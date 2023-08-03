Песков: Изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий

Представитель Кремля Песков заверил, что изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий

Tекст: Александра Юдина

Из опубликованной в Telegram-канале «Мастерской новых медиа» лекции следует, что россиянам стоит быть готовыми к тому, что всю свою профессиональную жизнь они будут бок о бок жить вместе с фейками. «Причем изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий», – заметил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что в данный момент нейросети «готовят картинку, куда можно вставить лица», при этом существуют программы, с помощью которых можно поменять голос и интонацию человека.

В заключение Песков добавил, что средства обнаружения фейков, к сожалению, появляются с небольшим опозданием.

«Вам нужно обязательно владеть всей технологией, учиться и всегда проверять информацию в разных источниках», – сказал он.

Ранее корреспондент из Франции Кристель Нэан рассказала газете ВЗГЛЯД, что есть немало иностранных журналистов, которые готовы говорить правду о ситуации на Украине и бороться с тем потоком дезинформации, которая идет со стороны Запада и киевских властей.