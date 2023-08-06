Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ успешно отразили восемь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

В пресс-службе уточнили, что потери противника составили до 50 украинских военных, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы «Мста-Б».

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях.