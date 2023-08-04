Зеленскому направили петицию из-за русского языка

К Зеленскому обратились с новой петицией об отмене русского языка

Tекст: Александра Юдина

В тексте петиции указано, что «все на Украине понимают украинский язык, даже если не хотят на нем говорить», передает ТАСС.

Авторы петиции предлагают заменить русский язык на сайте президента Украины на крымско-татарский.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. За сутки ее поддержали 926 человек. Сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.

Ранее Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает предоставить английскому языку статус международного для общения на Украине. В частности, иностранные фильмы на английском собрались показывать в кинотеатрах Украины на языке оригинала с украинскими субтитрами вместо дублированного перевода.

