Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.0 комментариев
Захарова высмеяла выбор гендера в гостинице Лозанны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась фото анкеты гостиницы в швейцарской Лозанне, в которой посетителям необходимо выбрать свой пол.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, для того, чтобы сделать массаж в отеле в Лозанне, «надо заполнить интересную анкету».
«Мне понравились опции «наполовину мужчина» и «наполовину женщина». Кентавр и русалка, что ли?», – задалась вопросом Захарова.
На представленном скриншоте анкеты видно, что посетителям на выбор предлагаются несколько десятков гендеров.
Ранее Захарова негативно отнеслась к предложению Церкви Англии использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения Бога.