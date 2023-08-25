Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.4 комментария
ЦИК: 80 тыс. кандидатов будут участвовать в выборах, в том числе в новых регионах РФ
Завершен этап регистрации на предстоящие выборы в России. В них будут участвовать более 80 тыс. кандидатов. Часть баллотируется на должности депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил ЦИК России.
В Донецкой народной республике кандидатов выдвинули все пять парламентских партий. Около 600 кандидатов баллотируются в Народный Совет ДНР и примерно 2,5 тысячи – в советы 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов, говорится в Telegram-канале ЦИК.
В выборах депутатов Народного Совета ЛНР первого созыва участвуют 336 кандидатов от пяти политических партий. В выборах депутатов местных советов в 28 муниципальных образованиях ЛНР – 3241 кандидат.
Жеребьевки мест для размещения политических партий в избирательных бюллетенях в избирательных комиссиях Запорожской области прошли 19 и 20 августа. В основном в выборах участвуют представители четырех партий: КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Исключение составляет город Энергодар, там в бюллетень будут включена еще и партия «Новые люди».
Претендовать на 36 мандатов депутатов Херсонской областной думы будет 191 кандидат: от «Единой России» – 48, КПРФ – 49, ЛДПР – 46 и 48 кандидатов от партии «Справедливая Россия – за правду».