Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.6 комментариев
ЦБ не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля
ЦБ России заявил об отсутствии рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля
В Банке России заявили, что не видят рисков финансовой стабильности из-за падения курса рубля.
Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости». Вместе с тем, по его словам, в ЦБ хотели бы избежать ситуации, когда дополнительно усиливается волатильность на валютном рынке.
Напомним, 10 августа Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение не покупать иностранную валюту, но продолжит проводить связанные с ФНБ операции по ее продаже. Решение будет действовать до конца 2023 года.