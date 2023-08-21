Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.2 комментария
После ливня в Москве погибли два диггера
Тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, нашли в Москве-реке. Как сообщили в экстренных службах, всего в группе находилось до восьми человек, ведутся их поиски.
Как сообщил источник ТАСС, накануне группа из восьми человек ушла на экскурсию по подземным коллекторам, где они и находились во время сильного ливня. Сейчас на связь никто не выходит, ведутся поиски. Утром в понедельник в Москве-реке были найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки, личности которых устанавливаются.
Ранее спасатели сумели обнаружить девушку–диггера, которая самостоятельно спустилась в подземный коллектор на северо-западе Москвы.