СК: Организаторы обманом заманивали людей на запретные экскурсии в коллекторы Москвы

Tекст: Алексей Дегтярев

Организовавшие экскурсию уверяли клиентов, что эта услуга безопасна, однако они незаконно проникали в подземные сооружения, сообщило ведомство на своем сайте.

В таких подземных коллекторах могут находиться лишь сотрудники специальных служб Москвы, подчеркнули в ведомстве.

Установлены три лица, причастные к организации и проведению экскурсии. С одним из них ведутся следственные действия.

Дело ведется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По ней обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. СК намерен ходатайствовать об аресте подозреваемого в суде.

В ведомстве заявили ТАСС, что сейчас найдены тела всех участников экскурсии, следователи приступили к процедуре опознания.

Отмечается, что в Москве задержан организатор экскурсии и руководитель диггеров Никита Дубас. До этого во вторник был задержан гендиректор фирмы – организатора экскурсии «Спутник» Александр Ким.

Правоохранители также ищут главу компании «Авангард» Александра Лазовского, который также может быть причастен к трагедии. Отмечалось, что он может находиться в Дубае.