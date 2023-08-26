Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.15 комментариев
Умер режиссер Глеб Панфилов
Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет в субботу, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
Директор театра сообщил, что уникального таланта кинорежиссера Глеба Панфилова не стало на 90-м году жизни, передает ТАСС.
Напомним, 11 мая советского и российского режиссера и сценариста Глеба Панфилова госпитализировали, предположительно, у него случился инсульт.
Супруга режиссера Глеба Панфилова Инна Чурикова скончалась в январе этого года, ей было 79 лет.
Глеб Панфилов – режиссер и автор сценария фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и других. Является лауреатом Международного кинофестиваля в Локарно, Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии «Ника» и «Золотой орел».