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В Тель-Авиве на протесты собрались около 100 тыс. израильтян
Жители Израиля продолжили протесты против судебной реформы, продвигаемой правительством премьера Биньямина Нетаньяху, в Тель-Авиве на митинги собрались десятки тысяч человек.
Массовая акция прошла вопреки тому, что несколько часов назад в центре Тель-Авива произошло нападение, в ходе которого погиб сотрудник полиции, передает РИА «Новости».
На улице Каплан в центре города собралось якобы чуть более 100 тыс. человек, сообщили местные телеканалы. Организаторы заявили, что митинги проводились в 150 местах по всей стране.
Район протеста заблокировали для движения, на месте дежурили полиция и медики.
Протестующие обвиняли Нетаньяху в намеренной кампании по провоцированию кризиса в Израиле и подрыву верховенства права.
В конце июля в Тель-Авиве стихийную акцию протеста против судебной реформы разгоняли водометами.