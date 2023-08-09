Хуснуллин рассказал об обеспечении теплом городов в ЛНР

Хуснуллин рассказал о ходе обеспечения теплом городов в ЛНР

«Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры населенных пунктов Северодонецкой агломерации и близлежащих районов ведем планово начиная с 2022 года. На сегодня в 166 многоэтажках и 40 соцобъектах уже закрыли тепловой контур, отремонтировали кровли, заменили отопительное оборудование. Одновременно силами федеральных заказчиков и регионов-шефов ремонтируется более 167 км тепловых сетей, из которых 100 км уже приведено в нормативное состояние», – приводятся его слова на сайте правительства.

«Также предстоит привести в порядок почти 25 км водопроводных и 7,5 км канализационных сетей. В настоящее время специалисты проводят на объектах ревизию запорной арматуры, производят замену и ремонт труб, промывку тепловых сетей», – рассказал Хуснуллин.

Он отметил, что в том числе масштабные работы проводятся на объектах теплогенерации. Так, в Северодонецке под контролем специалистов ППК «Фонд развития территорий» (ФРТ) завершено восстановление поврежденной котельной, которая обеспечивает теплом жителей целого микрорайона.

«Одна из ключевых задач, поставленных перед ФРТ руководством страны, – подготовить поврежденные и изношенные объекты и сети коммунальной инфраструктуры в новых регионах к прохождению предстоящего отопсезона. В частности, в Северодонецке в ноябре 2022 года в кратчайшие сроки мы запустили в работу котельную, и уже прошлой зимой она обеспечила теплом жителей более 8 тыс. квартир, расположенных в 185 многоэтажных домах. Сейчас проводятся технические мероприятия по подготовке этого важного объекта», – уточнил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

«К началу отопительного периода 2023–2024 годов котельная будет полностью готова к работе. Планируем, что предстоящей зимой к ее теплоснабжающим мощностям будет подключено более 220 многоквартирных домов в Северодонецке», – добавил он.

Кроме того, как сообщил Шагиахметов, в Северодонецке ФРТ продолжает реконструкцию еще одной котельной мощностью 60 МВт. Также проведено обследование сетей теплоснабжения, благодаря чему определены участки, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. В настоящий момент фонд приступает к работам по их замене.