Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских дронов под Калугой

Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских дронов над Калужской областью

Tекст: Алина Власенко

В ведомстве уточнили, что киевский режим попытался осуществить террористическую атаку с помощью шести дронов, но все они были сбиты над территорией Калужской области.

В Telegram Минобороны уточняется, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько дронов были сбиты при попытке пролета в столицу, один из них долетел до «Москва-Сити».