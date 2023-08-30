Порошенко заподозрили в попытке «рейдернуть» офис в центре Киева

На Украине рассказали о попытке Порошенко «рейдернуть» офис в центре Киева стоимостью в 100 млн долларов

Tекст: Антон Антонов

«Долги, махинации, рейдерство: шокирующая правда о партии Петра Порошенко и его окружении! Вместо того чтобы рассчитаться с долгами за аренду офисов на Лаврской 16, команда экс-президента пытается хитростью захватить этот ценный актив», – пишут украинские СМИ, публикуя видео «Порошенко – рейдер? Кто из окружения экс-гаранта и как готовит захват офисов возле Лавры?».

Как сообщают украинские СМИ, «рейдернуть» здание пытаются «оффшорные фирмы, связанные с другом и бизнес-партнером Петра Порошенко Сергеем Зайцевым». Прежде здание занимал столичный центр партии Порошенко «Европейская солидарность», но возник долг за аренду в 541,5 тыс. долларов. Офис освободили через судебного исполнителя, передает РИА «Новости».

Директор «Предприятие Киев», которое распоряжается зданием, Дмитрий Когут сообщил, что получено «требование о созыве общего собрания акционеров» для обсуждения возможного «увольнения директора и его заместителя». При этом «требование прислал участник, который в реестре появился в 2022 году», о нем «ничего неизвестно».

Украинские СМИ уверены, что речь идет о Зайцеве, на которого оформлено около 150 фирм. Сообщается, что он через ряд подозрительных сделок и подставную оффшорную компанию получил контроль над частью «Предприятия Киев».

В СМИ заявили, что «следующий этап – перехват управления компанией, или рейдерство». В случае «успеха этой аферы, новый директор просто перепишет фирму на нужного человека, и Петр Порошенко избавится от долга и получит хороший актив».

Напомним, до начала Россией специальной военной операции Порошенко на Украине грозила тюрьма. В частности, его обвиняли в госизмене и финансировании терроризма.