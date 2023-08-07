СМИ назвали размер финансовой помощи Киеву со стороны США

  • У турецкого порта Дериндже прогремел взрыв
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    Встреча в Джидде похоронила «мирный план» Зеленского
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»
    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные
    Ростех анонсировал использование беспилотного вертолета в рамках СВО
    В результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек
    Путин призвал Ростех увеличить производство новейшего вооружения
    Зарубежные почтовые ящики предложили перенести на xmail.ru
    В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    10 комментариев
    Новости
    16:24Названа вероятная причина взрыва в порту в Турции

    Взрыв в порту Дериндже города Коджаэли мог произойти из-за детонации зерновой взвеси, специалисты продолжают изучать детали происшествия, сообщил губернатор провинции Седдар Явуз в эфире телеканала ТРТ.

    16:15СМИ назвали размер финансовой помощи Киеву со стороны США

    США выделили Украине с февраля 2022 года финансовую помощь в размере 66,2 млрд долларов – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и Госдепа США.

    16:07Путин призвал успеть занять нишу западных авиапроизводителей

    Западные авиапроизводители хотят вернуться на российский рынок, но отечественным компаниям необходимо занять эту нишу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    15:59В Минздраве опровергли введение дополнительных ограничений на УЗИ

    Дополнительные ограничения на прохождение ультразвукового исследования (УЗИ) вводиться не будут, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

    15:52В результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек

    В турецком порту в городе Коджаэли в результате взрыва десять человек получили ранения, причины выясняют правоохранительные органы.

    15:44Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные

    Сотовые операторы призвали своих абонентов провести актуализацию своих персональных данных во избежание отключения услуг связи, сообщают в пресс-службах «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

    15:36Чемезов: Ростех выполняет все необходимые объемы производства вооружения для СВО

    Предприятия Ростеха полностью закрывают необходимые объемы производства вооружения для СВО, которые требуются на сегодняшний день, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    15:29У турецкого порта Дериндже прогремел взрыв

    Взрыв прогремел в понедельник возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции, сообщает агентство IHA.

    15:21Путин удивился названию российской системы авиабронирования

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

    15:14Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»

    Производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет» нужно увеличить, они очень эффективно себя показали, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    15:07Ростех анонсировал использование беспилотного вертолета в рамках СВО

    Беспилотник вертолетного типа БАС-200 будет применяться в рамках спецоперации на Украине, соответствующие испытания уже проводятся Ростехом, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    14:56Министра обороны Литвы заподозрили в разглашении секретных данных

    В Литве генпрокуратура начала расследовать возможное предание министром обороны Арвидасом Анушаускасом огласке секретной информации о планах приобретения танков.

    14:54Путин призвал Ростех увеличить производство новейшего вооружения

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    14:51Чемезов заявил о выполнении гособоронзаказа в 2022 году на 99,5%

    Выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) за 2022 год составило 99,5%, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    14:45Virgin Galactic впервые решила отправить в космос мать и дочь

    Студентка из Абердинского университета в Шотландии и ее мать отправятся в космос в четверг после того, как выиграли в лотерею места на второй коммерческий рейс Virgin Galactic, сообщает вещательная корпорация Би-Би-Си

    7 августа 2023, 16:15

    СМИ назвали размер финансовой помощи Киеву со стороны США

    The Washington Post: Украина получила от США 66,2 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США выделили Украине с февраля 2022 года финансовую помощь в размере 66,2 млрд долларов – это крупнейший объем поддержки, которую Вашингтон выделял другой стране со Второй мировой войны, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона и Госдепа США.

    США направили Украине боевую технику из запасов Пентагона на общую сумму примерно 23,5 млрд долларов. Также Штаты взяли на себя долгосрочные обязательства по поддержке Украины и финансированию производства вооружений в размере 18 млрд долларов и предоставили субсидии на закупку западного оружия на сумму 1,5 млрд долларов, передает ТАСС.

    Кроме того, Украине выделено около 20,5 млрд долларов экономической и 2,6 млрд долларов гуманитарной помощи.

    Сотрудник Брукингского института Майкл О'Хэнлон напомнил, что по «плану Маршалла» США передали Европе около 150 млрд долларов за три года. Также в статье приведены данные о помощи Вашингтона другим странам в 2022 и 2023 году. Израиль получил 8,6 млрд долларов, Египет – 3,3 млрд, Иордания – 2,9 млрд.

    Ранее сообщилось, что США решили выделить новый пакет военной помощи Украине на 1,3 млрд долларов.

    6 августа 2023, 18:34
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    Саудовские власти представили альтернативный мирный план по Украине
    @ Antonin Vincent/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает агентство DPA.

    Агентство уточняет, что план был представлен не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Также утверждается, что Россия была проинформирована о плане, передает РИА «Новости».

    В план входит целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.

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    7 августа 2023, 07:56
    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Бывший экономист МВФ Ву: Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели

    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что Россия воюет оружием, которым еще не обладала 18 месяцев назад, поскольку в то время его еще не существовало. «И это для меня самое впечатляющее», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит», признался, что на него «русские снова произвели действительно сильное впечатление».

    Российские военные постоянно учатся, анализируют прошлые ошибки, а технологическое развитие, которое они демонстрируют, буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, добавил Ву.

    Ранее американские СМИ писали, что неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

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    6 августа 2023, 17:15
    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины

    Сальдо заявил о трех пробоинах на Чонгарском мосту после удара ВСУ

    На Чонгарском мосту после удара ВСУ образовались пробоины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24», на Чонгарском мосту есть три пробоины, которые не нарушили несущую часть моста, но нарушили движение по нему, передает РИА «Новости».

    По его словам, по мосту, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, интенсивность движения невысока, большей частью местные жители и туристы пользуются. Пока движение не восстановлено, но будет восстановлено к концу сегодняшнего дня.

    Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пункт пропуска «Чонгар» временно не работает после ракетной атаки украинских войск на Чонгарский автомобильный мост.

    В воскресенье глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма, часть ракет сбита силами ПВО, но есть одно попадание.

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    6 августа 2023, 23:51
    На Украине раскрыли детали переговоров в Джидде

    Ермак: Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская делегация в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5- агуста, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что встречи, посвященные реализации украинской «формулы мира», проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Обсуждались вопросы обороны, предоставления киевскому режиму так называемых гарантий безопасность, а также зерновое соглашение, рассказал глава офиса президента Украины.

    Он уточнил, что украинская сторона провела переговоры с делегациями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В консультациях в Джидде приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, передает ТАСС сообщение Саудовского агентства печати.

    Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (21)
    6 августа 2023, 20:42
    Украина получила от Франции ракеты SCALP

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получил от Парижа ракеты дальнего радиуса действия SCALP, видео об этом опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    На видео он показывает одну из полученных ракет SCALP, публикация сделана по случаю дня воздушных сил украинских войск, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км.

    Коментарии (50)
    7 августа 2023, 07:39
    В США предположили личную причину Байдена поддерживать Украину

    Республиканец Рамасвами: Байден помогает Украине, поскольку он «на крючке» у Киева из-за коррупции

    В США предположили личную причину Байдена поддерживать Украину
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Поддержку киевского режима американскими властями можно объяснить коррупцией семьи Джо Байдена, заявил претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2024 году Вивек Рамасвами.

    Рамасвами на предвыборном мероприятии в штате Айова заявил, что целью американских вооруженных сил является продвижение интересов страны и защита родины, а не какой-то «бесцельный случайный конфликт», который, «возможно, является компенсацией за частную взятку в размере 5 млн долларов от Burisma, полученную членом семьи президента США», передает РИА «Новости».

    Республиканец назвал «платеж» Хантеру Байдену коррупцией. Он считает «вполне вероятным» то, что этот эпизод связан с политикой действующего президента США на украинском направлении.

    Ранее сообщалось, что Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings. При этом, согласно мемуарам сына американского президента, он провел это время «в непрекращающемся загуле».

    Напомним, в США на этом фоне предлагают объявить Байдену импичмент.

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    7 августа 2023, 12:58
    МИД назвал «формулу мира» Зеленского бессмысленным ультиматумом
    МИД назвал «формулу мира» Зеленского бессмысленным ультиматумом
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ни один из ее («формулы» – прим. ВЗГЛЯД) десяти пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. На такой основе мирное урегулирование невозможно», – говорится на сайте ведомства.

    Захарова пояснила, что, продвигая «формулу» Зеленского, Киев и страны Запада пытаются принизить высокое значение мирных предложений других государств и монополизировать даже право на их выдвижение.

    Москва высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы дружественных стран Глобального Юга.

    Россия надеется, что ее единомышленники по БРИКС и другие партнеры поделятся своими оценками организованной по инициативе Киева встречи в Джидде в период 5-6 августа с участием стран «Группы семи».

    Захарова подчеркнула, что без участия России и учета ее интересов любые встречи по тематике конфликта на Украине не имеют смысла.

    При этом Москва открыта к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения.

    Напомним, консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран прошли в Джидде, где был представлен план по урегулированию конфликта.

    Коментарии (22)
    7 августа 2023, 12:24
    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США

    Германский политолог Рар: Встреча в Джидде по конфликту на Украине меняет соотношение сил в геополитике

    Рар: Глобальный Юг взял на себя инициативу по конфликту на Украине без оглядки на США
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Готовность стран Глобального Юга брать на себя ответственность за разрешение конфликта на Украине меняет соотношение сил в геополитике. Прямо сейчас мы наблюдаем строительство многополярного миропорядка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    «Встреча в Джидде может стать важным историческим событием. Кто знает, возможно, мы имеем дело с новой Ялтинской конференцией 1945 года. Впервые в большой политике развивающиеся страны, ставшие автономными державами в многополярном мире, взяли на себя ответственность за налаживание международных отношений без оглядки на США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Сам факт проведения подобных консультаций под эгидой государств Глобального Юга, а не Вашингтона, меняет соотношение сил в геополитике. Мы наблюдаем постепенный отказ от однополюсной системы во главе с западными странами в пользу истинного международного многообразия. Переговоры будут продолжены в таком же составе, но уже под руководством Индии», – отмечает эксперт.

    «Примечательно, что в ходе обсуждений участники практически не уделяли внимания «формуле мира» Владимира Зеленского. Этого и стоило ожидать: его инициатива означает не что иное, как капитуляцию России. Разумеется, подобные предложения со стороны Украины не могут быть серьезно рассмотрены на международном уровне», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим предложения Зеленского, скорее всего, не будут фигурировать в дальнейших консультациях. Однако теперь участники саммита в Джидде будут ждать реакции на итоги встречи со стороны РФ. Очевидно, что государства Глобального Юга хотят увидеть встречные предложения от Москвы», – резюмирует Рар.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

    Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

    В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

    Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

    Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

    Коментарии (22)
    7 августа 2023, 14:25
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю возле Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние трое суток продвижение российских войск на этом направлении составило 11 км по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Купянском, Котляровкой и Берестовым Харьковской области.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    В течение последних суток ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

    На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены три атаки противника под Успеновкой и Работино Запорожской области.

    У Новоселовки Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Яблоневого и Новоданиловки Запорожской области.

    За сутки ликвидированы около 80 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ у Белогоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника около Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки ДНР.

    Потери противника составили до 135 военнослужащих, два танка, шесть машин пехоты, американская артсистема М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмовых групп противника под Урожайным ДНР.

    Армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Старомайорского ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубица Д-30.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Серебрянского лесничества.

    Нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Райгородком, Петровским, Площанкой и Червоной Дибровой ЛНР. Ликвидированы более 65 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за минувшие сутки уничтожены до 20 военнослужащих, две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

    Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады теробороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ возле Середина-Буды Сумской области, Чернещины и Синьковки Харьковской области.

    В районе Ямполя ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (2)
    7 августа 2023, 12:19
    Украинского военного приговорили за убийство жителя Мариуполя

    Суд приговорил украинского военнослужащего к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов забил до смерти жителя Мариуполя. Суд отправил его в колонию строгого режима на 25 лет, сообщили в Следственном комитете.

    По данным следствия, Михайлов вместе с другими украинскими военными занимали позицию в одном из детсадов в Мариуполе. Туда был доставлен пленный житель поселка Мирный другим военным ВСУ Владимиром Орлом. Михайлову приказали провести допрос с применением силы, чтобы получить показания, но он избил до смерти безоружного мужчину, после чего вместе с сослуживцем сбросил его тело в канализацию и поджег, следует из сообщения в Telegram-канале СКР.

    Позже Михайлов с Орлом также допрашивали с применением силы еще двух мирных жителей за их пророссийские взгляды, избивали людей прикладами автоматов.

    Следователи установили командиров ВФУ, кто отдавал приказы пытать и убивать людей, против них возбуждены уголовные дела, объявлен розыск.

    Кроме того, следователи доказали, что мотивом убийства явилась политическая и идеологическая ненависть к потерпевшему, не поддерживающему действующую власть в Киеве. Михайлов признал свою вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, уголовное дело в отношении Владимира Орла рассматривается в суде.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.

    Коментарии (3)
    7 августа 2023, 14:31
    В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ) советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Он подчеркнул, что единственной основой для переговоров может быть «формула мира» Зеленского. Подоляк еще раз подчеркнул, что решить конфликт на Украине возможно лишь выводом «российских войск за границы 1991 года», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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    6 августа 2023, 22:15
    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине

    В Нью-Йорке напротив здания ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия

    Напротив здания ООН в Нью-Йорке устроили протест против помощи Украине
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходил акция, участники которой выступили против оказания киевскому режиму финансовой помощи и поставок Украине вооружений.

    В акции принимают участие десятки людей. Они держат плакаты с призывами прекратить вооружать Украину и начать мирные переговоры, не выдвигая никаких предварительных условий, причем как можно скорее. Некоторые также требуют роспуска НАТО, передает РИА «Новости».

    Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр, которая принимает участие в акции, назвала политику Вашингтона на украинском направлении «преступно безумной». Так, поставки президентом США Джо Байденом кассетных боеприпасов ВСУ она считает преступлением против человечности. Лучшее, что США могли бы сейчас сделать, так это прекратить посылать деньги и оружие Украине, заявила она.

    В свою очередь кандидат на выдвижение в президенты США на предстоящих выборах от Либертарианской партии Майк тер Мэтт считает, что поддержка киевского режима, которая приводит к опосредованной войне США с Россией, не отвечает долгосрочным интересам Соединенных Штатов.

    Акция инициирована движением «Человечество за мир», на сайте которой отмечается, что опасность ядерной войны сегодня «возросла до такой степени, что ни один мыслящий человек на планете больше не может ее игнорировать».

    Помимо прочего участники акции собрались почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки», которые, как напомнили он, были осуществлены США.

    Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил о прокси-войне США с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    Коментарии (5)
    7 августа 2023, 13:08
    В Совфеде оценили итоги встречи по Украине в Джидде

    Сенатор Долгов: Попытка Вашингтона настроить нейтральные государства против России на встрече в Джидде провалилась

    В Совфеде оценили итоги встречи по Украине в Джидде
    @ Saudi Press Agency/REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Переговоры в Джидде – это неудачная попытка Вашингтона затянуть нейтральные государства в антироссийскую коалицию. Американцам необходимо понять, что мирное урегулирование на Украине невозможно без учета интересов Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Саудовской Аравии завершилась двухдневная встреча по Украине.

    «Никакого мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России быть не может. И мы неоднократно говорили, что ключевой аспект решения вопроса – обеспечение безопасности нашей страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Скорее всего, инициатором встречи в Джидде выступали Штаты, которые хотели расширить антироссийскую коалицию. Для этого и были приглашены государства, занявшие преимущественно нейтральную позицию по СВО», – отмечает собеседник.

    «Но попытка очевидно провалилась. Страны понимают, что их долгосрочные интересы куда важнее мнения и планов Вашингтона. Но также стоит признать тот факт, что США нацелены на игру вдолгую. И они продолжат работать на достижение своих целей», – акцентировал он.

    «Кроме того, я бы не стал слишком сильно радоваться тому, что Украина отошла от так называемой формулы мира Зеленского. Любые предложения со стороны киевских властей на самом деле исходят из Вашингтона. А США не оставляют идеи максимального ослабления России», – подчеркнул сенатор.

    «России сейчас необходимо разъяснять свою точку зрения тем странам, которые готовы объективно подходить к оценке украинского конфликта. Кроме того, нам необходимо формировать новую реальность непосредственно на поле боя. Именно на фронте будет поставлена точка в этом противостоянии», – пояснил Долгов.

    Сенатор Андрей Климов также дал оценку прошедшим в Джидде переговорам. «Я не очень доверяю американским СМИ и тем более бюрократам из ЕС, но знаю, что если бы им было чем похвалиться, то они бы уже это сделали на 300% минимум», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Похоже, что хвастаться оказалось нечем. Представители нейтральных государств не стали бездумно выполнять указания западных стран и не примкнули к антироссийской коалиции. Остальное пока детали, хотя и небезынтересные для специалистов», – подчеркнул сенатор.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

    По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

    Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании  Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

    В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

    Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

    Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

    Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

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    6 августа 2023, 17:45
    На Украине советские самолеты изменили для использования ракет Storm Shadow

    Tекст: Ольга Иванова

    Советские боевые самолеты были модернизированы на Украине таким образом, чтобы их можно было использовать для западного вооружения, например ракет Storm Shadow и AGM HARM, сообщил командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук, говорится на сайте офиса украинского президента.

    Также отмечается, что Олещук заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, а также осмотрел штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М, истребители Су-27 и МиГ-29, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для ВСУ могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте Минобороны Британии.

    Коментарии (4)
    6 августа 2023, 20:23
    Bloomberg: Новый раунд переговоров по Украине может состояться до саммита G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Еще до сентябрьского саммита лидеров G20 может состоятся новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского дипломата.

    Он сообщил, что ни одна из присутствовавших на переговорах в Джидде стран не потребовала присутствия России на следующем раунде, передает РИА «Новости».

    Французский дипломат также заявил, что Китай занял «конструктивный подход» к переговорам по Украине, но настаивает на прекращении огня.

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в субботу в Джидде, переговоры будут длиться два дня. Позже Corriere della Sera сообщила, что участники встречи в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине достигли соглашения по двум вопросам после первого дня консультаций.

    СМИ сообщили, что власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине.

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