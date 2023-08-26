Умер режиссер Глеб Панфилов

Tекст: Вера Басилая

Директор театра сообщил, что уникального таланта кинорежиссера Глеба Панфилова не стало на 90-м году жизни, передает ТАСС.

Напомним, 11 мая советского и российского режиссера и сценариста Глеба Панфилова госпитализировали, предположительно, у него случился инсульт.

Супруга режиссера Глеба Панфилова Инна Чурикова скончалась в январе этого года, ей было 79 лет.

Глеб Панфилов – режиссер и автор сценария фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и других. Является лауреатом Международного кинофестиваля в Локарно, Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии «Ника» и «Золотой орел».