском направлении российская армия отразила две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Куземовка ЛНР. По данным пресс-службы, потери Украины составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ведомство подчеркнуло, что в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ.

В сообщении говорится, что на Херсонском направлении российские войска поразили за минувшие сутки более 20 украинских военных, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Минобороны уточнило, что в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Как указали в ведомстве, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожено 42 БПЛА Украины в районах Очеретоватого, Нового, Ульяновки, Харьково Запорожской области, Площанки, Белогоровки, Рубежного ЛНР, Спорного, Соледара, Горловки ДНР, Новой Маячки и Великой Лепетихи Херсонской области.

В воскресенье утром Минобороны сообщило, что в Черном море северо-восточнее острова Змеиный авиацией уничтожены катера производства США Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины.

Напомним, над акваторией Черного моря у побережья Крыма силами ПВО сбито восемь украинских беспилотников самолетного типа.