  • ВС России улучшили позиции на авдеевском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Литовский национализм схлестнулся с белорусским
    Зеленский сказал, почему опасается вести бои на территории России
    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»
    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны
    В районе подмосковных Люберец уничтожен украинский беспилотник
    ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации
    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов
    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку
    В России допустили дефицит бензина на рынке без ограничения экспорта
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейский сад против остального мира

    Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.

    2 комментария
    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

    30 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Европу сохраняет рабский менталитет

    Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.

    32 комментария
    28 августа 2023, 10:43

    «Сбер» предупредил о виде мошенничества с вовлечением нескольких родственников

    Tекст: Александра Юдина

    Мошенники начали использовать новый способ выманивания денег у россиян, с вовлечением нескольких родственников жертвы, сообщают в Сбербанке.

    Уточняется, что телефонные мошенники говорят человеку, что якобы недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и похитить деньги. Далее жертву убеждают оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и вместе с личными накоплениями перевести его на «безопасный счет», после чего уточняется информация о наличии родственников, которым так же якобы «угрожает опасность», передает ТАСС.

    Согласно информации банка, новых жертв убеждают совершить аналогичные действия – несколько объединенных родственными связями человек по итогу становятся жертвами преступления.

    Как отметил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях.

    «Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность», – подчеркнул он.

    В «Сбере» напомнили, что россиянам необходимо соблюдать главные правила финансовой безопасности – ни о чем не говорить с мошенниками, ни в коем случае не сообщать персональные данные и данные родственников, а если все же возникли сомнения – перезвонить в контактный центр своего банка.

    Ранее в ЦБ заявили о сокращении краж у клиентов банков России.

    27 августа 2023, 15:29
    Норвежские СМИ: Бывалые солдаты ВСУ сходят с ума на поле боя
    Норвежские СМИ: Бывалые солдаты ВСУ сходят с ума на поле боя
    @ REUTERS/Anna Kudriavtseva

    Tекст: Ольга Иванова

    В ВСУ разочаровались в контрнаступлении и не верят в победу, бывалые солдаты сходят с ума на поле боя, а погибших бойцов некому заменить, передает норвежское издание Aftenposten.

    Как рассказал изданию фронтовой врач, он не видит в ближайшем будущем никакой победы. Собеседник издания задался вопросом, кто заменит тех, кто умрет в ближайшие несколько месяцев, передает Lenta.ru.

    Кроме того, командир роты ВСУ с позывным Шрам также заявил, что бывалые солдаты сходят с ума на поле боя.

    Напомним, украинские вооруженные силы несут колоссальные потери, которые вынуждают военнослужащих сдаваться в плен, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Коментарии (24)
    27 августа 2023, 11:56
    NYT: Генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона

    Стало известно о расхождениях действий ВСУ с рекомендациями Запада

    NYT: Генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, сообщили СМИ. Тем самым он «явно нарушает рекомендации Пентагона».

    Как пишет The New York Times, пока ВСУ медленно наступали на юге и востоке, ВС России удалось продвинуться близ Купянска на северо-востоке, из-за этого командование ВСУ решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части обширной линии фронта, несмотря на то, что они нужны в других местах, передает РБК.

    Как заявил Сырский, ВС России продолжают наносить урон ВСУ и в таких условиях необходимо оперативно принять все меры для укрепления украинской обороны на рубежах, которые находятся под угрозой, и продвигаться там, где это возможно.

    По мнению издания, стратегия ВСУ на фронте продолжает расходиться с рекомендациями западных союзников, утверждающих, что Киеву нужно было сосредоточить на одном участке фронта максимальное количество войск для попытки прорыва, вместо чего украинское командование попыталось разделить войска поровну между востоком и югом.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США вмешиваются в украинское наступление. При этом президент Украины отверг идею переброски войск с востока на юг. По его словам, на востоке находится «приблизительно 200 тыс. российских военных». «Пара дней, и (русские возьмут) Славянск, Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега. Но мы этого не допустим, и пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», – сказал Владимир Зеленский.

    Параллельно с этим критика в адрес ВСУ появилась и на страницах газеты The Wall Street Journal (WSJ). «По всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», – цитирует WSJ слова одного из украинских военных.

    Коментарии (25)
    27 августа 2023, 13:07
    Захарова высмеяла выбор гендера в гостинице Лозанны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась фото анкеты гостиницы в швейцарской Лозанне, в которой посетителям необходимо выбрать свой пол.

    Как написала Захарова в своем Telegram-канале, для того, чтобы сделать массаж в отеле в Лозанне, «надо заполнить интересную анкету».

    «Мне понравились опции «наполовину мужчина» и «наполовину женщина». Кентавр и русалка, что ли?», – задалась вопросом Захарова.

    На представленном скриншоте анкеты видно, что посетителям на выбор предлагаются несколько десятков гендеров.

    Ранее Захарова негативно отнеслась к предложению Церкви Англии использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения Бога.

    Коментарии (24)
    27 августа 2023, 20:18
    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов

    The Economist: Лишь 35-40% дронов ВСУ долетают до зоны расположения целей в России

    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ при атаках дронов на территорию России используют данные, которые им предоставляют западные партнеры, сообщает издание. При этом России удалось лишить Украину количественного преимущества в беспилотниках.

    The Economist со ссылкой на источник пишет, что только «около 35-40%» дронов долетают до зоны расположения цели, передает РИА «Новости». На этом фоне «удары по Москве, попавшие в заголовки газет, призваны оказать психологическое воздействие на россиян» и являются «пиар-проектом».

    Другой источник, «близкий к главнокомандующему Украины», сообщил, что на передовой «Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло три к одному», теперь, по его словам, у сторон «паритет».

    «Обширные возможности России в области противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы означают, что любое украинское нападение требует тщательного планирования», – добавляют авторы. Однако коррупция, бюрократия, корыстные интересы в ВПК, а также дефицит специалистов и денег тормозят создание украинцами достаточного количества дронов.

    Напомним, в Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает издание The Washington Post. По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

    Коментарии (5)
    27 августа 2023, 14:38
    Зеленский анонсировал «мощный» сентябрь для Украины
    Зеленский анонсировал «мощный» сентябрь для Украины
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что в сентябре ожидает выделения новых пакетов военной помощи для Украины.

    Он отметил, что каждый из западных партнеров информирован о потребностях Украины, республика ожидает решения о новом оборонительном пакете, передает РИА «Новости».

    «Уже начали готовиться к мощному сентябрю для Украины… Новые пакеты военной помощи для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений», – написал Зеленский.

    По словам Зеленского, в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности для Украины.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

    Коментарии (37)
    27 августа 2023, 21:33
    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России

    Зеленский исключил перенос боев на территорию России из-за риска остаться без поддержки

    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России.

    Он считает, что этого не должно случиться, поскольку тогда Украина «точно останется одна», передает РИА «Новости». Также Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей.

    Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.

    Коментарии (21)
    27 августа 2023, 12:15
    ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов

    Российский разведчик: Киев использует солдат в качестве приманки на позициях под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование использует рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

    По его словам, противник отправил своих рядовых бойцов бегать по переднему краю и выманивать снайперский огонь ВС России. Для этого заранее была подготовлена украинская артиллерия и танк, передает РИА «Новости».

    По его словам, несколько украинцев, не пригибаясь и не скрываясь, передвигались в зоне видимости российских бойцов на передовых позициях, по ним снайперы открыли огонь, уничтожив одного военнослужащего противника, в ответ по ним начала работать артиллерия противника, а позже выкатился танк и начал работать по всей площади.

    Он добавил, что противник начал использовать на данном направлении подобную тактику недавно.

    Ранее операторы научной роты Военной академии РХБЗ разработали особый трехслойный материал, накидка из которого способна полностью скрыть силуэт военнослужащего от тепловизора.

    Коментарии (37)
    27 августа 2023, 12:14
    Партию Саакашвили возмутило выступление боксера Цзю на русском языке в Батуми

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Оппозиционное саакашвилевское «Единое национальное движение» выразило возмущение выступлением на русском языке в Батуми знаменитого боксера Константина Цзю, который был приглашен в качестве гостя на спортивный турнир, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Власти Грузии – партнер России, поэтому нужно бороться против грузинских властей», – заявил секретарь партии Георгий Ботковели.

    «Власти Грузии делают все для комфорта русских в нашей стране, ущемляя права грузин», – сказал он.

    На открытии соревнований российский боксер сказал, что «чувствует себя как дома», поэтому будет говорить на русском языке.

    «Я могу говорить по-английски, но я здесь как дома. Я очень рад быть здесь», – сказал Цзю, напомнив, что начал спортивную карьеру в Грузии, выиграв чемпионат СССР в Кутаиси.

    Он сказал, что прибыл «с удовольствием» и «делится своими знаниями и опытом» на мастер-классах.

    После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, но поддерживаются гуманитарные и экономические связи.

    Коментарии (11)
    27 августа 2023, 13:44
    СК подтвердил гибель Евгения Пригожина

    СК: По результатам экспертиз, личности всех десяти погибших соответствуют списку, заявленному в полетном листе

    СК подтвердил гибель Евгения Пригожина
    @ Елена Копылова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках расследования катастрофы самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Как заявила Петренко в сообщении в Telegram-канале СК, по результатам экспертиз личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.

    Ранее в СК сообщили, что при первоначальных следственных действиях на месте крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области нашли тела десяти погибших и изъяли бортовые самописцы.

    Напомним, в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет.

    Коментарии (44)
    27 августа 2023, 19:43
    Стало известно о переносе в Японию мощностей крупнейших производителей вооружения

    СМИ: Крупнейшие производители оружия перемещают мощности в Японию

    Tекст: Ольга Иванова

    Самые крупные производители вооружения начали переносить свои операционные и производственные мощности в Японию, сообщает издание Nikkei Asia.

    Издание связывает это с тем, что Токио готовится резко увеличить расходы на оборону, передает РИА «Новости».

    Среди производителей вооружения издание называет британскую компанию BAE Systems, она к концу этого года передаст функции надзора за своими операциями в Азии из Малайзии в Японию, и американскую компания Lockheed Martin, которая уже перенесла свою азиатскую штаб-квартиру из Сингапура в Японию.

    Также французская компания Thales объединилась с японской Mitsubishi в разработке и производстве миноискателей.

    В начале августа СМИ писали, что министерство обороны Японии может запросить оборонный бюджет в размере рекордных 7 триллионов иен (48,92 млрд долларов).

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Япония назвала Россию страной, которая представляет непосредственную угрозу Европе. Об этом говорится в докладе Минобороны «Белая книга». Авторы особо отмечают сближение России и Китая. В Токио считают эти действия «демонстрацией силы против Японии». Однако в экспертной среде указывают, что ускоренная милитаризация Японии представляет серьезную угрозу не только для России.

    В частности, Япония создает потенциальные угрозы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Она не только проводит провокационные учения совместно с американцами, но претендует на российские Курилы и враждебно относится к Китаю. Кроме того, Токио лидирует в вопросе ввода санкций и начала поставки техники для украинских войск.


    Коментарии (11)
    27 августа 2023, 20:00
    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона

    Политолог Шеслер усомнилась в способности генералов ВСУ нарушить рекомендации Пентагона

    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона
    @ Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    План контрнаступления был согласован с Пентагоном до мельчайших подробностей. Штаты обладают серьезным контролем над офисом Зеленского и ВСУ, поэтому в слова о непослушании Украины верится с трудом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета The New York Times сообщила об обострении противоречий между украинскими генералами и Пентагоном из-за тактики контрнаступления.

    «Нельзя сказать, что Украина вдруг сорвалась с цепи. В конце концов, США регулируют колоссальные потоки военной техники и боеприпасов, без которых ВСУ попросту не смогут продолжать участие в конфликте. Это невероятный рычаг контроля», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Фактически, Вашингтон может шантажировать офис Зеленского простыми угрозами о прекращении поставок. Поэтому публикации западной прессы на тему того, что между ВСУ и Пентагоном есть разногласия, выглядят странно. Однако рассматривать подобные сообщения стоит в контексте политической борьбы внутри США», – отмечает собеседница.

    «Штаты уже вошли в президентскую гонку. Поэтому администрации Джо Байдена необходимо доказать обществу, что поддержка ВСУ не была ошибкой. В связи с этим американские СМИ пытаются возложить провал контрнаступления на украинцев», – подчеркивает эксперт.

    «В реальности же мы имеем, судя по всему, коллективную ошибку и недооценку мощи российских войск. Но разве правительство США может признать этот провал? Нет. Поэтому им приходится изворачиваться и прививать обществу тезис, мол, «мы все необходимое сделали, но украинцы своевольные и непослушные», – считает Шеслер.

    «При этом из публикаций западных СМИ можно понять, что американцы совершенно не понимают географической структуры подконтрольной ВСУ территории. Кажется, местные журналисты вовсе не осознают ценности Купянска и возможных последствий его взятия, зато уперлись в сухопутный коридор в Крым. Поэтому претензии, высказывающиеся в данных материалах, выглядят сомнительно», – уточняет собеседница.

    «Тем не менее, подобная волна критики в западной прессе ничего хорошего офису Зеленского и военному командованию не сулит. Я не исключаю, что некоторых персонажей и вовсе могут слить. Не из-за того, что они непослушные, а лишь для того, чтобы они взяли на себя груз поражений. Затем на их место придут новые люди, которых назовут «более компетентными и менее коррумпированными», – резюмирует Шеслер.

    Ранее стало известно о разногласиях командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского с западными союзниками. Об этом пишет газета The New York Times. Издание отмечает, что пока Украина наступала на юге и востоке, России удалось продвинуться близ Купянска, из-за чего командование противника решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части фронта.

    Как заявил Сырский, в сложившейся ситуации необходимо оперативно принять необходимые меры для укрепления украинских оборонительных позиций на рубежах. По его мнению, продвижение стоит продолжить в тех местах, где это возможно на данный момент.

    Издание отмечает, что ВСУ следовало бы сосредоточиться на одном участке фронта, собрав на нем максимально количество сил для потенциального прорыва. Однако вместо этого украинское командование «попыталось разделить войска» поровну между югом и востоком. Подчеркивается, что подобные действия напрямую противоречат действиям, рекомендованным офису Зеленского со стороны Пентагона.

    Примечательно, что критика в адрес украинского командования звучит все чаще. Так, в четверг все та же The New York Times писала, что военному руководству страны необходимо перераспределить силы в пользу «более важных со стратегической точки зрения» Мелитополя и Бердянска. Отмечается, что ВСУ необходимо прорвать российские минные поля, не взирая на потери в технике и живой силе.

    В то же время газета The Wall Street Journal пишет, что «по всем канонам военной науки, контрнаступление не стоило и начинать». В материале приводятся слова солдата ВСУ, который считает, что для подобной инициативы Украина не обладает необходимыми силами и техническими средствами.

    На серию разгромных публикаций отреагировал Владимир Зеленский. По его мнению, перебрасывать войска с востока на юг нельзя. Он отметил, что в случае реализации подобных планов, Россия за пару дней сумеет взять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепропетровск и Харьков. «Мы не отдадим Донбасс», – подчеркнул президент Украины.

    При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные эксперты усомнились в том, что ВСУ в рамках «контрнаступа» могли действовать своевольно.

    Коментарии (4)
    28 августа 2023, 00:57
    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны

    Индийский аппарат передал первые данные с Луны, почва которой оказалась неожиданно горячей

    Индийский аппарат передал неожиданные данные о почве Луны
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Индийский луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные, которые во многом меняют представления о южном полюсе Луны, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

    ISRO на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привела график измерений температурного режима на поверхности Луны, проведенных ChaSTE, поверхностным термофизическим экспериментом «Чандра». Аппарат способен производить замеры на глубине до 10 см, передает ТАСС.

    Как сообщил Press Trust of India сотрудник ISRO Би Дарукеша, полученные данные оказались неожиданными для специалистов. По его словам, все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, однако она составляет 70 градусов. «Это на удивление выше, чем мы ожидали», – сказал ученый.

    Напомним, в среду спускаемый модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» совершил успешную посадку в районе Южного полюса спутника Земли.

    Коментарии (14)
    27 августа 2023, 14:41
    Минобороны наметило три ключевых направления развития армии

    Миноброны: БПЛА, системы под управлением ИИ и артиллерия являются основными направлениями развития армии

    Минобороны наметило три ключевых направления развития армии
    @ Владимир Баранов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Беспилотники, системы под управлением искусственного интеллекта и артиллерия – три главных направления, которые нужно развивать в российской армии в контексте проведения СВО на Украине, заявил начальник главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук.

    Как указал Осадчук в эфире «Военной приемки», в условиях современных военных конфликтов существует три основных направления для развития. Он отметил, что, во-первых, это беспилотники всех видов, во-вторых, это системы управления и технологии искусственного интеллекта, поскольку это время принятия решений, это объемы информации, аналитика, объективность, и, в-третьих, это артиллерия, потому что это средства поражения. По его словам, артиллерия является «богом войны», передает телеканал «Звезда».

    В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация России на Украине будет продолжаться, чтобы предотвратить угрозу новой террористической активности.

    Песков ранее отмечал, что российская система ПВО работает эффективно при отражении атак украинских БПЛА.

    Коментарии (19)
    27 августа 2023, 10:57
    Шольц: У Германии не хватает средств на субсидирование цен на электроэнергию

    Шольц отказался выделять больше средств на борьбу с экономическим кризисом

    Шольц: У Германии не хватает средств на субсидирование цен на электроэнергию
    @ IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Германия не будет выделять дополнительные средства на борьбу с экономическим кризисом и увеличивать размер своих долгов, заявил канцлер Олаф Шольц. Он также отметил, что у правительства ФРГ не хватает средств на субсидирование цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе.

    Как указал Шольц, ЕС не считает, что Германия должна брать на себя больше обязательств. Он напомнил, что в последние годы у страны увеличились долги на сотни миллиардов евро, средства выделялись на борьбу с пандемией, и на проблемы, касающиеся роста цен на энергоносители. Поэтому, по словам канцлера, Германия не будет субсидировать электроэнергетику для бизнеса, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Шольц признал, что Германии не хватает средств на субсидирование цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе, а также пока нет на это юридических возможностей.

    Канцлер уточнил, что экономический рост страны является «неудовлетворительным», а проблемы Германии связаны в первую очередь с ослаблением мировой экономики из-за зависимости страны от экспорта.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как отказ от российского газа обернулся для Германии катастрофой. Из лидера роста немецкая экономика превратилась в аутсайдера с глубокой рецессией, из которой будет с трудом выходить как минимум пять тяжелых лет. С 2006 по 2017 годы Германия по своим показателям превосходила другие крупные экономики и держалась наравне со Штатами. Однако уже третий квартал подряд в Германии наблюдается падение экономики. В 2023 году она может стать единственной крупной экономикой, у которой сокращается ВВП, пишет The Economist со ссылкой на оценку Международного валютного фонда (МВФ).

    Коментарии (32)
    28 августа 2023, 07:03
    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку

    РИА «Новости»: Турция и ООН прорабатывают возможность переговоров с Россией по зерновой сделке

    Стало известно о попытках возобновить зерновую сделку
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Турция и ООН прорабатывают возможность проведения переговоров с российской делегацией в Стамбуле по вопросу зерновой сделки, сообщил источник, участвующий в переговорном процессе.

    Источник РИА «Новости» сказал, что возможность такой встречи прорабатывается, стороны готовят конкретные предложения для обсуждения.

    «Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», – отметил он.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед нашей страной.

    Глава МИД Сергей Лавров также говорил, что Москва готова быстро возобновить зерновую сделку, когда Запад выполнит свои обещания.

    Коментарии (16)
    Главное
    В США указали на опасную импровизацию ВСУ с кассетными снарядами
    Западные инструкторы назвали главную проблему при обучение украинских военных
    GT: Запад разозлил развивающиеся страны излишним вниманием к Украине
    Израиль атаковал сирийский аэропорт Алеппо
    В Польше объяснили последствия ненависти к России
    Байден после стрельбы во Флориде призвал покончить с белым превосходством в США
    Появилось видео, как мальчик в Махачкале спасся от стаи собак

    ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества

    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подошла к созданию системы «микроПВО»

    В России успешно провели полигонные испытания лазерной пушки. Отмечается, что с помощью установки можно поражать дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа. В чем заключаются особенности подобных разработок, как схожие задачи решаются в других странах и как лазеры могут упростить защиту жилых районов от вероятных атак противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Литовский национализм схлестнулся с белорусским

    Взращенная Западом антироссийская идентичность некоторых жителей Белоруссии обернулась теперь против него самого. По крайней мере, если речь идет о Литве – в этой стране теперь крайне недовольны проявлениями белорусского «литвинизма». О чем идет речь и почему Литва считает это большой угрозой? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............