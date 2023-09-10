В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Нагорный Карабах достиг договоренностей с Азербайджаном
Reuters заявило о договоренности Нагорного Карабаха с Азербайджаном открыть дороги для гуманитарных грузов
Нагорный Карабах согласился открыть дороги для гуманитарных грузов с территории, контролируемой Азербайджаном, в обмен на восстановление дорожного сообщения с Арменией, сообщают СМИ.
Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что оба маршрута «откроют одновременно». При этом функционирование азербайджанского КПП на дороге в Армению не прекратится, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Позднее Гаджиев заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что договоренность о пропуске в Нагорный Карабах российской гуманитарной помощи не связана с открытием Лачинского коридора и дороги Агдам – Ханкенди. Он пояснил, что «продовольственный груз Российского Красного Креста отправится по дороге Агдам – Аскеран в направлении Ханкенди», причем это «отдельная договоренность», которую не следует «путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам – Ханкенди и Лачин – Ханкенди для доставки грузов Международного комитета Красного Креста».
Также Гаджиев осудил выборы в непризнанном Нагорном Карабахе.
Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики тайным голосованием выбрал новым главой непризнанной территории Самвела Шахраманяна, передает РИА «Новости».
Напомним, Лачинский коридор – единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению. В конце 2022 года его заблокировали жители Азербайджана. Позднее Азербайджан официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. В июне 2023 года Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.