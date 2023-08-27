Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.0 комментариев
Названо место похорон Глеба Панфилова
Директор «Ленкома» Варшавер: Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его супругой Инной Чуриковой, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер.
Как указал Варшавер, прощание состоится 30 августа, место прощание пока не определено. Он добавил, что похороны будут проходить на Новодевичьем кладбище. По его словам, Панфилова похоронят рядом с женой Инной Чуриковой, передает ТАСС.
Напомним, 26 августа ушел из жизни народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов. Ему было 89 лет.
11 мая Панфилова госпитализировали, предположительно, у него случился инсульт.