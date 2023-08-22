Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.17 комментариев
Путин поручил правительству и ЦБ бороться с волатильностью на фондовом рынке
Путин поручил правительству и ЦБ активнее использовать инструменты для снижения волатильности на фондовом рынке России
Необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, позволяющие снизить волатильность на фондовом рынке, так как она затрудняет принятие инвестиционных решений, поручил президент России Владимир Путин правительству РФ и ЦБ на заседании Совета по национальным проектам.
«За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность – всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации», – приводит слова Путина ТАСС.
Напомним, 11 августа в ЦБ России заявляли об отсутствии рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля.