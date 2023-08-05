В Тель-Авиве на протесты собрались около 100 тыс. израильтян

Tекст: Алексей Дегтярев

Массовая акция прошла вопреки тому, что несколько часов назад в центре Тель-Авива произошло нападение, в ходе которого погиб сотрудник полиции, передает РИА «Новости».

На улице Каплан в центре города собралось якобы чуть более 100 тыс. человек, сообщили местные телеканалы. Организаторы заявили, что митинги проводились в 150 местах по всей стране.

Район протеста заблокировали для движения, на месте дежурили полиция и медики.

Протестующие обвиняли Нетаньяху в намеренной кампании по провоцированию кризиса в Израиле и подрыву верховенства права.

В конце июля в Тель-Авиве стихийную акцию протеста против судебной реформы разгоняли водометами.