Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.2 комментария
Захарова объяснила Киеву, что такое гуманизм
Представитель МИД Захарова объяснила Киеву, что такое гуманизм
Киев на свой лад оценил речь папы римского Франциска во время телемоста с католической молодежью в Петербурге, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал слова о России «деструктивным дискурсом для современного гуманизма», но знает ли он что означает слово «гуманизм», задалась вопросом официальный представить МИД России Мария Захарова.
«Во-первых… гуманизм? Подоляк и остальные киевскорежимные микробы вообще знают, что это слово означает? Гуманизм предполагает стремление принести большее благо человечеству, высшее культурное развитие нравственных способностей, основанных на человечности. Еще в XVIII веке французские мыслители-энциклопедисты видели в гуманизме филантропию – любовь к человечеству, как «кроткую, терпеливую и бескорыстную добродетель, не одобряющую зло». Казалось бы, где бандеровские факельные шествия и где кротость гуманизма? Где абсолютная ненависть к русскому и где терпимость гуманизма? Где тотальная коррупция и где бескорыстность гуманизма? Киевский режим – антигуманное и антигуманистическое новообразование по самой своей сути», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Во-вторых, добавила она, «чьи наследники сейчас у власти в Киеве? Великих укров? Сторонников теории о древнеарийском происхождении укров в нормальное время в Киеве держали в Павловке – главной психиатрической больнице на Украине – как раз между палатой, где царствовали Наполеоны и скрывались агенты далеких галактик».
«Нынче киевский режим усиленно хочет подчеркнуть, что несчастное население Украины – наследники гитлеровских выкормышей Степана Бандеры и Романа Шухевича, принесших много зла украинскому и другим народам. Нет сомнений, что через какое-то время этот мыльный пузырь тоже лопнет. Получается, что более достойного наследия у киевского режима, кроме укров и нацистских коллаборационистов, нет? Ведь и Гоголь, и Хмельницкий, и многие другие из тех, кем они еще разрешают людям гордиться, напрямую связаны с Россией, которую киевский режим из числа предков вычеркнул», – добавила представитель МИД.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что папа римский Франциск, который поддержал «русский мир», стал инструментом «российской пропаганды».
Напомним, слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II.