С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?0 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских дронов под Калугой
Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских дронов над Калужской областью
Средства противовоздушной обороны в ночь на четверг, 3 августа, уничтожили шесть украинских беспилотников над Калужской областью, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что киевский режим попытался осуществить террористическую атаку с помощью шести дронов, но все они были сбиты над территорией Калужской области.
В Telegram Минобороны уточняется, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
1 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько дронов были сбиты при попытке пролета в столицу, один из них долетел до «Москва-Сити».