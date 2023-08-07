Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элен Каррер д'Анкос

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент отметил, что Элен Каррер д'Анкос была выдающимся ученым и общественным деятелем. Она была большим другом России, гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической родине, передает РИА «Новости».

Многочисленные научные труды Каррер д'Анкос, посвященные России, пользовались заслуженным признанием.

Российский лидер добавил, что с теплотой вспоминает беседы с Каррер д'Анкос. Он выразил уверенность, что ее интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между народами России и Франции.

Напомним, известный специалист по истории России, первая женщина, ставшая главой Французской академии, Элен Каррер д'Анкос умерла в возрасте 94 лет.