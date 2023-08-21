После ливня в Москве погибли два диггера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, накануне группа из восьми человек ушла на экскурсию по подземным коллекторам, где они и находились во время сильного ливня. Сейчас на связь никто не выходит, ведутся поиски. Утром в понедельник в Москве-реке были найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки, личности которых устанавливаются.

Ранее спасатели сумели обнаружить девушку–диггера, которая самостоятельно спустилась в подземный коллектор на северо-западе Москвы.