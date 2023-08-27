  • Лавров указал на разницу между лидерами стран БРИКС и западными политиками
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    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом
    Экс-агент ЦРУ предсказал судьбу элитной 82-й бригады ВСУ
    Хакеры остановили поезда в польском городе и включили гимн России
    В США заявили о трагическом положении солдат ВСУ
    NYT: Генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона
    ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов
    Шольц: У Германии не хватает средств на субсидирование цен на электроэнергию
    Боррель заявил о беспрецедентном снижении импорта ЕС из России
    В США предсказали сдачу Харькова украинскими войсками без боя
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Европу сохраняет рабский менталитет

    Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.

    22 комментария
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

    49 комментариев
    27 августа 2023, 13:07

    Захарова высмеяла выбор гендера в гостинице Лозанны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась фото анкеты гостиницы в швейцарской Лозанне, в которой посетителям необходимо выбрать свой пол.

    Как написала Захарова в своем Telegram-канале, для того, чтобы сделать массаж в отеле в Лозанне, «надо заполнить интересную анкету».

    «Мне понравились опции «наполовину мужчина» и «наполовину женщина». Кентавр и русалка, что ли?», – задалась вопросом Захарова.

    На представленном скриншоте анкеты видно, что посетителям на выбор предлагаются несколько десятков гендеров.

    Ранее Захарова негативно отнеслась к предложению Церкви Англии использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения Бога.

    26 августа 2023, 20:45
    В США предсказали сдачу Харькова украинскими войсками без боя

    Бывший американский военный разведчик Риттер предрек ВСУ сдачу Харькова без боя

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не станут бороться за Харьков и оставят город в случае наступления российских войск, выразил мнение бывший американский военный разведчик Скотт Риттер.

    Американец предположил в эфире U.S. Tour of Duty, что украинцы не станут превращать Харьков в крепость и сдадут город без боя. По мнению Риттера, когда украинская линия обороны падет, ВСУ сразу отступят на другой берег Днепра, передает РИА «Новости».

    При этом бывший американский военный разведчик добавил, что наиболее вероятным сценарием будет крах ВСУ из-за больших потерь при контрнаступлении, причем крах этот, по его мнению, произойдет еще до того, как Россия подойдет к Харькову.

    Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков колонны техники инженерных войск ВСУ для форсирования водных преград.

    В прошлую пятницу Риттер заявил, что Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, так как российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина, по его мнению, может потерять контроль и над Харьковом.

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    26 августа 2023, 17:00
    Медведев спрогнозировал гражданскую войну в США

    Дмитрий Медведев: Разлад между элитами в Соединенных Штатах носит непримиримый характер

    Tекст: Вера Басилая

    Во внутреннем разладе в элитах США есть риски, которые могут привести к гражданской войне, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Российский политик в интервью ТАСС и RT заявил, что Америка конфликтует сама с собой и находится в состоянии внутреннего разлада, который носит непримиримый характер. По его словам, такие внутренние конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной.

    Медведев считает, что США «превратились в очень специфичное государство, где бывших президентов признают обвиняемыми. Он выразил мнение, что Трампа судят не для торжества справедливости, а для того, чтобы он не мог участвовать в новых выборах, причем США «это делают не стесняясь».

    Он также обратил внимание, что Америку разорвало на части из-за столкновения между консервативным республиканским политистеблишментом и либеральным сегментом демократов.

    Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предсказал противостояние 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы 46-й американской администрации Джо Байдена на следующих президентских выборах в США, назвав предстоящую борьбу триллером «Заключенные против зомби».

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    26 августа 2023, 19:47
    Премьер Канады призвал G7 не позволить победить России

    Премьер Канады Трюдо: Страны G7 не должны позволить России победить

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 готовы поддерживать боевые действия на Украине сколько угодно, нельзя позволить России победить, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    По словам канадского премьера, лидеры стран G7 понимают, что боевые действия на Украине затянутся, но намерены поддерживать их сколько угодно, потому что не могут позволить России победить, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что желание Запада нанести Москве стратегическое поражение вынуждает Россию работать не на дипломатическом поле, а на поле боя.

    Коментарии (45)
    26 августа 2023, 17:49
    Силуанов заявил о смещении вектора России с Запада на Восток

    Силуанов: Россия развивает экономические отношения со странами БРИКС, вектор сотрудничества смещается с Запада на Восток

    Силуанов заявил о смещении вектора России с Запада на Восток
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Россия успешно развивает экономические отношения со странами БРИКС, вектор торговли и экономического сотрудничества смещается с Запада на Восток, в рамках БРИКС решаются большинство задач, которые с рядом западных стран стало выполнять проблематично, заявил министр финансов Антон Силуанов.

    Силуанов отметил в интервью телеканалу CGTN, что вектор России смещается с Запада на Восток и на те страны, которые являются основными торговыми партнерами России. Он уточнил, что все эти страны входят в состав БРИКС. Министр констатировал, что Россия развивает экономические отношения со странами БРИКС: происходит развитие торговли, инвестиционного сотрудничества, развитие сектора услуг, передает ТАСС.

    Глава минфина подчеркнул, что Россия успешно решает со странами БРИКС задачи и товарообмена, и расчетов – все те задачи, которые сегодня решать с рядом западных стран проблематично.

    Кроме того, по словам Силуанова, в повестке обсуждения со странами БРИКС сейчас развитие целого ряда интеграционных институтов, которые будут помогать российскому бизнесу торговать внутри входящих в объединение стран и осуществлять всю финансовую и торговую инфраструктуру.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал завершившийся саммит БРИКС в ЮАР чрезвычайно успешным. В МИД назвали появление в БРИКС единой расчетной валюты делом будущего. Во вторник министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как единая валюта БРИКС поможет пережить кризис.

    Коментарии (25)
    26 августа 2023, 22:39
    Экс-агент ЦРУ предсказал судьбу элитной 82-й бригады ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина скоро потеряет элитную 82-ю бригаду

    Экс-агент ЦРУ предсказал судьбу элитной 82-й бригады ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нанесли сокрушающий удар по вооруженным силам Украины, которые вскоре потеряют элитную 82-ую десантно-штурмовую бригаду, недавно введенную в бой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works напомнил, что про 82-ую бригаду ВСУ говорили, что она «обладает невероятной силой», а также что она «преподаст русским урок», передает РИА «Новости».

    Однако украинские военные не только не смогли пробить российскую линию обороны, но и потеряли танки и БМП, поставленные Западом, отметил эксперт.

    Украинское контрнаступление зашло в тупик, это доказывают огромные потери ВСУ, заключил Джонсон.

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что 82-я бригада ВСУ «нарвалась» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель», что привело к большим потерям украинской стороны.

    Коментарии (7)
    26 августа 2023, 18:56
    Эксперт предупредил о дефиците электроэнергии на Украине зимой

    Украинский эксперт Прокип предупредил о дефиците электроэнергии на Украине зимой из-за роста цен на энергетику в Европе

    Эксперт предупредил о дефиците электроэнергии на Украине зимой
    @ Mykola Tys/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Рост цен на энергетику в Европе предстоящей зимой грозит Украине снижением импорта, возместить который не удается из-за низких мощностей национальной энергосистемы, предупредил аналитик украинского института будущего Андриан Прокип.

    Эксперт констатировал, что в энергосистеме Украины наблюдается существенный дефицит мощностей из-за проведения ремонтной кампании, к тому же есть риски дефицита мощностей зимой в случае существенных холодов и роста потребления. Он также отметил, что на данный момент неизвестно, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой. Эксперт подчеркнул, что именно это будет определять возможность импорта Украиной электроэнергии при существующих ценовых ограничениях на рынке, передает РИА «Новости».

    «Как говорят в народе: «Где тонко, там и рвется». Вот слишком тонко уже становится, зимой может и порваться», – написал Прокип на странице в социальной сети.

    Напомним, в среду Украине пришлось импортировать электричество из Румынии и Польши для покрытия дефицита в энергосистеме страны.

    При этом во вторник биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тыс. кубов. В прошлый четверг Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, когда в газовых отношениях России с ЕС будет поставлена точка.

    Коментарии (4)
    26 августа 2023, 16:45
    Минфин предсказал величину роста российской экономики в 2023 году

    Министр финансов Силуанов: Рост ВВП России в 2023 году может превысить 2,5%

    Минфин предсказал величину роста российской экономики в 2023 году
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Рост ВВП России в 2023 году может превысить 2,5%, экономика России по итогам года может отыграть прошлогоднее падение, заявил министр финансов Антон Силуанов.

    Силуанов заверил в интервью телеканалу CGTN, что власти России предпринимают меры, чтобы нивелировать последствия введения антироссийских санкций, и это дает результаты. Как отметил министр финансов, если в прошлом году экономика России сократилась на 2,1%, то в этом году ожидается восстановление на уровне около 2,5%, может быть, даже выше. По его словам, таким образом, можно сказать, что экономика России отыграет прошлогоднее падение, передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин сообщил, что с третьего квартала 2023 года в России наметился экономический рост и его темпы довольно устойчивы.

    Коментарии (48)
    27 августа 2023, 11:56
    NYT: Генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона

    Стало известно о расхождениях действий ВСУ с рекомендациями Запада

    NYT: Генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, сообщили СМИ. Тем самым он «явно нарушает рекомендации Пентагона».

    Как пишет The New York Times, пока ВСУ медленно наступали на юге и востоке, ВС России удалось продвинуться близ Купянска на северо-востоке, из-за этого командование ВСУ решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части обширной линии фронта, несмотря на то, что они нужны в других местах, передает РБК.

    Как заявил Сырский, ВС России продолжают наносить урон ВСУ и в таких условиях необходимо оперативно принять все меры для укрепления украинской обороны на рубежах, которые находятся под угрозой, и продвигаться там, где это возможно.

    По мнению издания, стратегия ВСУ на фронте продолжает расходиться с рекомендациями западных союзников, утверждающих, что Киеву нужно было сосредоточить на одном участке фронта максимальное количество войск для попытки прорыва, вместо чего украинское командование попыталось разделить войска поровну между востоком и югом.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США вмешиваются в украинское наступление. При этом президент Украины отверг идею переброски войск с востока на юг. По его словам, на востоке находится «приблизительно 200 тыс. российских военных». «Пара дней, и (русские возьмут) Славянск, Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега. Но мы этого не допустим, и пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», – сказал Владимир Зеленский.

    Параллельно с этим критика в адрес ВСУ появилась и на страницах газеты The Wall Street Journal (WSJ). «По всем канонам военной науки, украинское контрнаступление не надо было и начинать. Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе. Ничего из этого не было соблюдено», – цитирует WSJ слова одного из украинских военных.

    Коментарии (10)
    27 августа 2023, 02:39
    Хакеры остановили поезда в польском городе и включили гимн России

    Wyborcza: В Щецине хакеры остановили движение поездов и включили российский гимн

    Хакеры остановили поезда в польском городе и включили гимн России
    @ Omar Marques/Sopa Images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Движение поездов в польском Щецине было временно парализовано из-за действий хакеров, сообщают местные СМИ.

    На железнодорожных частотах, по информации газеты Wyborcza, запустили трансляцию сигнала об аварийной остановке поездов, а в перерыве включали российским гимн и фрагмент речи президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    Сам инцидент, как сообщает издание, произошел 25 августа, однако известно об этом стало только сейчас.

    В результате взлома системы безопасности движение оказалось нарушено сразу на двух ветках. Работу системы удалось восстановить после обращения в правоохранительные органы. Сейчас ведутся поиски хакеров.

    В апреле «российских хакеров» обвинили в атаке на серверы мэрии Праги.

    Коментарии (12)
    26 августа 2023, 19:37
    Житель Московского региона выиграл в лотерее почти 500 млн рублей

    «Столото»: Житель Московского региона выиграл в лотерее более 492 млн рублей

    Tекст: Антон Никитин

    Житель Московского региона выиграл в лотерее более 492 млн рублей, сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

    В компании рассказали, что в субботу, 26 августа, в ходе 6709-го тиража лотереи «Спортлото «4 из 20» был разыгран многомиллионный суперприз – 492 070 999 рублей. По имеющейся у компании предварительной информации, суперприз выиграл участник лотереи из Московского региона, который купил билет в мобильном приложении «Столото» за 250 рублей, передает РИА «Новости».

    По правилам «Спортлото «4 из 20», чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Победитель выбрал числа 3, 4, 16, 15 в первом поле билета и 9, 10, 12, 1 – во втором. «Имя сегодняшнего счастливчика и его победную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет для оформления своего выигрыша в лотерейный центр «Столото» в Москве», – сказали в компании.

    За всю историю государственной лотереи «Спортлото «4 из 20» это третий по величине суперприз. В 2020 по итогам 2218-го тиража «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз в размере 545 947 481 рубль. Тогда удача оказалась на стороне жителя Перми Сергея К. В 2021 году в 3444-м тираже повезло Анатолию Киму из Южно-Сахалинска, он выиграл 512 261 694 рубля.

    Напомним, в июле неизвестный участник лотереи выиграл в США 1,08 млрд долларов.

    Коментарии (13)
    27 августа 2023, 05:46
    Боррель заявил о беспрецедентном снижении импорта ЕС из России

    Боррель: Импорт ЕС из России беспрецедентно снизился в 2022 году

    Боррель заявил о беспрецедентном снижении импорта ЕС из России
    @ CA Zaro De Luca/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Общий объем импорта Европейского союза из России сократился на 58% в 2022 году, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвав этот показатель беспрецедентным.

    Боррель отметил также, что неэнергетический импорт из России сократился почти на 60%. В наибольшей степени это затронуло черной металлургии, драгметаллов и древесины, передает ТАСС слова главы внешнеполитической службы ЕС.

    По его оценке, этот процесс ускоряется. Так, за первый квартал 2023 года, согласно приведенным Боррелем данным, падение импорта неэнергетических товаров превысило 75%. А для энергетических товаров этот показатель оказался еще больше – минус 80%, сообщил он.

    Под санкциями оказалось 54% объема экспорта ЕС в Россию в 2021 году, также сообщил Боррель.

    Между тем сокращение связей с Россией негативно сказывается на странах Евросоюза. Так, немецкая экономика из лидера роста превратилась в аутсайдера. В 2023 году она может стать единственной крупной экономикой, у которой сокращается ВВП.

    Коментарии (19)
    26 августа 2023, 18:21
    ВСУ потеряли над Житомирской областью трех летчиков в столкновении двух Л-39

    В ВСУ сообщили о потере трех летчиков в столкновении над Житомирской областью двух учебно-боевых самолетов Л-39

    Tекст: Антон Никитин

    В результате столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области на северо-западе Украины погибли три летчика, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

    Как сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ, авиакатастрофа произошла в пятницу, 25 августа. При этом утверждается, что все трое пилотов погибли «во время выполнения боевого задания». В сообщении также говорится, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Джус.

    Ранее украинские СМИ сообщали о столкновении над Житомирской областью двух украинских истребителей МиГ-29, в результате которого погиб летчик с позывным Джус.

    Коментарии (8)
    26 августа 2023, 14:13
    Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве и скрылся

    Tекст: Вера Басилая

    Молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего ребенка в Южном Бутово и скрылся с места происшествия, сообщила прокуратура Москвы.

    В своем Telegram-канале ведомство опубликовало видео происшествия. Судя по кадрам, на самокате были два человека. После того, как произошло столкновение, их пытались задержать очевидцы.

    По словам отца пострадавшего мальчика, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся, устанавливается его личность.

    Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

    Ранее в МВД сообщили, что более 1040 аварий в России с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) зарегистрировали с начала года.

    Коментарии (6)
    27 августа 2023, 01:26
    В США заявили о трагическом положении солдат ВСУ

    Полковник Макгрегор: Солдаты ВСУ сдаются в плен из-за отчаянного положения

    В США заявили о трагическом положении солдат ВСУ
    @ Oleksandr Rupeta/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские вооруженные силы несут колоссальные потери, которые вынуждают военнослужащих сдаваться в плен, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью London Real отметил, что случаи дезертирства в рядах ВСУ участились. По его словам, на Западе об этом стараются не говорить, однако речь идет о целых взводах и ротах.

    Положение украинских солдат бывший советник шефа Пентагона назвал трагическим, отметив, что понимание этого есть и у самих военнослужащих на передовой. Командиры ВСУ принимают решение о сдаче в плен, поскольку только это позволяет им спасти раненых, которых киевское руководство отказывается эвакуировать с фронта, передает РИА «Новости».

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    Коментарии (5)
    26 августа 2023, 22:06
    Умер режиссер Глеб Панфилов

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет в субботу, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

    Директор театра сообщил, что уникального таланта кинорежиссера Глеба Панфилова не стало на 90-м году жизни, передает ТАСС.

    Напомним, 11 мая советского и российского режиссера и сценариста Глеба Панфилова госпитализировали, предположительно, у него случился инсульт.

    Супруга режиссера Глеба Панфилова Инна Чурикова скончалась в январе этого года, ей было 79 лет.

    Глеб Панфилов – режиссер и автор сценария фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и других. Является лауреатом Международного кинофестиваля в Локарно, Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии «Ника» и «Золотой орел».

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