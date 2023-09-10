Нагорный Карабах достиг договоренностей с Азербайджаном

Reuters заявило о договоренности Нагорного Карабаха с Азербайджаном открыть дороги для гуманитарных грузов

Tекст: Антон Антонов

Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что оба маршрута «откроют одновременно». При этом функционирование азербайджанского КПП на дороге в Армению не прекратится, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Позднее Гаджиев заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что договоренность о пропуске в Нагорный Карабах российской гуманитарной помощи не связана с открытием Лачинского коридора и дороги Агдам – Ханкенди. Он пояснил, что «продовольственный груз Российского Красного Креста отправится по дороге Агдам – Аскеран в направлении Ханкенди», причем это «отдельная договоренность», которую не следует «путать с предложением об одновременном открытии дорог Агдам – Ханкенди и Лачин – Ханкенди для доставки грузов Международного комитета Красного Креста».

Также Гаджиев осудил выборы в непризнанном Нагорном Карабахе.

Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики тайным голосованием выбрал новым главой непризнанной территории Самвела Шахраманяна, передает РИА «Новости».

Напомним, Лачинский коридор – единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению. В конце 2022 года его заблокировали жители Азербайджана. Позднее Азербайджан официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. В июне 2023 года Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

