Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Харьковской области и ЛНР

  • ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
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    Как Украина делает русских народом второго сорта
    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины
    МИД: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    Под Москвой сбит украинский беспилотник
    Киев пообещал Польше «жесткую конкуренцию» после боевых действий
    Польша отключила нитку нефтепровода «Дружба» из-за утечки
    ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки
    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    29 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    7 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    26 комментариев
    Новости
    13:56Артист балета Владимир Кудряшов скончался на 101 году жизни

    Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался в возрасте 100 лет, сообщили в Большом театре.

    13:37Самый жаркий день лета зафиксировали в Москве

    Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню воскресенья прогрелся до 30,5 градуса, сообщили в метеобюро Москвы.

    13:22Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Харьковской области и ЛНР

    Российская армия отразила восемь атак и контратак ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР) и продолжила улучшать тактическое положение, сообщили в Минобороны России.

    13:14Память погибшего фотокора Андрея Стенина почтили в Донбассе

    Жители города Снежное почтили память погибшего в Донбассе фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина и других мирных жителей, передает источник с места событий.

    13:08Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины

    В Киеве отзеркалили в выгодном для себе свете позицию польских экспертов о конкуренции с Варшавой. Причем изначально речь шла преимущественно о соперничестве в сельском хозяйстве и продовольствии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что по окончании боевых действий Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей.

    13:05ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях

    Российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях, заявили в Минобороны России.

    12:57Во Внуково сняли ограничения на выпуск и прием самолетов

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов во Внуково сняты, аэропорт работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе аэропорта.

    12:49Марат Хуснуллин посетил ЛНР

    Вице-премьер Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Луганскую Народную Республику, в ходе которой провел совещание о социально-экономическом развитии региона, сообщила пресс-служба правительства.

    12:41ВС России предотвратили «мясной штурм» ВСУ в Запорожской области

    ВСУ предприняли попытку атаки в районе Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, но понесли потери и отошли, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    12:16Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье

    Украинский БПЛА уничтожен комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

    12:06Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    12:04Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их движение объединило во всех регионах России чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    11:55В ЕС назвали количество принятых на лечение украинцев

    Более 2,4 тыс. граждан Украины приняты на лечение в 21 одной стране Евросоюза из 27, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

    11:54Во Внуково закрыли воздушную зону

    В столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

    11:44Польша отключила нитку нефтепровода «Дружба» из-за утечки

    Одну из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили в связи с обнаружением утечки на территории Польши, сообщил польский оператор магистрали PERN.

    6 августа 2023, 13:22

    Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Харьковской области и ЛНР

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия отразила восемь атак и контратак ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике (ЛНР) и продолжила улучшать тактическое положение, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ успешно отразили восемь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

    В пресс-службе уточнили, что потери противника составили до 50 украинских военных, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы «Мста-Б».

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях.

    5 августа 2023, 16:09
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.

    Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.

    Коментарии (24)
    5 августа 2023, 19:17
    Взрывы произошли в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, передает ТАСС.

    В настоящее время воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины: сначала сигнал прозвучал в Киеве, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем распространился на остальные регионы страны, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

    Коментарии (41)
    5 августа 2023, 17:30
    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер: При отказе Киева принять условия Москвы России придется освободить Одессу, Николаев и Харьков

    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков, заявил американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

    Он заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что украинцы ведут опасную игру. Эксперт выразил уверенность, что если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу. Более того, по его словам, в случае продолжения конфликта и отказа Киева принять условия Москвы Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков. При этом Риттер подчеркнул, что после освобождения Россия не отдаст эти города, передает RT.

    Напомним, в июле ВС России нанесли удары возмездия по целям в Одессе и Николаеве.

    Коментарии (43)
    5 августа 2023, 18:48
    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Захарова: Атака Киева против российского судна в Керченском проливе не останется без ответа

    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что подобным варварским акциями нет оправдания. Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает террористическую атаку киевского режима, грозившую гибелью экипажа и экологической катастрофой, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Она отметила, что власти Украины не встречают осуждения Запада, и активно применяет новые террористические методы.

    Ранее ООН призвала все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.

    Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (33)
    5 августа 2023, 15:36
    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Минобороны: Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в Министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что оба танка противника были уничтожены в первые минуты боя наводчиком-оператором Алексеем Неустроевым, в следующие полчаса – один бронетранспортер М113 и пять американских MaxxPro вместе с десантом.

    Кроме того, после уничтожения всей колонны бронетехники, российский экипаж танка продолжал прикрывать российские подразделения. Танкисты «Алеши» представлены министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героев России.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (27)
    5 августа 2023, 18:30
    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами

    Командир разведчиков: ВСУ пытается следить FPV-дронами за российскими командирами под Соледаром

    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами
    @ mil.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пытается охотиться FPV-дронами за транспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта, сообщил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».

    Командир пояснил, что средняя стоимость FPV-дрона около 45 тыс. рублей, его удар наносит значительный ущерб, поэтому украинские силовики начали его активно использовать возле Соледара, передает РИА «Новости».

    По словам военного с позывным «Амиго», ВСУ также переделали сельскохозяйственные дроны под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО.

    Коментарии (5)
    5 августа 2023, 20:17
    Разведчик рассказал о выкуривании ВСУ на купянском участке фронта

    Разведчик с позывным «Горец» рассказал о выкуривании ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России продвигаются на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Горец».

    По его словам, разведчики выкуривают ВСУ с их позиций с минометчиками, артиллеристами. Работают и штурмовики, и пехота, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что на купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

    Коментарии (4)
    5 августа 2023, 19:40
    Взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях на Украине

    Взрывы в районе военного аэродрома произошли в Хмельницкой области на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ пишут о взрывах в Хмельницкой области, очевидцы сообщают, что ракеты прилетели в район военного аэродрома, передает ТАСС.

    Также сообщается, что взрывы слышны в Житомире на северо-западе Украины.

    Ранее на всей территории Украины в третий раз за день объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.

    Коментарии (34)
    5 августа 2023, 17:58
    Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР

    Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР

    Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство обороны России опубликовало кадры боя, в ходе которого военнослужащие подразделений «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

    Видео размещено Telegram-канале военного ведомства.

    Отмечается, что по итогам боевых действий под российский контроль перешли 11 опорных пунктов ВСУ. Украинские националисты потеряли более 100 человек, шесть боевиков сдались в плен.

    Об освобождении Новоселовского сообщалось ранее в субботу.

    Коментарии (2)
    5 августа 2023, 17:23
    В Саудовской Аравии начались консультации по Украине

    Al-Ekhbariya: В Саудовской Аравии началась встреча по Украине с участием 30 стран

    В Саудовской Аравии начались консультации по Украине
    @ Reisinger/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в Джидде, переговоры будут длиться два дня, сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.

    По данным СМИ, встреча в Джидде проходит с участием США, Великобритании, Индии, ЮАР и других стран, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что встреча для консультаций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной пройдет в Джидде на уровне советников по национальной безопасности ряда государств.

    NYT сообщало, что Запад будет вынуждать президента Украины Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой и Киев знает это.

    Напомним, Россию на встречу по урегулированию конфликта с Украиной не пригласили, но власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

    Коментарии (9)
    5 августа 2023, 14:38
    Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен

    Губернатор Развожаев: Надводный беспилотник, обнаруженный в открытом море в Севастополе, уничтожен

    Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен
    @ Минобороны РФ/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев написал в своем Telegram-канале, что обнаруженный надводный беспилотник был уничтожен далеко от берега.

    Спецслужбы, как сообщил губернатор, сняли ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавы.

    Ранее в открытом море в севастопольской морской зоне был обнаружен надводный беспилотник. Спецслужбы приняли решение ограничить движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

    Коментарии (6)
    6 августа 2023, 13:05
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные уничтожили две украинские авиационные базы в Хмельницкой и Ровенской областях, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, сегодня ночью ВС РФ поразили групповым ударом высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования авиационные базы Украины в районах Староконстантинова Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» на Краснолиманском направлении отбили атаку ВСУ, порядка 100 боевиков ликвидированы.

    Коментарии (8)
    5 августа 2023, 15:51
    ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер

    ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта в связи с атакой на российский танкер

    ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер
    @ Marc John/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ООН призывает все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявили в офисе генерального секретаря всемирной организации.

    В ООН отметили, что видели сообщения об инциденте с российским танкером в Керченском проливе, но не могут их подтвердить. Во всемирной организации призвали Россию и Украину воздержаться от любой риторики и действий, которые могут привести к обострению конфликта, передает ТАСС.

    Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ответом на эту атаку могут стать удары по Западной Украине, «которая скоро отвалится Польше».

    Коментарии (6)
    5 августа 2023, 15:02
    Украина наказала киберспортсменов за игру в команде с россиянами

    Украинская федерация киберспорта наложила санкции на игроков за выступление в одной команде с россиянами

    Украина наказала киберспортсменов за игру в команде с россиянами
    @ @Team__Spirit

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с россиянами, сообщил представитель организации Максим Раймер.

    Под санкции попали украинские спортсмены Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков, которые три года выступают в команде с россиянами Ярославом Найденовым, Магомедом Халиловым и Денисом Сигитовым, передает ТАСС.

    Также в санкционный список включили игроков в Counter Strike: Global Offnesive (CS: GO) Игоря Жданова, Мирослава Плахотя и Захара Силедчика.

    Ранее Team Spirit получила 5 млн призовых за победу в турнире Riyadh Masters в Саудовской Аравии.

    В апреле прошлого года команду Virtus.pro по Dota 2 дисквалифицировали после того, как ее игрок Иван Москаленко (Pure) нарисовал букву Z на мини-карте во время матча.

    Коментарии (0)
    5 августа 2023, 18:57
    Названы сроки обследования атакованного беспилотником российского танкера

    Росморречфлот: Водолазы завершат обследование получившего пробоину танкера «Сиг» до конца дня

    Tекст: Вера Басилая

    Обследование танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения в результате атаки украинского беспилотника у Керченского пролива, планируется завершить до конца дня, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

    В сообщении агентства отмечается, что для изучения пробоины прибыло судно «Водолаз Кузьминых» с водолазной станцией, оборудованием и специалистами, передает ТАСС.

    Ремонтные работы планируется провести 6 августа после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины. Отмечается, что внутрь танкера вода не поступала, само машинное отделение задраено, разлива топлива нет.

    В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что разлива топлива нет.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (0)
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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