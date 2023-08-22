Задержан организатор экскурсий в коллекторы Москвы

Tекст: Алексей Дегтярев

Ким задержан в Петербурге, его планируется доставить в Москву, где следствие планирует ходатайствовать об избрании ему меры пресечения, сказал собеседник ТАСС.

По этим данным, Кима объявляли в розыск в понедельник. Также устанавливается местонахождение главы компании «Авангард» Александра Лазовского, следствие полагает, что он тоже может быть причастен к незаконным экскурсиям.

По предварительным данным, Лазовский находится в Дубае.

Ранее сообщалось, что в Москве-реке были найдены тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, еще одного нашли в коллекторе.

Через некоторое время было найдено тело еще одного пропавшего.

Также живой нашли девушку, самостоятельно спустившуюся в подземный коллектор в Москве.

