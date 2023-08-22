Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.4 комментария
СК: Организаторы обманом заманивали людей на запретные экскурсии в коллекторы
СК: Организаторы обманом заманивали людей на запретные экскурсии в коллекторы Москвы
Организаторы экскурсии по столичным подземным коллекторам уверяли участников в безопасности мероприятия, одному из них предъявлено обвинение, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.
Организовавшие экскурсию уверяли клиентов, что эта услуга безопасна, однако они незаконно проникали в подземные сооружения, сообщило ведомство на своем сайте.
В таких подземных коллекторах могут находиться лишь сотрудники специальных служб Москвы, подчеркнули в ведомстве.
Установлены три лица, причастные к организации и проведению экскурсии. С одним из них ведутся следственные действия.
Дело ведется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По ней обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. СК намерен ходатайствовать об аресте подозреваемого в суде.
В ведомстве заявили ТАСС, что сейчас найдены тела всех участников экскурсии, следователи приступили к процедуре опознания.
Отмечается, что в Москве задержан организатор экскурсии и руководитель диггеров Никита Дубас. До этого во вторник был задержан гендиректор фирмы – организатора экскурсии «Спутник» Александр Ким.
Правоохранители также ищут главу компании «Авангард» Александра Лазовского, который также может быть причастен к трагедии. Отмечалось, что он может находиться в Дубае.