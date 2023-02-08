Захарова: В Британии христианское богоподобие человека превращают в бесполую фальшивку

Захарова о предложении использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения Бога: Мы живем в эпоху подмен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова негативно отнеслась к предложению Церкви Англии использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения Бога.

«Есть эпоха перемен. А мы живем в эпоху подмен. На наших глазах христианское богоподобие человека, которое, согласно Евангелию, может быть достигнуто каждым, принимающим Христа и соблюдающим заповеди, любящим и кающимся, превращается в бесполую фальшивку, когда вольно или невольно запутавшийся в химере гендеров автоматически приближается к богочеловеку», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что наблюдать за этим жутко. «Но лучше так, потому что пока еще мы это видим и осознаем, а значит можем отделить зерна от плевел», – заключила дипломат.

Напомним, по данным газеты The Guardian, весной комиссия в Великобритании рассмотрит этот вопрос. В частности, она может принять решение об отказе от использования местоимения «Он» по отношению к Богу. Однако любые изменения должен одобрить Генеральный синод.