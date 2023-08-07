В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
В Новой Каховке предотвратили теракт на детской площадке
ФСБ: В Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадке
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в УФСБ по региону.
По сообщению ведомства, УФСБ совместно с ГУ МВД по Херсонской области предотвратили теракт в Новой Каховке. Там добавили, что на территории детской площадки было обнаружено взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению, передает ТАСС.
Взрывчатку деактивировал робот-сапер, ведется следствие.
Ранее правоохранительные органы раскрыли ячейку планировавших теракты в людных местах Новой Каховки украинских террористов.