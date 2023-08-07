В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.0 комментариев
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элен Каррер д'Анкос
Президент Владимир Путин принес соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – крупного специалиста по истории России Элен Каррер д'Анкос. Глава государства подчеркнул, что она была другом России и гордилась русскими корнями.
Президент отметил, что Элен Каррер д'Анкос была выдающимся ученым и общественным деятелем. Она была большим другом России, гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической родине, передает РИА «Новости».
Многочисленные научные труды Каррер д'Анкос, посвященные России, пользовались заслуженным признанием.
Российский лидер добавил, что с теплотой вспоминает беседы с Каррер д'Анкос. Он выразил уверенность, что ее интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между народами России и Франции.
Напомним, известный специалист по истории России, первая женщина, ставшая главой Французской академии, Элен Каррер д'Анкос умерла в возрасте 94 лет.