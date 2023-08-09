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Экономист объяснил решение ЦБ РФ прекратить закупку валюты до конца года
Экономист Любич: Решение ЦБ прекратить закупку валюты должно ослабить давление на курс рубля
Банк России снижает давление на курс рубля, чтобы курс свыше 100 рублей за доллар не ухудшил благополучие населения, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ до конца 2023 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.
«Банк России пытается снизить давление на курс рубля, осознав, что курс свыше 100 рублей за доллар резко отрицательно скажется на благополучии населения и социальной ситуации в стране», – пояснил экономист Антон Любич. «Кроме того, падение рубля, начавшееся в конце июня, следует остановить, пока оно не приняло характера биржевой паники», – указал собеседник.
«На фоне повышения процентных ставок эта мера в целом сократит предложение рублей внутри страны и будет иметь выраженный дефляционный эффект (замедлит инфляцию) и стабилизирует курс рубля на текущих рубежах», – резюмировал аналитик.
Ранее стало известно, что Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.
«Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», – говорится в Telegram-канале регулятора.
«При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день», – указывается в сообщении.