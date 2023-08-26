Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.21 комментарий
В США не поверили в способность ВСУ принудить Россию к отступлению
Newsweek указал на неспособность вооруженных сил Украины принудить российские войска к отступлению
Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия принудит войска России к отступлению, заявил обозреватель Марк Дэвис.
Дэвис считает, что этого не стоит ждать ни «в первой половине 2024 года», ни «когда бы то ни было». По его словам, Украине потребуется «большая часть года», чтобы летчиков обучили управлять F-16, но даже после прохождения курса «в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.
Кроме того, в связи с президентскими выборами в США вопрос о поддержке Украины становится важнейшим фактором, и позиция кандидата по данной теме может определить его судьбу. Дэвис указал, что в США есть две противоположные позиции – помогать Киеву «столько, сколько потребуется» или немедленно прекратить поддержку. Подавляющее большинство американцев, заключил обозреватель, находится между этими двумя полюсами.
Напомним, в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ. При этом в США утверждают, что передали украинцам все необходимое, но в Польше считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ.